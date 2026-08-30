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तेलंगाना: AIMIM ने MLC मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निष्कासित किया, मांगा इस्तीफा

AIMIM ने तेलंगाना के MLC मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निकालकर विधान परिषद के सभापति को इस्तीफा देने का निर्देश दिया है. पार्टी ने निष्कासन की वजह नहीं बताई. वहीं, बीजेपी ने बेग पर नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों का दावा करते हुए सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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AIMIM ने MLC मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निकाला, इस्तीफे का भी निर्देश.( File Photo- INSTAGRAM)
AIMIM ने MLC मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निकाला, इस्तीफे का भी निर्देश.( File Photo- INSTAGRAM)

तेलंगाना में AIMIM ने अपने एमएलसी मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और उन्हें तेलंगाना विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा देने का निर्देश दिया है. हालांकि, पार्टी ने बेग को निष्कासित करने की कोई वजह नहीं बताई है.

AIMIM के संयुक्त सचिव एसए हुसैन अनवर ने शुक्रवार देर रात जारी बयान में कहा कि मिर्जा रहमत बेग को तत्काल प्रभाव से AIMIM से निष्कासित कर दिया गया है. उन्हें तुरंत विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपना होगा.

वहीं, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने शनिवार को दावा किया कि रहमत बेग पर आरोप एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला काफी समय पहले सामने आया था. ऐसे में अब उन्हें सिर्फ पार्टी से निकालकर मामले से पल्ला झाड़ लेना स्वीकार्य नहीं है.

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निष्पक्ष जांच की मांग 

एन रामचंदर ने MLC के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. राव ने सवाल उठाया कि कांग्रेस और बीआरएस, जो बीजेपी उम्मीदवार को हराकर बेग को MLC चुनने के लिए साथ आए थे, अब इतने गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चुप क्यों हैं. राव ने बीआरएस और कांग्रेस से चुप्पी तोड़ने, जनता को जवाब देने और मामले की व्यापक जांच सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित को न्याय मिल सके.

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इस बीच, बेग ने 27 अगस्त को यहां साइबर अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने हाल ही में उन्हें फोन कर पैसे की मांग की और उनके बारे में नकली वीडियो और बदली हुई तस्वीरें प्रसारित कर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

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