'वंदे मातरम पर विवाद सिर्फ ध्यान भटकाने का पैंतरा', कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी को घेरा

स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम्' का पूरा संस्करण गाए जाने को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने BJP पर निशाना साधा है. उन्होंने इसे विवाद का मुद्दा नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन का मामला बताया. साथ ही आरोप लगाया कि 'BJP वंदे मातरम् के मुद्दे के जरिए असली सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है'.

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केरलम के कोल्लम जिले के करुणागापल्ली में बातचीत करते हुए केसी वेणुगोपाल ने स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तर में पूरा गीत गाया जाना केवल बातचीत और तालमेल की बात थी, कोई विवाद का विषय नहीं. उन्होंने बताया कि पार्टी वंदे मातरम् का सम्मान करती है. राष्ट्रगान 'जन गण मन' का भी उतना ही सम्मान किया जाता है.

'पहले अरुणाचल की जमीन वापस लाएं'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेणुगोपाल ने अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर देश के सम्मान की बात हो रही है तो पहले वहां की जमीन वापस लेने की बात होनी चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के '56 इंच के सीने' वाले बयान का जिक्र करते हुए निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही, जबकि यही असली विवाद है.

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'असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश'

वेणुगोपाल का कहना है कि BJP देश के असली सवालों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है. उन्होंने छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल और अयोध्या राम मंदिर निर्माण फंड से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जनता को बुनियादी मुद्दों से दूर रखने के लिए जानबूझकर सांप्रदायिकता और जातिवाद की भावनाओं को हवा दी जा रही है.

KPCC में संभावित बदलाव पर वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इस बारे में फैसला करेगी. उन्होंने बताया कि मौजूदा KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ पद से हटना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वही इस पद पर बने हुए हैं.

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