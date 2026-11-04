जब नहीं थी कोई नौकरी तब थामा हाथ, अब IPS पति के खिलाफ पहुंची पुलिस के पास, फिर भी तलाक नहीं चाहतीं पत्नी

वक्त के साथ इंसान की जिंदगी बदलती है, हालात बदलते हैं और कभी-कभी रिश्तों की तस्वीर भी. साल 2016 में जब भानु प्रताप सिंह सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे और उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, तब पूजा सिंह ने उनके साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया था. आज भानु प्रताप सिंह भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी हैं और बिहार के खगड़िया जिले में एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. लेकिन इसी बीच उनके वैवाहिक रिश्ते में ऐसी दरार आई कि पत्नी को पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करनी पड़ी. हैरानी की बात यह है कि पुलिस तक पहुंचने के बाद भी पूजा सिंह तलाक नहीं चाहतीं. उनकी ख्वाहिश अब भी यही है कि पति के साथ फिर से घर बस जाए और छह साल की बेटी को माता-पिता दोनों का साथ मिले.

और पढ़ें

पूजा सिंह का मामला इन दिनों बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. कुछ दिन पहले वह पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर भी बैठी थीं. अब महिला थाने में शिकायत देकर उन्होंने पुलिस से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक पूजा सिंह ने बातचीत में अपनी शादी के शुरुआती दिनों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उनकी शादी भानु प्रताप सिंह से वर्ष 2016 में हुई थी. उस समय भानु प्रताप सिंह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उनके पास कोई नौकरी नहीं थी. बाद में भानु प्रताप सिंह का चयन भारतीय पुलिस सेवा में हुआ. वह 2021 बैच के IPS अधिकारी हैं और फिलहाल खगड़िया जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं.

Advertisement

पूजा सिंह ने अपने बयान में शादी के समय की परिस्थितियों को याद किया है. उनके मुताबिक, उस वक्त दोनों ने साथ जिंदगी शुरू की थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें अपने ही पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत देनी पड़ी है. हालांकि, दोनों के बीच विवाद की शुरुआत कब हुई और इसके पीछे क्या वजहें रहीं, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

छह साल की बेटी से बात नहीं करने देने का आरोप

इस पूरे विवाद में छह साल की बेटी का मामला सबसे अहम है. पूजा सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके पति उन्हें बेटी से बात नहीं करने दे रहे हैं. इसी परेशानी को लेकर वह कुछ दिन पहले पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठी थीं. उनकी शिकायत सिर्फ पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि बेटी से संपर्क को लेकर भी है. पूजा सिंह का कहना है कि वह अपनी बेटी से बात करना चाहती हैं.

'मैं तलाक नहीं चाहती, पति और बेटी के साथ नई शुरुआत करनी है'

इस पूरे मामले में पूजा सिंह का सबसे अहम बयान तलाक को लेकर है. पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत देने के बावजूद वह वैवाहिक रिश्ता खत्म नहीं करना चाहतीं. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा पति और बेटी के साथ फिर से नई शुरुआत करने की है. पूजा सिंह ने कहा, मैं तलाक नहीं चाहती. यह मेरी इच्छा है कि मैं अपने पति और बेटी के साथ नई शुरुआत करूं. अगर वह मेरी बात समझने को तैयार होते हैं तो मैं अपनी पुलिस शिकायत वापस लेने के लिए भी तैयार हूं.

Advertisement

महिला थाने में शिकायत, अभी FIR नहीं

पूजा सिंह ने देर रात पटना के महिला थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दी थी. मंगलवार को पुलिस ने इसकी पुष्टि की. सचिवालय SDPO-1 अनु कुमारी ने बताया कि शिकायत मिली है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है. मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा, हमें शिकायत मिली है, लेकिन अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. मामले की जांच चल रही है.

IPS का पक्ष सामने आना बाकी

न्यूज एजेंसी के मुताबिक भानु प्रताप सिंह से इस मामले में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. ऐसे में फिलहाल उनके ऊपर लगाए गए आरोपों पर उनका पक्ष सामने आना बाकी है.

---- समाप्त ----