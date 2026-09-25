दिल्ली में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप, दोनों मामलों में पड़ोसी ही निकले आरोपी

दिल्ली में नाबालिग लड़कियों से रेप के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं. पहला मामला पश्चिम विहार इलाके का है, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले शख्स ने कथित तौर पर रेप किया.

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सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को कॉल बच्ची की मां ने किया. इसके बाद बच्ची का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया. पुलिस ने पॉक्सो का केस दर्ज कर 24 साल के आरोपी को जेल भेज दिया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी कराया है.

वहीं, दूसरा मामला रणहौला इलाके का है, जहां 16 साल की नाबालिग ने पड़ोस में रहने वाले संजय पर रेप का आरोप लगाया है. पेट में दर्द होने के बाद लड़की ने परिवार को जानकारी दी. मेडिकल जांच के दौरान उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कालकाजी पार्क में गैंगरेप को लेकर बवाल

दिल्ली के कालकाजी के एक पार्क में गैंगरेप की शिकार हुई 17 साल की लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि तीन आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया था. उन्होंने बंदूक और चाकू दिखाकर उसे और उसके दोस्त को धमकाया, जिसके बाद तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ यौन हमला किया. इंडिया टुडे के पास मौजूद पुलिस को दिए बयान के मुताबिक, 21 सितंबर को घटना वाले दिन लड़की का जन्मदिन था. वह अपने दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर गई थी और बाद में उसी शाम इस्कॉन मंदिर जाने की योजना थी.

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लड़की के बयान के अनुसार, उसने अपनी बड़ी बहन को बताकर शाम करीब 5 बजे घर छोड़ा और करीब 5:45 बजे अपने दोस्त के साथ मंदिर पहुंची. पूजा करने के बाद दोनों ने कालकाजी मेट्रो स्टेशन के पास चिप्स और पानी की एक बोतल खरीदी. इसके बाद वे गेट नंबर 7 से आस्था कुंज पार्क में दाखिल हुए. लड़की ने कहा, मैं इस्कॉन मंदिर भी जाना चाहती थी.

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