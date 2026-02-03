'राहुल गांधी नकारात्मक सोच के प्रतीक, देश को गुमराह...', US डील को लेकर पीयूष गोयल का विपक्ष पर वार

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को अमेरिका के साथ ट्रेड डील के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस डील से हर क्षेत्र के लोग उत्साहित हैं. हर क्षेत्र को इस डील से मजबूती मिलेगी. पीयूष गोयल ने इस मौके पर विपक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, दोनों पर भी जमकर हमला बोला. पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता आज देश को गुमराह, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं.

और पढ़ें

उन्होंने राहुल गांधी की घोर निंदा की और आरोप लगाया कि वह झूठ और फरेब के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं. पीयूष गोयल ने कहा कि वह इस डील को लेकर संसद में बात रखने वाले थे, लेकिन विपक्ष ने जो किया उसे देश ने देखा है. राहुल गांधी को देश की तरक्की से कोई लेना-देना नहीं है. देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है. उनकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है.

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से यूपीए सरकार के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी बना दी थी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया था. विकास यात्रा ठप कर दी थी. उनका वश चलेगा, तो वे भारत को फिर से उसी प्रकार देखना चाहेंगे. पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे नहीं लगता, भारत का एक भी नागरिक अपने आप को उनकी इस भ्रामक सोच के साथ जोड़ सकता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधीनकारात्मक सोच के प्रतीक हैं. उनकी इस सोच के साथ जुड़कर डीएमके, टीएमसी और सपा के नेताओं ने भारत के उज्ज्वल भविष्य और युवाओं को जो नए अवसर मिल रहे हैं.

Advertisement

पीयूष गोयल ने कहा कि जो हमारे उद्योग तेज गति से प्रगति करने के लिए तत्पर हैं, अमेरिका से जो हमें नए-नए क्षेत्रों मदद मिल सकती है, लाखों करोड़ के निवेश जो हम आकर्षित कर सकते हैं, राहुल गांधी को क्या मिर्ची लगती है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश की प्रगति से नफरत है. राहुल गांधी को हमारी बहनों से, युवा-युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्ज्वल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है. पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें देश की जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वह क्या चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: नई टेक्‍नोलॉजी, बड़ा निवेश... अमेरिका से भारत आएंगी ये चीजें, गोयल ने दिए संकेत!

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके मित्र पक्ष के सभी दलों और नेताओं की निंदा करता हूं, जो इस प्रकार की ओछी सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं. वो भारत का उज्ज्वल भविष्य नहीं चाहते. पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हर प्रकार से राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं. संसद में पूरे देश ने उनका रवैया देखा. उन्होंने कहा कि वे हमारे सेना के जवानों पर कम विश्वास करते हैं. सेना पर सवाल उठाते हैं. हमारे उद्योग जगत के भविष्य को खराब करना चाहते हैं.

Advertisement

देश की जनता ठहराएगी जवादेह- गोयल

पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि समय आ गया है जब देश की जनता राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों, तृणमूल के अभिषेक बनर्जी हों या तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, बालू, कनिमोझी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इन सभी नेताओं से माफी मांगेगी.

यह भी पढ़ें: 'किसानों-डेयरी सेक्टर के हित सुरक्षित', भारत-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने किया साफ

उन्होंने कहा कि इसे लेकर देश की जनता इन सभी को इस नकारात्मक रवैये के लिए जवाबदेह ठहराएगी. इनका ये रवैया जनहित के पूरी तरीके से खिलाफ है, देश की प्रगति के खिलाफ है. पीयूष गोयल ने दावा किया कि विपक्ष के नेता अनाप-शनाप सवाल उठा रहे हैं. एक नेता ने सवाल उठाया कि टैरिफ कम करने को लेकर ट्वीट ट्रंप ने क्यों किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, उसको कम करना था. 50 से सीधा 18 प्रतिशत, इतना कम हुआ. उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी.

---- समाप्त ----