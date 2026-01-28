बढ़ने वाली है दिल्ली में ठंड! फरवरी में फिर होगी बारिश.. कोहरे का भी अलर्ट

भारत के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है. पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है. अब नई दिल्ली में अगले 7 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. 28 जनवरी से 3 फरवरी तक ठंडी हवाएं, बादल और बार-बार छाने वाला कोहरा दिल्ली के मौसम पर हावी रह सकता है.

दिन के समय तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जो 15°C से 21°C के बीच रहेगा. इस दौरान न्यूनतम तापमान 6°C से 13°C के बीच रह सकता है. सुबह और शाम के समय ठंड का असर और तेज महसूस होने वाला है. आसमान ज्यादातर बादलों से घिरा रहने वाला है. रात और सुबह के समय कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है, 3 फरवरी तक हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, इसका असर विजिबिलिटी पर भी पड़ सकता है.

1 फरवरी 2026 को दिल्ली के मौसम में बदलाव की संभावना है. इस दिन आसमान बादलों से घिरा रहेगा और एक-दो बार हल्की बारिश हो सकती है. साथ ही गरज-चमक, बिजली गिरने और 30–40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं. राजधानी में सर्दी का दौर फिलहाल जारी रहने का अनुमान है. कोहरे और ठंड के कारण लोगों को यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

जानें 29 फरवरी का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 29 जनवरी को दिल्ली-NCR में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय कई जगहों पर हल्की धुंध और कुछ जगहों पर मध्यम धुंध रहेगी. दिल्ली में अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 06°C से 08°C के बीच रहने की संभावना है.

वहीं, 30 जनवरी 2026 को भी आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है. इस दिन भी कई जगहों पर धुंध का असर जारी रहेगा. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में भी आने वाले दिनों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है.

