रामभक्तों पर अब नहीं चलेंगी लाठियां, न चलेंगी गोली, अयोध्या में बोले CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर अयोध्या में रामभक्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में भगवान राम का नाम लेने वाले श्रद्धालुओं पर न तो गोलियां चलाई जाएंगी और न ही उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी.

और पढ़ें

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या की पवित्रता, उसकी भव्यता और पहचान को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने इस मौके पर लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि वह अयोध्या में लोगों को दिवाली की बधाई देने आए हैं, लेकिन इसके साथ ही सभी को एक मजबूत संकल्प भी लेना होगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अयोध्या पर किसी भी बुरी नजर का साया नहीं पड़ना चाहिए. मुख्यमंत्री ने रामायण के पात्रों मंथरा और मारीच का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे किसी भी नकारात्मक प्रभाव को अयोध्या से दूर रखना होगा.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह संकल्प लेना जरूरी है कि कोई भी ऐसी ताकत अयोध्या की भव्यता को लूटने या उसकी प्रतिष्ठा को दोबारा धूमिल करने की कोशिश न कर सके. उन्होंने अयोध्या धाम की गरिमा और पहचान को बनाए रखने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री के मुताबिक, अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशों के खिलाफ सभी को सतर्क रहना होगा.

Advertisement

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में अयोध्या के अतीत का जिक्र करते हुए कहा कि अब भगवान राम के भक्तों पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "अब अयोध्या में भगवान राम के भक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी." उन्होंने आगे कहा कि जय श्रीराम का उद्घोष करने वाले श्रद्धालुओं पर कोई लाठी या डंडा चलाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा.

योगी आदित्यनाथ का यह बयान अयोध्या में दिवाली के अवसर पर दिए गए संबोधन का हिस्सा है. उनके भाषण में रामभक्तों की सुरक्षा, अयोध्या की धार्मिक पहचान और उसके गौरव को बनाए रखने का संदेश प्रमुखता से सामने आया. मुख्यमंत्री ने लोगों से संकल्प लेने की अपील की कि भविष्य में अयोध्या की गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली परिस्थितियां दोबारा पैदा न हों.

---- समाप्त ----