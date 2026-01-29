scorecardresearch
 
रेनफॉल-स्नोफॉल का कॉम्बो... आज से बिगाड़ेगा मौसम का मिजाज, अगले 4 दिन पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए भारी

उत्तर और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी है. हिमालयी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. वहीं, राजस्थान के कोटा में करंट से एक युवक की मौत हो गई और मध्य प्रदेश के खरगोन में ओलावृष्टि ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है.

श्रीनगर में कटरा-श्रीनगर रेल सेक्शन पर बर्फबारी के बीच गुजरती ट्रेन (Photo: PTI)
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Active Western Disturbance) के प्रभाव से हिमालयी इलाकों में बड़े लेवल पर बर्फबारी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज सेक्टर में आए बर्फीले तूफान की वजह से 100 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. मध्य प्रदेश के खरगोन में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं और चने की खड़ी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है. 

उत्तराखंड के टिहरी में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में 12 घंटों से जारी बारिश की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने 30 जनवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की चेतावनी दी है, जिससे आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में घना कोहरा और शीत लहर जारी रहेगी.

राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी में बिजली लाइनों में फैले करंट की चपेट में आने से 24 साल के युवक करणदान की मौत हो गई, जिसकी अप्रैल में शादी होनी थी. 

गुरेज से टिहरी तक बर्फबारी का असर

हिमालय की पहाड़ियों पर कुदरत का कहर जारी है. बांदीपोरा के गुरेज में बर्फीले तूफान ने रिहाइशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जहां 100 घर इसकी चपेट में आए हैं. हालांकि, विषम परिस्थितियों के बीच भारतीय सेना वहां 'स्नो क्रिकेट लीग' आयोजित कर युवाओं का उत्साह बढ़ा रही है. 

उत्तराखंड के टिहरी में चिरबिटिया और कद्दूखाल जैसे इलाकों में बर्फबारी से लोग घरों में कैद हैं. गनीमत रही कि पांच दिनों से बंद घुत्तू–गंगी मार्ग को अब बहाल कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: बढ़ने वाली है दिल्ली में ठंड! फरवरी में फिर होगी बारिश.. कोहरे का भी अलर्ट

ओलावृष्टि से 'सफेद' हुए खेत, किसान बेहाल

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कसरावद तहसील में अचानक आए मौसम के बदलाव ने तबाही मचा दी है. दोगावां क्षेत्र में बड़े-बड़े ओलों के गिरने से गेहूं की बालियां टूट गईं और चने की फसल पूरी तरह झड़ गई. खेतों में लहलहाती फसलें अब जमीन पर बिछी हुई हैं. पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कलेक्टर को पत्र लिखकर किसानों को तुरंत मुआवजा देने और फसलों के सर्वे की मांग उठाई है. किसानों का कहना है कि इस आपदा ने उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी है.

यह भी पढ़ें: भारी बर्फबारी के बाद फिर खुला जम्मू-श्रीनगर हाईवे, लेकिन सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री

कोटा में दर्दनाक हादसा...

राजस्थान के कोटा में बारिश के दौरान बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई. रामगंजमंडी के कुम्भकोट कस्बे में बिजली की लाइनों से घरों में करंट फैल गया. इसकी चपेट में आने से युवक करणदान की मौके पर ही मौत हो गई.

current

करण अपने परिवार का इकलौता बेटा था और घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं. बिजली विभाग ने प्रारंभिक जांच में 11 केवी लाइन का करंट एलटी लाइन में आने को हादसे की वजह बताया है, जबकि कई घरों में अवैध कनेक्शन की बात भी कही जा रही है.

(टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के इनपुट के साथ)

