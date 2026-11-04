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8 लाख सालाना पैकेज, 20 लाख का बोनस! Micron के कर्मचारी की सैलरी से ज्यादा "दिवाली गिफ्ट" की चर्चा

सोचिए जरा जब सैलरी से ज्यादा बोनस की चर्चा होने लगे तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर Micron कंपनी की दिवाली बोनस की चर्चा तेजी से हो रही है. दिलचस्प बात यह है कि बोनस की कुल रकम कर्मचारी के सालाना पैकेज से भी कहीं ज्यादा बताई जा रही है. 

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सैलरी से ज्यादा बोनस की चर्चा.
सैलरी से ज्यादा बोनस की चर्चा.

नौकरी में सालभर मेहनत करने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस अक्सर उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा होता है. लेकिन सोचिए, अगर किसी कर्मचारी का सालाना पैकेज 7-8 लाख रुपये हो और उसे करीब 20 लाख रुपये का बोनस मिलने की बात सामने आए तो? अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी Micron के एक भारतीय कर्मचारी को लेकर ऐसा ही दावा सोशल मीडिया पर चर्चा में है. बताया जा रहा है कि कर्मचारी को 12 लाख रुपये कैश और 8 लाख रुपये के शेयर मिले हैं. हालांकि, इस पूरे भुगतान की कंपनी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

7-8 लाख के पैकेज पर 20 लाख रुपये का रिवॉर्ड?

सोशल मीडिया पर एक टेक प्रोफेशनल ने Micron के एक कर्मचारी को मिले बोनस की जानकारी शेयर की है. पोस्ट में दावा किया गया कि हाल ही में कंपनी से जुड़े एक कर्मचारी का सालाना पैकेज करीब 7-8 लाख रुपये है. इसके बावजूद उसे कुल मिलाकर करीब 20 लाख रुपये का भुगतान और शेयर अवॉर्ड मिला. इसमें 12 लाख रुपये कैश के तौर पर दिए जाने की बात कही गई है. वहीं, बाकी 8 लाख रुपये के Restricted Stock Units (RSUs) बताए गए हैं यानी कर्मचारी को पूरी 20 लाख रुपये की रकम तुरंत नकद नहीं मिली है. शेयरों का यह हिस्सा आने वाले कुछ सालों में तय शर्तों के मुताबिक मिलेगा.

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कैश पेमेंट पर टैक्स भी कटा

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में बताया कि 12 लाख रुपये का कैश भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ किया गया था. इस रकम पर करीब 2.7 से 2.8 लाख रुपये टैक्स कटने का दावा भी किया गया है. इस तरह कर्मचारी के हाथ में आने वाली कैश रकम 12 लाख रुपये से कम होगी. पोस्ट में यह भी साफ किया गया है कि जिस कर्मचारी का उदाहरण दिया गया है, वह कंपनी के प्रोडक्शन विभाग में काम करता है. हालांकि, इससे यह साबित नहीं होता कि Micron के सभी कर्मचारियों को इसी तरह का बोनस मिला है.

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रेडिट से शुरू हुई बोनस की चर्चा

Micron के भारतीय कर्मचारियों को मिलने वाले बड़े बोनस की चर्चा सबसे पहले Reddit पर शुरू हुई थी. वहां एक यूजर ने कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के बोनस के बारे में पूछा था. इस चर्चा में एक अन्य यूजर ने दावा किया कि उसके दोस्त को अक्टूबर की सैलरी के साथ करीब 6.5 लाख रुपये का बोनस मिला है. इसके बाद X पर भी Micron कर्मचारियों को बड़े कैश बोनस और शेयर मिलने की बातें सामने आईं. कुछ यूजर्स ने अपने परिचितों के हवाले से इन दावों का समर्थन किया. हालांकि, ये सभी व्यक्तिगत अनुभव और सोशल मीडिया पर किए गए दावे हैं.

AI की बढ़ती मांग से चिप कंपनियों को फायदा

Micron मेमोरी चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों में शामिल है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए इस्तेमाल होने वाले डेटा सेंटर और सर्वर में हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) और दूसरी मेमोरी चिप्स की मांग बढ़ रही है. इससे चिप बनाने वाली कंपनियों के कारोबार पर भी असर पड़ा है.

Micron ने वित्त वर्ष 2027 से दुनियाभर के कर्मचारियों के लिए कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा तिमाही बोनस प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा भी की है. इस योजना में भुगतान कंपनी के मुनाफे और भविष्य के पूंजीगत खर्च के आधार पर तय होगा. इसका आधा हिस्सा कैश और बाकी शेयरों के रूप में दिया जाएगा. हालांकि, यह कंपनी की वैश्विक योजना है और इसे भारत में सामने आए 20 लाख रुपये के व्यक्तिगत बोनस दावे से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.

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