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रेवंत रेड्डी से मिलने के लिए 350 KM पैदल चला फैन, CM ने खुद किया स्वागत

CM रेवंत रेड्डी से मिलने की चाहत में एक फैन करीब 350 किलोमीटर पैदल चलकर हैदराबाद पहुंचा. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फैन से मुलाकात की और उसका स्वागत भी किया.

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नौ दिनों तक पैदल चलने के बाद फैन शुक्रवार को हैदराबाद पहुंचा. (Photo: ITG)
नौ दिनों तक पैदल चलने के बाद फैन शुक्रवार को हैदराबाद पहुंचा. (Photo: ITG)

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मिलने की चाहत में आंध्र प्रदेश का एक फैन करीब 350 किलोमीटर पैदल चलकर हैदराबाद पहुंचा. बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के अदौनी निवासी सैयांना ने 29 अक्टूबर को अपनी यह यात्रा शुरू की थी.

नौ दिनों तक पैदल चलने के बाद वह शुक्रवार को हैदराबाद पहुंचा. इस दौरान सैयांना ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के प्रति अपना गहरा लगाव जताया और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा जाहिर की.

इसके बाद सामने आई एक तस्वीर में सैयांना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने इस फैन का स्वागत भी किया.

रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस यात्रा ने मुझे सचमुच हैरान कर दिया. उन्होंने जो स्नेह दिखाया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है.

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