क्यों इंटरनेट पर 5099, 5499 AED सर्च कर रहे हैं भारतीय? ये है इसका कारण

भारत में पिछले कुछ दिनों से दो नंबर इंटरनेट पर काफी सर्च कर रहे हैं और वो नंबर हैं 5099 और 5499. आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इन नंबर्स में ऐसा क्या है कि एकदम से इसके सर्च बढ़ गए. गूगल ट्रेंड्स के पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों में 5099 AED, 5499 AED, 5949 AED और 6349 AED जैसे सर्च दिखाई दे रहे हैं. इनके साथ लोग सीधे 'AED to INR' यानी दिरहम को भारतीय रुपये में बदलने से जुड़े सवाल भी खोज रहे हैं. आखिर इन नंबरों में ऐसी क्या खास बात है?

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दरअसल, 5099 और 5499 यूएई की करेंसी दिरहम में कीमतें हैं. लेकिन सवाल यह है कि भारत में बैठे लोग अचानक इन दो कीमतों को क्यों खोज रहे हैं? इसकी वजह ऐप्पल का नया लॉन्च है. ये नंबर ऐप्पल के नए आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की यूएई कीमतों से जुड़े हैं. ऐप्पल ने यूएई में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 5,099 AED और आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 5,499 AED रखी है. दोनों मॉडल 256GB से शुरू होते हैं.

जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है तो लोग दुबई में फोन की कीमत सर्च करने लगते हैं. फिर ये देखते हैं कि दुबई में भारत से कितना सस्ता फोन मिल रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दुबई में इस बार आईफोन के नए मॉडल करीब 28 हजार रुपये सस्ते बिक रहे हैं. अब लोग दुबई में जो कीमत है, उसे भारतीय पैसे में कंवर्ट करके देख रहे हैं कि कितना अंतर है. इस वजह से गूगल में इन नंबर के सर्च बढ़ गए हैं.

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दुबई में कितने का है आईफोन?

ऐप्पल के यूएई स्टोर के मुताबिक आईफोन 18 प्रो के 256जीबी मॉडल की कीमत 5,099 AED, 512GB की 5,949 AED, 1TB की 7,649 AED और 2TB की 10,199 AED है. वहीं आईफोन 18 प्रो मैक्स के 256GB की कीमत 5,499 AED, 512GB की 6,349 AED, 1TB की 8,049 AED और 2TB की 10,599 AED है. यही वजह है कि Google पर 5499, 5099, 5949 और 6349 जैसे नंबर एक साथ ट्रेंड कर रहे हैं.



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