दिल्ली के प्रदूषण में पंजाब के किसानों का कोई हाथ नहीं', पराली विवाद पर बोले CM मान

दिल्ली की हवा खराब होते ही पंजाब के किसानों पर पराली जलाने के आरोप लगने लगते हैं. लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में पंजाब के किसानों की कोई भूमिका नहीं है. यह सब पंजाब को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है.

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CM मान ने कहा कि पंजाब के मालवा इलाके में अभी धान की कटाई भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हरियाणा के नेता और सिरसा से जुड़े लोग दिल्ली में धुआं पहुंचने की बात करने लगे.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पराली जलाने के मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि जब पंजाब में धान की कटाई ही नहीं हुई, तो वहां से दिल्ली तक धुआं पहुंचने का दावा कैसे किया जा सकता है. बिना सही जानकारी के पंजाब के किसानों को दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.

'फसल कटी नहीं और दिल्ली में धुएं की बात होने लगी'

CM भगवंत मान ने कहा कि मालवा के कई इलाकों में धान की कटाई अभी शुरू भी नहीं हुई. इसके बावजूद हरियाणा के नेता सिरसा ने दिल्ली में धुंध पहुंचने की बात कही. मान ने सवाल उठाया कि जब फसल की कटाई ही नहीं हुई, तो पराली जलने और उससे दिल्ली में प्रदूषण फैलने की बात कैसे की जा रही है.

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मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब के किसानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार बताना सही नहीं है. इससे किसानों की छवि खराब होती है. मान ने साफ कहा कि पंजाब के किसान दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवंत मान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 फीसदी बढ़ाने जा रही है. इससे पहले सरकार ने 8 फीसदी DA बढ़ाया था. अब कम समय में 3 फीसदी की और बढ़ोतरी की गई है.

CM भगवंत मान ने कहा कि कर्मचारियों को कुल 11 फीसदी DA बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. इससे सरकार पर करीब 3,988 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. राज्य के कर्मचारियों का DA अब बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगा. सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है. उनके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं.

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71 हजार सरकारी नौकरियां देने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अब तक 71 हजार सरकारी नौकरियां दे चुकी है. उन्होंने दावा किया कि ये नौकरियां बिना रिश्वत और सिफारिश के दी गई हैं. उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी है.

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पार्टी छोड़कर गए तीन विधायकों को लेकर भी भगवंत मान ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सिर्फ विधायक बनना काफी नहीं होता. पार्टी के साथ चलना भी जरूरी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को आगे चलकर कैप्टन का हाल देखकर समझ आएगा.

मोगा के विधायक पर ED की रेड को लेकर मान ने कहा कि पहले भी राजवीर के मामले में CBI आई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला. चुनाव सही समय पर ही होंगे. उम्मीदवारों के नामों पर उन्होंने बताया कि पार्टी 40 उम्मीदवारों का पहले ही ऐलान कर चुकी है. बाकी नाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे.

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भगवंत मान ने बताया कि वह 6 तारीख को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इस दौरान हॉकी को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है. पंजाब में हॉकी वर्ल्ड कप कराने को लेकर भी चर्चा चल रही है. हालांकि, इस बारे में अभी कोई अंतिम जानकारी नहीं दी गई है.

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