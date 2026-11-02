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ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही कर दी पत्नी की हत्या, लुधियाना में खौफनाक वारदात

ऑस्ट्रेलिया से लौटने के महज दो दिन बाद लुधियाना में एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. मृतका की पहचान 49 वर्षीय कमलदीप कौर और आरोपी की रविंदर सिंह के रूप में हुई है. आरोप है कि पति को पत्नी के चरित्र पर शक था. वारदात के वक्त बेटा दूध लेने बाजार गया हुआ था. लौटने पर उसने मां को खून से लथपथ पाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस ने शुरू की हत्याकांड की जांच. (Photo: Representational )
पुलिस ने शुरू की हत्याकांड की जांच. (Photo: Representational )

ऑस्ट्रेलिया से लौटने के दो दिन बाद, लुधियाना में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोप है कि उसने अपनी पत्नी पर बेवफाई का शक होने के कारण घर पर ही चाकू घोंपकर उसकी जान ले ली. एक एजेंसी के मुताबिक मृतक महिला की पहचान 49 वर्षीय कमलदीप कौर के रूप में हुई है. आरोपी उसका पति रविंदर सिंह है, जो लुधियाना में पिक-अप वैन चलाता है. यह हत्या शनिवार देर शाम विकास नगर, पखोवाल रोड स्थित उनके घर पर हुई.

पुलिस के अनुसार यह दंपति ऑस्ट्रेलिया गया था, जहां उनका छोटा बेटा रहता है. कमलदीप कौर चार महीने पहले ही लौट आई थीं, जबकि रविंदर 29 अक्टूबर को वापस आया. उनका बड़ा बेटा गगनदीप सिंह लुधियाना स्थित उनके घर पर ही रहता है. स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) गुरमुख सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि हत्या के पीछे बेवफाई का शक एक कारण हो सकता है.

बेटे गगनदीप की शिकायत के अनुसार पिता के लौटने के बाद से माता-पिता के बीच कोई स्पष्ट विवाद या अनबन नहीं दिखी थी. शनिवार शाम को, पिता ने गगनदीप से पास के बाज़ार जाकर दूध लाने को कहा. जब गगनदीप वापस लौटा, तो उसने देखा कि उसके पिता घर से बाहर भाग रहे हैं. पूछने पर, रविंदर ने उसे घर के अंदर जाकर देखने को कहा.

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पेट और गर्दन पर थे गहरे घाव
गगनदीप अंदर गया तो उसने अपनी मां को बिस्तर पर खून से लथपथ पाया. उनके पेट और गर्दन पर चाकू के कई गहरे घाव थे. उसने शोर मचाया और पड़ोसियों की मदद से अपनी मां को पास के अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए रसोई के चाकू का इस्तेमाल किया. सबूत मिटाने के लिए, उसने चाकू को धोकर वापस अपनी जगह पर रख दिया और फिर वहां से भाग गया.

SHO गुरमुख सिंह ने कहा, "आरोपी ने अपनी पत्नी के पेट और गर्दन पर कई बार चाकू से वार किया. हमें शक है कि वह उसे मारने की योजना बनाकर ही आया था, क्योंकि उसने लौटने के दो दिन के भीतर ही हत्या कर दी. वारदात में इस्तेमाल किया गया रसोई का चाकू ज़ब्त कर लिया गया है." दुगरी पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि उससे पूछताछ चल रही है.

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