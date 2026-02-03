scorecardresearch
 
नई टेक्‍नोलॉजी, बड़ा निवेश... अमेरिका से भारत आएंगी ये चीजें, गोयल ने दिए संकेत!

अमेरिका से नई टेक्‍नोलॉजी आ रही है. अमेरिका से हमें क्रिट‍िकल मिनरल्‍स, डिफेंस प्रोडक्‍ट्स और बड़ा निवेश आने की संभावना है. पीयूष गोयल ने ट्रेड डील पर बोलते हुए आगे कहा कि एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर को सुरक्षित किया गया है. कृषि से कोई समझौता नहीं किया गया है.

भारत और अमेरिका व्‍यापार समझौता. (Photo: Reuters )
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ घटाने के बाद सरकार का बयान आया है. वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ डील पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है. अमेरिका से ये डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत है. हर सेक्टर में खुशी का माहौल है.

पीएम मोदी हर सेक्टर की ख्याल रखते हैं. PM मोदी ने अमेरिका के साथ डील में एग्रीकल्चर और डेयरी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर को सुरक्षित रखा गया है और उसके साथ कोई समझौता नहीं किया गया है. साथ ही भारत को एक बड़ा मार्केट मिल रहा है.  यह भारत की तरक्‍की में योगदान देगा.

हर सेक्‍टर के लिए बड़ा मौका 

उन्‍होंने कहा कि इस डील से हर सेक्टर को अवसर मिलेंगे. ये डील देशहित और जनहित में है. राहुल गांधी राजनीतिक अराजकता फैलना चाहते हैं. अमेरिका के समझौते भारतीय इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है.  वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होगा. मुझे पूरा भरोसा है कि यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि भारत के उज्‍ज्‍वल भविष्‍य का संकेत है.

हर कोई कर रहा इस डील की तारीफ

इसकी सराहना चारो तरफ से आ रही है. लोग इस डील को सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुनिया में इसे बड़ी डील में से एक माना जा रहा है. पीयूष गोयल ने कहा कि अभी ट्रेड डील पर बातचीत जारी है, जो लगभग पूरी ही हो चुकी है. उन्‍होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच यह डील भारत के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आएगी. हमारे टेक्‍सटाइल्‍स से लेकर लेबर इंसेंवि सेक्‍टर्स के लिए यह बहुत बड़ा मौका है. 

अमेरिका से आ रही नई टेक्‍नोलॉजी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेरिका से आधुनिक टेक्‍नोलॉजी आने वाली है. अमेरिका से क्रिट‍िकल मिनरल्‍स जैसी चीजों पर भी समझौता हुआ है. अमेरिका से डिफेंस प्रोडक्‍ट्स और बड़ा निवेश भी आने की संभावना है. यह भारत और भारत के ग्रोथ को मजबूत करेंगे. इस डील की जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता राहुत गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं. उनको अपने बयान पर देश को जवाब देना चाहिए. 

