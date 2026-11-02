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प्रोटेस्ट कर रहे पुलिसवाले, रोक भी पुलिस ही रही... दिल्ली में ये क्या हो रहा है?

दिल्ली पुलिस के कुछ जवान पुलिस हेडक्वार्टर के मेन गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे है. प्रदर्शन कर रहे पुलिस के जवानों को दिल्ली पुलिस ही रोकने का काम कर रही है.

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दिल्ली पुलिस के कुछ जवान पुलिस हेडक्वार्टर के मेन गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे है. (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस के कुछ जवान पुलिस हेडक्वार्टर के मेन गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे है. (Photo: ITG)

दिल्ली पुलिस के कुछ जवान दो अफसरों के ट्रांसफर के विरोध में सोमवार को पुलिस हेडक्वार्टर के मेन गेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे है. प्रदर्शन कर रहे दिल्ली पुलिस के जवानों को दिल्ली पुलिस ही रोकने का काम कर रही है.

नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों को पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बातचीत हो सके. बताया जा रहा है कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के ऑन-ड्यूटी पुलिस अधिकारी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं.

वकीलों के साथ हुए विवाद और एक वकील पर हुए कथित हमले के बाद एसीपी समेत दो अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कुछ पुलिसकर्मियों में नाराजगी है.

यह विवाद 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में हुई एक घटना से शुरू हुआ, जहां वकील ललित बंसल को कथित तौर हाथापाई के दौरान सिर में गंभीर चोट लगी थी. इस घटना के बाद पुलिस स्टेशन में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव हुआ, जिसके चलते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी.

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दिल्ली पुलिस ने 28 अक्टूबर को ACP मनस्वी वशिष्ठ का ट्रांसफर कर दिया था, जो गांधी नगर में सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर के तौर पर तैनात थे. उन्हें स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन (SPUWAC) में भेजा गया. शाहदरा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर अरुण कुमार का ट्रांसफर सिक्योरिटी यूनिट में कर दिया गया.

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