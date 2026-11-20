सात सप्ताह का एशियाई हाथी का बच्चा राजा, जो जन्म के पहले दिन से ही जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है, को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए असम के पोहुमारा से गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा एयरलिफ्ट किया जा रहा है. पिछले सात सप्ताह से वनतारा की पशु चिकित्सा टीम राजा के मालिक के घर पर ही उसका इलाज कर रही थी. अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उसके ठीक होने की उम्मीद बनाए रखने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराना बेहद जरूरी हो गया है. इतनी कम उम्र और नाजुक स्थिति में राजा के लिए 2,500 किलोमीटर से अधिक की सड़क यात्रा करना संभव नहीं है.

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भारत में इस तरह का यह तीसरा एयरलिफ्ट अभियान है, जिसे वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी के सहयोग से संभव बनाया गया है. उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए पहल की है कि राजा को जल्द से जल्द और सुरक्षित तरीके से विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

वनतारा के सीईओ विवान करणी ने कहा,

"राजा इस दुनिया में टूटी हुई टांग के साथ आया, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा. पिछले सात सप्ताह से वह अपने छोटे से शरीर से कहीं ज्यादा बड़े साहस के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहा है. अब उसे सहारा देने की हमारी बारी है. अनंत अंबानी की संवेदनशीलता और सहयोग से जिस सफर को सड़क मार्ग से तय करने में कई दिन लगते, वह हवाई मार्ग से महज कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा. वनतारा में हम उसे दोबारा खड़े होने, चलने और एक दिन दौड़ने का हर संभव अवसर देंगे."

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मुश्किलों भरी शुरुआत

राजा का जन्म 2 अक्टूबर 2026 को असम के गोगामुख में हुआ था. उसकी मां की उम्र भी महज 11 साल थी और वह खुद भी काफी छोटी थी. पहली बार मां बनने के बाद वह घबराई हुई और बेचैन थी. इसी दौरान उसने अपने नवजात बच्चे को लात मार दी, जिससे जन्म के पहले ही दिन राजा के पिछले पैर की दाहिनी फीमर यानी जांघ की बड़ी हड्डी पूरी तरह टूट गई.

जिस उम्र में हाथी का बच्चा अपनी मां के साथ लड़खड़ाते हुए चलना शुरू करता है, उस उम्र में राजा न तो खड़ा हो पा रहा था और न ही अपने पैरों पर वजन डाल पा रहा था. उसे अपनी मां का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम भी नहीं मिल सका. यह शुरुआती दूध नवजात हाथी को रोगों से लड़ने की क्षमता और ताकत प्रदान करता है.

घर पर सात सप्ताह तक चला इलाज

राजा के मालिक और उसकी देखभाल करने वालों ने समझ लिया था कि उसे विशेष चिकित्सा सहायता की जरूरत है. उन्होंने वनतारा से मदद मांगी, इसके बाद वनतारा की रैपिड रिस्पॉन्स टीम 8 अक्टूबर 2026 को राजा तक पहुंची.

एक्स-रे जांच में हड्डी के पूरी तरह टूटने और उसके दोनों सिरों के अपनी सामान्य स्थिति से खिसक जाने की पुष्टि हुई. टीम ने प्लास्टर और सहायक पट्टियों की मदद से उसके पैर को स्थिर किया. उसे खड़ा करने और चोटिल पैर पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए स्लिंग का इस्तेमाल किया गया. साथ ही, उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया दूध का विकल्प शुरू किया गया. उसे दूध पिलाने के लिए बोतलें उपलब्ध कराई गईं और देखभाल करने वालों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए.

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10 अक्टूबर को राजा को उसके मालिक के पोहुमारा स्थित घर पर स्थानांतरित किया गया. वहां वनतारा की टीम ने उसका इलाज, देखभाल और चौबीसों घंटे निगरानी जारी रखी. उसके आराम करने की जगह के पास ही एक हाइड्रोथेरेपी तालाब बनाया गया, ताकि वह अपनी चोटिल हड्डी पर वजन डाले बिना शरीर को हिला सके और मांसपेशियों को मजबूत कर सके.

अब अस्पताल में भर्ती कराना क्यों जरूरी है?

मां का दूध नहीं मिलने और स्वतंत्र रूप से चलने-फिरने में असमर्थ होने के कारण राजा को एक के बाद एक कई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ा. उसे दस्त की समस्या हुई और प्रयोगशाला जांच में क्लेबसिएला न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया के संक्रमण का पता चला. उसे बार-बार ब्लड शुगर कम होने की समस्या भी हुई. रक्त जांच में लिवर से जुड़े संकेतकों का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जो लिवर पर पड़ रहे दबाव की ओर इशारा करता है.

लंबे समय तक लेटे रहने के कारण उसके सिर पर दबाव से घाव बन गए हैं. इसके अलावा, उसे नाभि में हर्निया और पूरे शरीर में कमजोरी की समस्या भी है.

वनतारा की टीम ने इन सभी समस्याओं के इलाज के लिए जरूरत के अनुसार एंटीबायोटिक्स, नसों के जरिए तरल पदार्थ, लिवर को सहारा देने वाली दवाएं, विटामिन और मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, घावों की देखभाल और संतुलित पोषण की व्यवस्था की है. हालांकि, राजा की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है.

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उसे अब ऐसी चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत है, जो केवल पूरी तरह सुसज्जित अस्पताल में ही उपलब्ध हो सकती हैं. इनमें उन्नत जांच सुविधाएं, लगातार स्वास्थ्य निगरानी, हड्डियों के विशेषज्ञों की देखरेख और एक व्यवस्थित पोषण एवं पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं.

राजा का सफर

राजा 20 नवंबर 2026 को गुवाहाटी से जामनगर के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित विमान से रवाना हो रहा है. इस यात्रा में करीब चार घंटे लगेंगे.

उसके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एक क्रेट (सुरक्षित परिवहन बॉक्स) में उसे ले जाया जा रहा है. इसे उसके छोटे शरीर के आकार के अनुसार बनाया गया है, ताकि उसकी टूटी हुई टांग स्थिर और सुरक्षित रहे. क्रेट के अंदर गद्देदार और मुलायम बिस्तर लगाया गया है, जिससे टेकऑफ, हवाई यात्रा और लैंडिंग के दौरान उसे झटकों से बचाया जा सके और उसके शरीर पर बने घावों को भी सुरक्षित रखा जा सके.

वनतारा के पशु चिकित्सकों, पैरावेट्स और देखभाल करने वालों की एक विशेष टीम पूरी यात्रा के दौरान उसके साथ रहेगी. टीम लगातार उसकी हृदय गति, सांस लेने की प्रक्रिया, शरीर का तापमान, हाइड्रेशन और ब्लड शुगर की निगरानी करेगी. विमान में ही उसके लिए जरूरी तरल पदार्थ, दवाइयां और दूध की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी.

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हवाई यात्रा के जरिए राजा को कई दिनों के बजाय कुछ घंटों में मंजिल तक पहुंचाया जा सकेगा. इससे यात्रा के दौरान तनाव और जोखिम कम होंगे, जो इतने छोटे और कमजोर शरीर वाले हाथी के बच्चे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

वनतारा में राजा के इलाज की आगे की व्यवस्था

वनतारा पहुंचने के बाद राजा को वहां के हाथी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा. पशु चिकित्सकों की टीम उसकी पूरी स्वास्थ्य जांच करेगी और दर्द प्रबंधन, दवाइयों, चलने-फिरने से जुड़ी थेरेपी और पोषण संबंधी पुनर्वास का इलाज जारी रखेगी.

उसकी चोट की गंभीरता को देखते हुए उम्मीद है कि उसे जीवनभर पशु चिकित्सा देखभाल और नियमित निगरानी की जरूरत होगी. वनतारा ने उसे यह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है.

वनतारा के बारे में

वनतारा, जिसका अर्थ है 'जंगल का सितारा', गुजरात के जामनगर में स्थित वन्यजीव बचाव, देखभाल, कल्याण और संरक्षण से जुड़ी एक वैश्विक पहल है. इसकी स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने की है.

आधुनिक पशु चिकित्सा विज्ञान, विशेष बुनियादी ढांचे और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सहायता से वनतारा वन्यजीवों के बचाव, उपचार, पुनर्वास और जीवनभर देखभाल की दिशा में काम करता है.

भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी प्राधिकरणों तथा संरक्षण से जुड़े संगठनों के साथ मिलकर वनतारा प्राकृतिक आवास से बाहर रह रहे वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा देता है. जहां संभव हो, वहां जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस पहुंचाने में सहयोग करता है. इसके अलावा, यह देशी प्रजातियों के संरक्षण, प्राकृतिक आवासों के पुनरुद्धार और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण से जुड़ी पहल भी संचालित करता है.

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