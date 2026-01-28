scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बढ़ने वाली है दिल्ली में ठंड! फरवरी में फिर होगी बारिश.. कोहरे का भी अलर्ट

राजधानी में मौसम फिर बदलने वाला है. अगले सात दिनों तक सुबह और शाम के तापमान में कमी आने से ठंड और तेज महसूस होने वाली है. इस बीच कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर फिर असर पड़ सकता है. फरवरी में फिर से बारिश की संभावना भी जताई जा रही है.

Advertisement
X
सुबह और रात के समय कई इलाकों में कोहरा छा सकता है. (Photo: PTI)
सुबह और रात के समय कई इलाकों में कोहरा छा सकता है. (Photo: PTI)

भारत के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है. पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है. अब नई दिल्ली में अगले 7 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. 28 जनवरी से 3 फरवरी तक ठंडी हवाएं, बादल और बार-बार छाने वाला कोहरा दिल्ली के मौसम पर हावी रह सकता है.

दिन के समय तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जो 15°C से 21°C के बीच रहेगा. इस दौरान न्यूनतम तापमान 6°C से 13°C के बीच रह सकता है. सुबह और शाम के समय ठंड का असर और तेज महसूस होने वाला है.  आसमान ज्यादातर बादलों से घिरा रहने वाला है. रात और सुबह के समय कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है, 3 फरवरी तक हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, इसका असर विजिबिलिटी पर भी पड़ सकता है.

1 फरवरी 2026 को दिल्ली के मौसम में बदलाव की संभावना है. इस दिन आसमान बादलों से घिरा रहेगा और एक-दो बार हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही गरज-चमक, बिजली गिरने और 30–40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं. राजधानी में सर्दी का दौर फिलहाल जारी रहने का अनुमान है. कोहरे और ठंड के कारण लोगों को यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

सम्बंधित ख़बरें

Heavy snowfall in mountain
पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी, मनाली से औली तक शानदार नजारे... देखें वीडियो
Delhi Weather
यूपी-पंजाब-हरियाणा समेत कई राज्यों में आज बारिश, दिल्ली में छाए रहेंगे बादल
श्रीनगर में 27 जनवरी बर्फ से ढके इलाके में मौजूद सैलानी
दिल्ली में आज फिर बारिश, 13 राज्यों में आंधी-तूफान और हिमाचल तक बर्फबारी का अलर्ट
दिल्ली में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज
भीगी-भीगी दिल्ली... टूटा रिकॉर्ड, 4 साल बाद जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश, बढ़ी ठंड
Snowfall in mountains (File Photo- PTI)
घर-मकान-सड़कें... हर तरफ बर्फ ही बर्फ, औली से जोशीमठ तक चांदी से चमके पहाड़! Video
Advertisement

जानें 29 फरवरी का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 29 जनवरी को दिल्ली-NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय कई जगहों पर हल्की धुंध और कुछ जगहों पर मध्यम धुंध रहेगी. दिल्ली में अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 06°C से 08°C के बीच रहने की संभावना है.

वहीं, 30 जनवरी 2026 को भी आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है. इस दिन भी कई जगहों पर धुंध का असर जारी रहेगा. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में भी आने वाले दिनों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement