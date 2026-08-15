scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

15 August Special Paratha: आलू-गोभी छोड़ें, इस स्वतंत्रता दिवस 10 मिनट में बिना रंग के बनाएं ये खास 'तिरंगा पराठा'

ब्रेकफास्ट में आलू-गोभी के पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इस 15 अगस्त घर पर तीन रंगों का स्पेशल पराठा बनाकर खाएं. जो खाने में टेस्टी लगेगा और उसको देखकर घरवाले भी खुश हो जाएंगे.

Advertisement
X
तीन रंगों का पराठा बच्चों को पसंद आएगा. (PHOTO:AI)
तीन रंगों का पराठा बच्चों को पसंद आएगा. (PHOTO:AI)

15 August Special Paratha: भारत में ब्रेकफास्ट में पराठा, पोहा और इडली लोग सबसे ज्यादा खाते हैं और इन तीनों को ही लोग बड़े चाव से खाते हैं. उत्तर भारत में पराठा लोगों के नाश्ते की सबसे जरूरी डिश है, इसके बिना उनको अपना ब्रेकफास्ट ही अधूरा लगता है. अगर आप भी नाश्ते में आलू-गोभी के पराठे खाते हैं तो इस स्वत्रतंत्रा दिवस आप घर पर तीन रंगो वाला खास तिरंगा पराठा ट्राई करें. 

बच्चों को खाने में रंग-बिरंगी चीजें अच्छी लगती हैं, ऐसे में छुट्टी वाले दिन थाली में जब वो तीन रंगों वाला पराठा देखेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. इसके लिए आपको कई फूड कलर की भी जरूरत नहीं है, केसरिया,सफेद और हरे रंग के पराठे दिखने में बहुत जायकेदार लगते हैं. आइए आपको घर पर तिरंगा पराठा बनाने का आसान तरीका बताते हैं, जो आपके बहुत काम आएगा.

तिरंगा पराठा बनाने के लिए सामग्री

केसरिया: आधा कप गेंहू का आटा, एक चौथाई कप गाजर की प्यूरी, स्वादानुसार नमक

सफेद: आधा कप गेंहू का आटा, स्वादानुसार नमक

हरा: आधा कप गेंहू का आटा, एक चौथाई कप पालक की प्यूरी, स्वादानुसार नमक

तिरंगा बनाने का आसान तरीका

  1. सबसे पहले तिरंगा पराठा बनाने के लिए गाजर और पालक की प्यूरी तैयार करने के लिए इसे अलग-अलग पीस लें.
  2. अब एक कटोरे में गाजर की प्यूरी के साथ आटा गूंथे. वहीं दूसरे कटोरे में पालक की प्यूरी के साथ आटा तैयार कर लें.
  3. अब पराठे के सफेद भाग के लिए सादा आटा गूंथ कर तैयार कर लें. उसके बाद तीनों का साइड में थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें.
  4. उसके बाद तीनों की छोटी-छोटी लोइयां निकाले हैं और उनको एक साथ चिपका दें और फिर उससे बेल दें. 
  5. गैस पर तवा गर्म कर लें और उनसें पराठा को डालें. दोनों तरफ से पराठे को देसी-घी लगाकर सेंक ले. 

इस तरीके से करें सर्व 

Advertisement

बारिश के मौसम में चाय के साथ भी आप यह तिरंगा पराठा खा सकते हैं. इसके अलावा अचार, सब्जी या दही के साथ गरमा-गरम पराठों का मजा लें. अगर आपके परिवार ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप नमक के साथ लाल या हरी मिर्च भी डाल सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्टिक का जादू, बल्ले का जुनून, भाले की उड़ान... 8 दशकों में ऐसे बदली भारत की खेल कहानी |
    6 साल छोटे BF संग शादी के खिलाफ था परिवार, एक्ट्रेस ने धूमधाम से किया निकाह, बोली- दिक्कत नहीं |
    1947 में मिली आजादी, लेकिन 2026 में क्या हमारी डिजिटल जिंदगी गुलाम है? |
    राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, बापू को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि |
    Vastu Tips: किस मंजिल पर रहना है सबसे शुभ? फ्लैट खरीदते समय न करें 4 गलतियां |
    लाल किले से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा, देश को दिया बड़ा संदेश |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    2036 ओलंपिक का मजबूत दावेदार भारत, अब बचपन में तलाशेंगे चैम्पियन |
    AI स्किलिंग, 6G, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट... PM मोदी ने लाल किले से किए ये 10 बड़े ऐलान |
    पहले अर्बन नक्सल, अब दिमागी नक्सल... पीएम मोदी का किस पर है निशाना
    Advertisement