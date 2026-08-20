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चोरी करने पहुंचे थे, दुकान में ही कैद हो गए बदमाश... जान बचाने के लिए पुलिस से मांगी मदद

वलसाड के संजाण में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने पहुंचे बदमाशों की चालाकी उस वक्त धरी रह गई, जब स्थानीय लोगों ने उन्हें अंदर देखकर शटर बाहर से बंद कर दिया. फंसने के बाद आरोपियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला. आखिरकार उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खुद पुलिस को फोन कर मदद मांगी.

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लोगों ने बाहर से शटर गिराया.(Photo: Kaushik Joshi/ITG)
लोगों ने बाहर से शटर गिराया.(Photo: Kaushik Joshi/ITG)

वलसाड जिले के संजाण में ज्वेलर्स की एक दुकान में चोरी की कोशिश के दौरान ऐसा वाकया हुआ, जिसने इलाके के लोगों को हैरान कर दिया. रात के वक्त कुछ बदमाश चोरी की नीयत से ज्वेलरी की दुकान में दाखिल हुए थे. वे अपने मंसूबे को अंजाम दे पाते, इससे पहले ही आसपास मौजूद स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ गई.

लोगों ने बिना देर किए दुकान को बाहर से बंद कर दिया. शटर गिरते ही भीतर मौजूद आरोपियों के लिए हालात बदल गए. जिस जगह से वे माल लेकर निकलने की तैयारी में थे, वहीं वे खुद फंस गए. बाहर निकलने के लिए उन्होंने रास्ता तलाशा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इस बीच आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी.

यह भी पढ़ें: वलसाड के कुंभ घाट पर भीषण सड़क हादसा... इको और ट्रक की टक्कर में 7 की मौत, एक ही परिवार के 5 लोग खत्म

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खुद पुलिस से मांगी मदद

दुकान के भीतर काफी देर तक फंसे रहने के बाद आरोपियों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी. बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलने पर उन्होंने खुद पुलिस को फोन किया और मदद की गुहार लगाई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुकान का शटर खुलवाकर अंदर मौजूद आरोपियों को बाहर निकाला.

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वलसाड

पुलिस ने मौके से पकड़े गए बदमाशों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया. उनके खिलाफ चोरी की कोशिश समेत संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. मामले की जांच के दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात के पीछे कितने लोग शामिल थे.

सतर्कता से टली बड़ी वारदात

स्थानीय लोगों की सजगता की वजह से ज्वेलर्स की दुकान में होने वाली संभावित बड़ी चोरी समय रहते रोक दी गई. अगर बदमाशों को दुकान से बाहर निकलने का मौका मिल जाता, तो वे कीमती आभूषण लेकर फरार हो सकते थे. घटना के बाद संजाण इलाके में इस अजीबोगरीब घटना की चर्चा है. चोरी करने पहुंचे आरोपी खुद ही दुकान में कैद हो गए और आखिरकार मदद के लिए पुलिस को फोन करना पड़ा.

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Input: कौशिक जोशी.
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