7 सीटर, हाइब्रिड इंजन और फॉर्च्यूनर वाला साइज... AWD के साथ आ रही ये SUV

किआ मोटर भारतीय बाजार में एक नई कार लेकर आ रहा है. सितंबर की शुरुआती में किआ अपनी धांसू एसयूवी लेकर आ रही है. हम बात कर रहे हैं किआ सोरेंटो की, जो एक बड़ी साइज की एसयूवी है. किआ सोरेंटो (Kia Sorento) 4 सितंबर को लॉन्च होने वाली है. ब्रांड ने कन्फर्म किया है कि किआ सोरेंटो ऑल व्हील ड्राइव फीचर के साथ आएगी.

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ये किआ इंडिया की पहली कार होगी, जिसमें ऑल वील ड्राइव फीचर मिलेगा. सोरेंटो कंपनी की प्रीमियम एसयूवी होगी, जो फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में एंट्री करेगी. ऑल व्हील ड्राइव के साथ कार में हाइब्रिड इंजन भी मिलेगा. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है.

दो इंजन के साथ आएगी ये कार

ग्लोबल मार्केट में किआ सोरेंटो (Sorento SUV) हाइब्रिड और डीजल दोनों ही इंजन के साथ आती है. भारत में भी कंपनी कार को दोनों ही इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है. हालांकि, ब्रांड ने ये कन्फर्म नहीं किया है कि भारत में किन इंजन स्पेसिफिकेशन्स के साथ ये कार लॉन्च होगी.

इंटरनेशनल बाजार में किआ सोरेंटो 1.6 लीटर के टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है. इसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा. ये सेटअप 238 एचपी की पावर और 380 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. वहीं डीजल इंजन की बात करें, तो सोरेंटो में 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है.

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ये इंजन किआ कार्निवल में भी मिलता है, जो 202 एचपी की पावर और 440 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ग्लोबल मार्केट में सोरेंटो के दोनों ही वर्जन ऑल वील ड्राइव फीचर के साथ आते हैं. भारत में कंपनी क्या करेगी ये अभी साफ नहीं है.

कितनी हो सकती है कीमत?

किआ ने कन्फर्म किया है कि सोरेंटो में लाइव जेन एआई फीचर मिलेगा, जो एक एआई पावर्ड इन-कार वॉयस असिस्टेंट होगा. इस सिस्टम को नैचुरल कन्वर्सेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक व्हीकल एआई एजेंट होगा. इस एआई एजेंट को कमांड देकर कई कार फीचर्स को कंट्रोल किया जा सकता है.

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किआ सोरेंटो 7-सीटर कॉन्फिग्रेशन में आ सकती है. सोरेंटो को भारत में लोकलाइज किया जाएगा, जिससे कार की कीमत को कम रखा जा सकेगा. इस कार की अनुमानित कीमत 30 से 35 लाख रुपये एक्स शोरूम हो सकती है. किआ सोरेंटो के ऑल व्हील ड्राइव वर्जन का सीधा मुकाबला फॉक्सवैगन टेरॉन और स्कोडा कोडियाक से होगा.

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