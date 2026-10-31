उत्तराखंड के श्रीनगर में 9 साल बाद शुरू हुई सिटी बस सेवा, CM धामी ने 9.13 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को श्रीयंत्र टापू, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 9.13 करोड़ की 9 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. श्रीनगर पहुंचने पर बड़ी संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया.

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने 'सशक्त बहना, सशक्त उत्तराखंड' कार्यक्रम के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन राशि वितरित की और 51 पर्यावरण मित्र महिलाओं को हेल्थ एवं हाइजीन किट प्रदान की.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ₹2,01,530 का चेक वितरित किया. इस पहल के माध्यम से महिला समूहों की आजीविका को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया.

श्रीनगर के विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज श्रीनगर के विकास को नई गति देने की दिशा में ₹9 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है. उन्होंने कहा कि ये योजनाएं क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जनसुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी. उनका संकल्प एक ऐसे सशक्त राष्ट्र के निर्माण का था, जहां राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता सर्वोपरि हो तथा राष्ट्रहित ही प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को विकास, सुशासन और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि आज पौड़ी जिले में ही करोड़ों की योजनाओं पर काम चल रहा है. चार धाम यात्रा में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो रही है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ यहां के स्थानीय निवासियों को मिल रहा है.

चार धाम ऑल वेदर सड़क और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार ने मिलकर उत्तराखंड को नई दिशा देने का काम किया है. चार धामों को ऑल वेदर सड़क से जोड़ा गया है, जिसका मुख्य केंद्र श्रीनगर भी है. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेज गति से पूरा हो रहा है. इसका एक स्टेशन श्रीनगर में भी है, जिससे यहां के लोगों को भी इस रेल मार्ग का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.

करीब नौ साल बाद शुरू हुई सिटी बस सेवा

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मुख्यमंत्री ने श्रीनगरवासियों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए नगर में करीब नौ साल बाद सिटी बस सेवा का भी शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने सभी पार्षदों से भरी सिटी बस का फ्लैग ऑफ किया. मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण भी किया. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलने के साथ शहर में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. यह पहल स्वच्छ एवं हरित शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से पार्कों के सौंदर्यीकरण तक कई काम

मुख्यमंत्री ने नगर निगम श्रीनगर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निस्तारण सुविधा, स्वर्गीय रणजीत सिंह भंडारी वाटिका (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पार्क), सड़क एवं नाली निर्माण, लक्ष्मीनारायण पार्क, पार्कों का सौंदर्यीकरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं. इन परियोजनाओं से नगर की स्वच्छता व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत नागरिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी.

प्रोटोकॉल छोड़कर बच्चों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान बच्चों के साथ उनका आत्मीय संवाद भी विशेष आकर्षण रहा. कॉलेज गेट के समीप विद्यार्थियों को देखकर मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल से हटकर अपने वाहन से नीचे उतरे और उनके बीच पहुंचकर बातचीत की. उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना और उनसे संवाद किया. मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे खासे उत्साहित नजर आए. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, श्री सतपाल महाराज, श्री भरत चौधरी, महापौर आरती भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला, जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, उपजिलाधिकारी एवं अन्य लोग मौजूद रहे.

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