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तेलंगाना: अस्पताल में आग लगने से तीन नवजात बच्चों की गई जान, अब हादसे की होगी जांच

तेलंगाना के आदिलाबाद स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में सोमवार रात आग लगने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. CM रेवंत रेड्डी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं.

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आदिलाबद में कल लगी थी आग
आदिलाबद में कल लगी थी आग

तेलंगाना के आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ (RIMS) के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (SNCU) में लगी आग में तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई है. 

कब लगी थी आग?

सोमवार रात लगभग 11:40 बजे आग लगी थी. जानकारी के मुताबिक, SNCU में लगे AC यूनिट में खराबी के चलते आग लगी और पूरे वार्ड में धुआं फैल गया. पुलिस और जिला अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, AC यूनिट में खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी. हालांकि, आग की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. 

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आदिलाबाद के जिला कलेक्टर राजर्षि शाह के मुताबिक, घटना के समय वार्ड में कुल 24 बच्चे मौजूद थे. अस्पताल के स्टाफ, पुलिस, मेडिकल व स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने बच्चों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला. बच्चों को RIMS सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और आस पास के प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट किया गया.

इस हादसे में एक कल दिन में जन्मे एक बच्चे की मौत हो गई. अस्पताल से निकालते समय ही उस बच्चे की मौत हो गई. जबकि बाद में इलाज के दौरान एक और गंभीर रूप से बीमार बच्चे की मौत हो गई. मंगलवार को निजामाबाद शिफ्ट किए गए एक और मासूम की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, दो अन्य बच्चों की हालत गंभीर है और उनका निजमाबाद में इलाज जारी है. 

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यह भी पढ़ें: मासूम को छांव में सुलाकर, रोते हुए ट्रेन के आगे कूद गई मां... कलेजा चीर देगी 33 साल की भावना और 6 महीने के आर्यन की कहानी

निज़ामाबाद के डॉक्टर कन्हैया ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे निर्मल से एम्बुलेंस के जरिए एक बच्चे को अस्पताल लाया गया. उन्होंने बताया कि बच्चे को पहले आदिलाबाद से निर्मल और फिर वहां से निजामाबाद शिफ्ट किया गया था. अस्पताल पहुंचने पर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. उसकी दिल की धड़कन भी न के बराबर थी. डॉक्टरों ने डेढ़ घंटे तक एम्बु बैग, चेस्ट कम्प्रेशन, IV फ्लूइड और इंजेक्शन के जरिए बच्चे को बचाने की कोशिश की लेकिन उसकी मौत हो गई. 

CM ने दिए जांच के आदेश

आदिलाबाद के जिला कलेक्टर राजर्षि शाह का कहना है कि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है. उनका कहना है कि लापरवाही की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और अधिकारियों को बच्चों के बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं.  साथ ही, उन्होंने घटना के कारणों की जांच के भी आदेश दिए हैं. 

वहीं, पूर्व मंत्री जोगु रमन्ना ने बोथ के विधायक अनिल यादव के साथ RIMS का दौरा किया और सरकार व अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई और रखरखाव की खराब स्थिति की आलोचना करते हुए पीड़ित परिवारों के लिए तत्काल मदद की मांग की.

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