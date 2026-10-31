scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सड़क पर दबंगई! भोपाल में कार से टक्कर हुई तो बाइक सवार ने गुस्से में हाथ मार दिया, जवाब में कार वाले ने पिस्टल तान दी

भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कार सवार ने पिस्टल निकालकर बाइक सवार पर तान दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा.

Advertisement
X
घटना का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
घटना का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़क पर मामूली टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद पिस्टल तक पहुंच गया. न्यू मार्केट के पास एक कार चालक ने बाइक सवार पर पिस्टल तान दी और उसे धमकाने लगा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर चालक की पहचान कर ली है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटना भोपाल के न्यू मार्केट इलाके की है. यह इलाका टीटी नगर थाना क्षेत्र में आता है. सड़क पर एक कार और बाइक की टक्कर हो गई थी. टक्कर के बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. बाइक सवार ने गुस्से में कार पर हाथ मार दिया. इसके बाद कार चालक ने गाड़ी से पिस्टल निकाली और बाइक सवार की तरफ तान दी. मामूली सड़क विवाद के बीच अचानक हथियार निकलने से मामला गंभीर हो गया. वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: हरियाणा: ‘गुंडों जैसा व्यवहार’, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले- पुलिसकर्मी ने उन पर तानी पिस्टल

सम्बंधित ख़बरें

Saran Flood SHO Sangram Kumar Singh brandishing pistol at flood-hit people
बिहार: बाढ़ पीड़ितों पर पुलिसकर्मी ने तान दी पिस्टल, VIDEO वायरल
गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर से 84 लाख की लूटपाट. (Photo: Screengrab)
दरवाजा खटखटाया और खोलते ही तान दी पिस्टल... गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर से 84 लाख की लूट
अंबेडकर नगर में सिपाही ने किया कांड
गांव की बिजली कटी तो भड़क उठा सिपाही, पावर हाउस पहुंच करने लगा फायरिंग
घटना CCTV में कैद.
फ्लैट की बेल बजाई, गेट खुला तो बच्चे पर तान दी पिस्टल, फिल्मी स्टाइल में रची लूट की कहानी
mp gopal krishna gram award
सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय के पशुपालकों को मिलेगा इनाम, कल आखिरी दिन

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने घटना की पुष्टि की है. पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो में दिख रही कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके चालक की पहचान कर ली गई है. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

Advertisement

भोपाल में सड़क पर हुए विवाद के दौरान पिस्टल निकालने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले पिपलानी थाना क्षेत्र में भी विवाद के दौरान पिस्टल दिखाने की घटना सामने आई थी. न्यू मार्केट की इस घटना ने एक बार फिर सड़क पर होने वाले छोटे-मोटे विवादों के खतरनाक रूप लेने का सवाल खड़ा कर दिया है. आखिर कुछ मिनट की कहासुनी में कोई हथियार निकालकर दूसरे की जान जोखिम में डालने तक कैसे पहुंच जाता है? फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gen Z FIRE Plan: 35 की उम्र में रिटायर होना चाहता है Gen Z! ऐसे बचा रहे पैसे |
    सोने से भी महंगी मानी जाती है इस जानवर की ऊन, 1 किलो की कीमत जानकर चौंक जाएंगे |
    Offbeat Places to visit in November: नवंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 5 जगहें, भीड़ से दूर मिलेगा सुकून |
    Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी पर इस विधि से करें अहोई माता की पूजा, संतान की लंबी उम्र के लिए जानें सरल पूजन विधि |
    बच्चे से लेकर बूढ़े, सब देख सकेंगे रणबीर कपूर की फिल्म रामायण, सामने आया रन टाइम |
    Delhi में बदला मौसम का मिजाज, कई राज्यों में होगी बेमौसम बरसात! |
    अचानक लाल हो गया दंतेवाड़ा का आसमान, बादलों का रंग देख लोग हैरान, Video वायरल |
    'सरदार पटेल ने 1,218 दिनों में कर दिखाया वो काम, जिसे दुनिया असंभव मानती थी', एकता दिवस पर बोले अमित शाह |
    इजरायली चुनाव में विदेशी दखल की जांच में मोसाद की एंट्री, कतर-तुर्की ने आरोपों पर ये कहा |
    UP की पहली वंदे भारत स्लीपर की आज लॉन्चिंग, देखें रूट-टाइमिंग-स्टॉपेज
    Advertisement