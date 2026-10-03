scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रमुख को किया तलब, फिरोजपुर सीमा पर घुसपैठ की कोशिश पर भारत का कड़ा ऐतराज

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के चार्ज द अफेयर्स को बुलाकर सीमा पार घुसपैठ में मदद पर कड़ा विरोध जताया. भारत ने 2 अक्टूबर को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में हुई घटना पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज किया. भारत के मुताबिक तीन लोग सीमा में घुसे, बीएसएफ की कई चेतावनियों के बाद भी बाड़ की ओर बढ़ते रहे और खतरा बनने पर बीएसएफ को कार्रवाई करनी पड़ी.

Advertisement
X
पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी को MEA ने किया तलब (File Photo: Reuters)
पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी को MEA ने किया तलब (File Photo: Reuters)

भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के चार्ज द अफेयर्स को बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया. भारत का कहना है कि पाकिस्तान से सीमा पार अवैध घुसपैठ को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके साथ ही भारत ने 2 अक्टूबर को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हुई घटना को लेकर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. भारत ने इन्हें बेबुनियाद और खास मकसद से लगाए गए आरोप बताया.

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी पक्ष को घटना की पूरी जानकारी दी. भारत ने बताया कि तीन लोग पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा के अंदर घुस आए थे. सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने उन्हें कई बार चेतावनी दी कि वे वापस पाकिस्तान लौट जाएं. इसके बावजूद वे लोग रुके नहीं और सीमा पर लगी बाड़ की तरफ बढ़ते रहे. हालात को देखते हुए बीएसएफ को उन पर कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि वे सुरक्षा के लिए तुरंत खतरा बन चुके थे.

भारत ने साफ कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. यह इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान से काम करने वाले हथियारबंद नशा तस्करों के गिरोह बार बार सीमा पार आने की कोशिश करते हैं. भारत ने पाकिस्तान सरकार से मांग की कि वह इन घुसपैठों और नशे की तस्करी की जांच कराए. साथ ही पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बलों की मिलीभगत की भी जांच हो और इस पर जरूरी सुधार के कदम उठाए जाएं.

सम्बंधित ख़बरें

vaibhav sooryavanshi touches jay shah feet
एशियन गेम्स 2026: वैभव सूर्यवंशी के संस्कार ने जीता दिल
asian games 2026 india pakistan
Asian Games में भारत का जलवा! PAK को हराकर जीता गोल्ड
India vs Pakistan Asian Games 2026 cricket Medal ceremony
जय शाह ने टीम इंडिया को पहनाए GOLD मेडल, PAK को किसने द‍िया SILVER?
Hockey,Cricket,Asian Games
ना टॉस पर हाथ मिले, ना मैच के बाद...भारत-PAK के बीच क्रिकेट में दूरी कायम
Hashim Musa, the Lashkar terrorist killed in Budgam, was a retired SSG commando of the Pakistan Army (Photo: ITG)
मुशर्रफ की सुरक्षा में रहा, PAK आर्मी में कमांडो... बडगाम में आतंकी ढेर
Advertisement

यह भी पढ़ें: आग उगलते ड्रोन के झुंड, रोबोटिक टैंक से निकलते गोले... पुतिन के साथ आए चीन, पाकिस्तान-बेलारूस

भारत ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय सीमा की पवित्रता का सम्मान करे. दोनों देशों के बीच जो आपसी समझौते और व्यवस्थाएं हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाए. पाकिस्तान को यह भी कहा गया कि वह अपने बलों को निर्देश दे कि वे अपनी तरफ से बिना इजाजत होने वाली आवाजाही को रोकने के लिए असरदार नियंत्रण रखें. भारत ने चाहा कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

भारत ने एक तरफ घुसपैठ और नशा तस्करी पर पाकिस्तान को घेरा, तो दूसरी तरफ फिरोजपुर की घटना पर लगे आरोपों को गलत बताया. यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली से जारी की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'हथियार रखें, 5 बच्चे पैदा करें...', BJP सांसद गजेंद्र पटेल की हिंदू युवाओं से अपील |
    'मेरे जानने वाले ठीक कर देंगे कैंसर...', पति की सांसें बचाने के लिए बिकवा दी 6 बीघा जमीन, अब महिला को धमका रहा पड़ोसी |
    उज्जैन की खड़े हनुमान की मूर्ति का राज क्या? देखें अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय |
    भारत-वेस्टइंडीज मैच के दौरान दिखा हाईवोल्टेज ड्रामा, थर्ड अंपायर के फैसले पर मैदान में हुआ हंगामा! |
    फ्लाईदुबई केस: इजरायली यात्रियों का दावा- आरोपी को-पायलट को बचाने में लगे थे क्रू मेंबर |
    Samosa Chaat: आलू समोसा छोड़ें, वीकेंड पर हरी मिर्च और मटर मिलाकर बनाएं खट्टी-मीठी समोसा चाट, आसान है रेसिपी |
    देवोलीना भट्टाचार्जी ने बताई हनुमान चालीसा की ताकत, बोलीं- एक बार ये करके देखो |
    रूस, इटली से यूक्रेन, जर्मनी तक! विदेशी श्रद्धालुओं ने गया में किया पितरों का पिंडदान |
    UP: प्रधानी चुनाव की रंजिश में दो मासूम भाइयों का कत्ल, 5 आरोपी गिरफ्तार |
    क्या ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर घिर गई मोदी सरकार? देखें 'राउंड टेबल' चर्चा
    Advertisement