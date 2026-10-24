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तेलंगाना में 15 साल की लड़की से गैंगरेप का आरोप, 3 नाबालिग समेत 7 आरोपी पकड़े

तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में दशहरे के दिन 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. सात आरोपियों में तीन नाबालिग शामिल हैं.

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तेलंगाना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है (Representative image)
तेलंगाना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है (Representative image)

तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दशहरे के दिन हुई इस घटना में सात लोगों पर लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. इनमें तीन आरोपी नाबालिग हैं. पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी सात आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में दशहरे के दिन 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को हिरासत में लिया है. इनमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं. घटना धूलमिट्टा मंडल के अंतर्गत आने वाले एक गांव की है. पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

माता-पिता खेतों में काम करने गए थे

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पुलिस के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब पीड़िता के माता-पिता अपने खेतों में काम करने गए हुए थे. इसी दौरान आरोपियों ने तौर पर लड़की को अपने साथ ले जाकर पड़ोस के एक गांव में उसका यौन उत्पीड़न किया. आरोप है कि सात लोगों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इनमें तीन आरोपी खुद भी नाबालिग हैं. पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी लड़की को अगले दिन सुबह उसके गांव के पास छोड़कर चले गए. पीड़िता पूरी रात घर से गायब रही थी. जब वह अगले दिन घर पहुंची तो उसके माता-पिता ने उससे रातभर गायब रहने के बारे में सवाल किया. इस पर लड़की ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी उन्हें दी.

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बेटी से घटना के बारे में पता चलने के बाद उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया.

सातों आरोपी हिरासत में, पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी सात आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी चेरियाल कस्बे और धूलमिट्टा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हिरासत में लिए गए सात आरोपियों में तीन नाबालिग हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना से जुड़े तथ्यों और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है. पुलिस की जांच जारी है और मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है.

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