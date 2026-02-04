scorecardresearch
 
'विपक्ष की महिला सांसदों ने घेर ली पीएम मोदी की कुर्सी, नहीं दे पाए भाषण', लोकसभा में हंगामे पर BJP का दावा

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था. हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका. अब बीजेपी ने इसे लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

लोकसभा में टला PM मोदी का संबोधन
लोकसभा में टला PM मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में शाम पांच बजे बोलने वाले थे. पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना था. लेकिन जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी. पीठासीन संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी और पीएम मोदी का संबोधन टल गया.

इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं, विपक्ष के लोग वहां तक चढ़ गए थे. उन्होंने कहा कि विपक्ष की महिला सदस्यों ने पीएम की चेयर का घेराव किया और उनकी मंशा प्रधानमंत्री पर हमले की थी.

मनोज तिवारी ने  विपक्षी सदस्यों पर सदन में बवाल करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की महिला सांसदों को हमारे वरिष्ठ मंत्री ने समझाया और वापस जाने का निवेदन करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नहीं आ सकते. लेकिन महिला सांसद सुनने को तैयार नहीं थीं. मनोज तिवारी ने दावा किया कि विपक्ष के सांसद मारपीट करने वाले हाव-भाव के साथ आए थे.

वहीं, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के घटक चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने भी लोकसभा में हुए घटनाक्रम को लेकर बयान दिया है. राजेश वर्मा ने कहा है कि विपक्ष के कुछ सांसद हाथों में बैनर-पोस्टर लिए ऐसे दौड़ रहे थे, जैसे वह सड़क पर हों. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों ने ऐसा माहौल बना दिया, कि हम हाथापाई पर उतर जाएं.

एलजेपीआर सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष की महिला सांसद ट्रेजरी बेंच की तरफ बढ़ीं. उन्होंने कहा कि विपक्षी महिला सांसद जहां पीएम बैठते हैं, उससे दो कतार पीछे तक पहुंच गईं और निशिकांत दुबे की तरफ बढ़ने लगीं. अश्विनी वैष्णव और अन्य मंत्री उन्हें समझाने लगे, लेकिन वो महिला सांसद आगे बढ़ रही थीं. बाद में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने सभी से वापस आने को कहा.

राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे. राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते.

कांग्रेस की महिला सांसदों ने क्या कहा

कांग्रेस की महिला सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि जोतिमणि, गनीबेन ठाकुर और हम निशिकांत दुबे की ओर बढ़े. प्रधानमंत्री तब सदन में नहीं थे. हमने निशिकांत दुबे से कहा कि निशिकांत क्या बोल रहे थे महिलाओं को लेकर, इधर आओ इधर आओ. इस पर निशिकांत वहां से जाने लगे. हमने ये कहा कि भाग रहा है, भाग रहा है. इस दौरान एनडीए की महिला सांसद भी उधर से आने लगी थीं. बाद में टेंशन डिफ्यूज किया गया और हम सभी वापस लौट आए.

कार्यवाही स्थगित होने के बाद क्या हुआ?

हंगामे के कारण पीठासीन संध्या राय ने जब सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी, विपक्षी दलों के नेता बैनर-पोस्टर लेकर चेयर के सामने पहुंच गए. विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और ट्रेजरी बेंच की ओर पहुंच गए. अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू और अश्विनी वैष्णव ने विपक्षी नेताओं से बात करनी शुरू की. दीपेंद्र हुड्डा और जोतिमणि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर पहुंचे. इस दौरान इनके हाथ में पोस्टर भी था.

---- समाप्त ----
