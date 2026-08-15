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घोड़ा निकला शराब तस्कर! 200 बोतल विदेशी शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

बिहार के मोतिहारी में शराब तस्करी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पहाड़पुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने घोड़े पर लदी करीब 200 बोतल यानी लगभग 53 लीटर विदेशी शराब बरामद की. पुलिस ने घोड़े को भी थाने लाकर कार्रवाई शुरू की है. मामले में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.

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53 लीटर विदेशी शराब बरामद.(Photo: Sachin Panday/ITG)
53 लीटर विदेशी शराब बरामद.(Photo: Sachin Panday/ITG)

बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की तस्करी पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है. तस्कर पुलिस से बचने के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं. मोतिहारी के पहाड़पुर से सामने आया मामला इसी कड़ी में है, जहां शराब ढोने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया गया.

दरअसल, पहाड़पुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए घोड़े पर लदी शराब की खेप बरामद की. पुलिस के मुताबिक, करीब 200 बोतल विदेशी शराब मिली है, जिसकी कुल मात्रा लगभग 53 लीटर बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: बिहार: नींद का एक पल, मौत का सफर बन गया, मोतिहारी में दो ट्रकों की टक्कर में एक की मौत

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घोड़े पर लादकर पहुंचाई जा रही थी शराब

पुलिस ने शराब जब्त करने के साथ घोड़े को भी पकड़ लिया और उसे थाने ले आई. इस कार्रवाई के बाद इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया. पुलिस का कहना है कि शराब की तस्करी में इस्तेमाल किए गए घोड़े को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है.

इसी मामले में पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. हालांकि, शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

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पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है. जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या घोड़े का इस्तेमाल पहले भी शराब पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है या यह तरीका पहली बार अपनाया गया.

शराब तस्करी के नए तरीके से पुलिस की चुनौती बढ़ी

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद राज्य के अलग-अलग इलाकों में अवैध शराब की बरामदगी लगातार होती रही है. तस्कर निगरानी से बचने के लिए कभी वाहनों तो कभी दूसरे साधनों का इस्तेमाल करते हैं. मोतिहारी में घोड़े के जरिए शराब ले जाने का मामला पुलिस के लिए भी अलग तरह की चुनौती बनकर सामने आया है.

पहाड़पुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर शराब की खेप जब्त की. बरामद शराब और घोड़े को थाने लाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

मोतिहारी पुलिस ने एक ग्रुप के माध्यम से इस कार्रवाई की पुष्टि की है. पुलिस अब गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर शराब के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है.

53 लीटर विदेशी शराब बरामद

पुलिस के मुताबिक, बरामद शराब की मात्रा करीब 53 लीटर है, जो लगभग 200 बोतलों में रखी हुई थी. शराब की जब्ती के साथ घोड़े को पकड़ना इस कार्रवाई की सबसे खास बात रही.

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मामले में गिरफ्तार शराब तस्कर से पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. जांच का फोकस यह पता लगाने पर है कि इस खेप के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और शराब की डिलीवरी कहां की जानी थी.

फिलहाल, घोड़ा पुलिस की निगरानी में है और शराब की खेप जब्त कर ली गई है. पुलिस ने शराब तस्करी के इस नए तरीके का पता लगने के बाद नेटवर्क की पूरी कड़ी खंगालने की कवायद शुरू कर दी है.

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