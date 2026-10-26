scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेलंगाना में अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायक ने खोला मोर्चा, दी भूख हड़ताल की चेतावनी, जानें क्या है वजह

तेलंगाना में कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा. भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, जडचर्ला के लिए फंड जारी होना ही चाहिए.

Advertisement
X
अनिरुद्ध रेड्डी ने कहा- मैं जडचर्ला निर्वाचन क्षेत्र में 30,000 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन करूंगा. (Photo: ITG)
अनिरुद्ध रेड्डी ने कहा- मैं जडचर्ला निर्वाचन क्षेत्र में 30,000 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन करूंगा. (Photo: ITG)

तेलंगाना में कांग्रेस एमएलए अनिरुद्ध रेड्डी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी है. उन्होंने जडचर्ला में पेंडिंग पड़े 40 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्यों के बिलों को जल्द रिलीज करने की मांग की है.

विधायक ने साफ कहा कि अगर फंड्स रिलीज नहीं हुए, तो वह अपनी जान की परवाह न करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध रेड्डी ने कहा, 'मैं जडचर्ला निर्वाचन क्षेत्र में 30,000 लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन करूंगा. मैं अपनी आखिरी सांस तक यह विरोध जारी रखूंगा. फंड मंज़ूर होने चाहिए और सड़कें पूरी होनी चाहिए.'

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi
'राहुल गांधी लापता लीडर, रेवंत रेड्डी उनके ATM...', KTR का कांग्रेस पर वार
हैदराबाद में एक 29 वर्षीय सॉफ्टवेयर कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है. (Photo: ITG)
हैदराबाद में सॉफ्टवेयर कर्मचारी की संदिग्ध मौत, फंदे से लटका मिला शव
Telangana Farmer Police Assault
शिकायत लेकर थाने पहुंचे किसान को SI ने मारा थप्पड़, फूटा सिर!
डंपिंग यार्ड के गंदगी और धुएं से परेशान लोगों का प्रदर्शन (AI-Generated)
कूड़े का धुआं, बदबू और बीमारी का डर! डंपिंग यार्ड के खिलाफ लोगों का गुस्सा
एंबुलेंस की लॉरी से टक्कर में मां-बेटी की मौत हो गई (Representational)
तेलंगाना: मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस से भिड़ी लॉरी, मां-बेटी ने तोड़ा दम

उन्होंने कहा, 'इन सड़कों को सबसे पहले मंज़ूरी मेरे मेंटर कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने दी थी, मैं उनसे मिलूंगा और जवाब मांगूंगा. फाउंडेशन स्टोन पहले ही रखा जा चुका है, और अब उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने भी पदयात्रा की है. उनकी यात्रा के दौरान मैंने जडचर्ला में 38,000 लोगों के साथ एक जनसभा की थी.'

कांग्रेस विधायक ने कहा, 'मैं भट्टी विक्रमार्का से भी अपील कर रहा हूं कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सड़क कार्यों के बकाया बिलों का जल्द से जल्द भुगतान करें. वरना, मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा. भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, जडचर्ला के लिए फंड जारी होना ही चाहिए.'

Advertisement

कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि अगर जडचर्ला के लिए फंड हासिल करने के लिए मेरी मौत ही रास्ता है, तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने और इस मकसद के लिए अपनी जान देने तक को तैयार हूं. नागरकुरनूल के आरएंडबी (R&B) विभाग के एक ठेकेदार की मौत के बाद 5 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान मिला था. अब सरकार को यह तय करना है कि 40 करोड़ रुपये के बिल रिलीज करने के लिए मुझे मरना पड़ेगा या फिर मुझे जिंदा रहने दिया जाना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इजरायल में कल चुनाव, नेतन्याहू को तनाव... क्या वोटिंग में टर्निंग पॉइंट बनेंगी ये तीन घटनाएं |
    तेलंगाना में अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायक ने खोला मोर्चा, दी भूख हड़ताल की चेतावनी, जानें क्या है वजह |
    कोटपूतली: टोल देने पर विवाद, 5-6 गाड़ियों में पहुंचे युवकों ने टोल प्लाजा पर मचाया उत्पात |
    Optical Illusion: तस्वीर में छिपा हैं 6 गलतियां, 10 सेकंड में खोज लीं तो मान जाएंगे आपकी नजर! |
    मदरसे में टॉयलेट के टूटे दरवाजे और गंदगी देख भड़का बाल आयोग, 26 बच्चे रेस्क्यू, ग्वालियर में बाल आयोग का एक्शन |
    How to Get Rid of Ants: न चिपकेगा और न होगा खराब, चीनी-गुड़ के डिब्बे में डाल दें ये एक चीज, चींटियां भागेंगी कोसों दूर, पंकज भदौरिया ने बताया |
    पीएम मोदी के पिता के अपमान से कांग्रेस को फायदा होगा? देखें खबरदार |
    बांग्लादेश में एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग की वापसी के संकेत? पुलिस चीफ का खुल्लम-खुल्ला बयान |
    इमरान खान ने क्यों दी भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती? जानें पूरा मामला |
    खंडवा में दुल्हन को सड़क पर दौड़ाते और घसीटते ले गए... कार में बैठाकर भागे; युवती ने पहले ही जारी किया था वीडियो
    Advertisement