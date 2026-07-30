मणिपुर में फिर तनाव! एनकाउंटर में NVG के सदस्य की मौत, संगठन का बंद का ऐलान

मणिपुर के नोनी जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई भीषण गोलीबारी में नागा विलेज गार्ड्स (NVG) के एक सदस्य की मौत हो गई. इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के दो जवानों समेत पांच लोग घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और नागा जनजातीय संगठनों ने पूरे नागा बहुल इलाकों में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है.

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अधिकारियों के मुताबिक, सुबह करीब छह बजे तुपुल सब-डिवीजन के तहत आने वाले बिटियांग गांव के पास मुठभेड़ उस समय शुरू हुई, जब खुफिया सूचना के आधार पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की CoBRA टीम ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया. सूचना थी कि क्षेत्र में कथित तौर पर NVG का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है.

मृतक की पहचान नोनी जिले के लॉन्गमाई बाजार निवासी 22 वर्षीय लैनबिमी रियामेई के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि गोलीबारी के दौरान उन्हें गोली लगी और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया.

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान CoBRA के हेड कांस्टेबल राधेश्याम और कांस्टेबल (जीडी) जितेंद्र कुमार भी घायल हुए हैं. इसके अलावा NVG के तीन सदस्य भी गोली लगने से घायल हुए हैं. उन्हें बेहतर इलाज के लिए इंफाल ले जाने की तैयारी थी. हालांकि, घायलों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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मुठभेड़ के बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और राज्य पुलिस के जवानों को भी मौके पर भेजा गया है. किसी भी तरह की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए इलाके में तलाशी अभियान जारी है.

एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू की गई थी और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई. पुलिस ने घटना से जुड़ी अन्य जानकारी साझा नहीं की है. गोलीबारी किन परिस्थितियों में शुरू हुई, इसकी जांच की जा रही है.

नागा संगठन ने किया बंद का ऐलान

इस बीच, नागा जनजातीय संगठन वर्किंग कमेटी-ज्वाइंट ट्राइब काउंसिल मणिपुर (WC-JTCM) ने सुरक्षा अभियान के विरोध में राज्य के नागा बहुल इलाकों में तत्काल प्रभाव से पूर्ण बंद का ऐलान किया है.

संगठन ने एक बयान में आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों का अभियान नागा ग्राम स्वयंसेवकों को निशाना बनाकर चलाया गया और इसे "बिना उकसावे का हमला" बताया. संगठन ने हाल में छह नागा नागरिकों की हत्या का भी जिक्र किया, जिनमें दो चर्च पादरी भी शामिल थे. संगठन का आरोप है कि इस मामले में अब तक जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

संगठन ने इनपुई, लियांगमाई, रोंगमेई और जेमे समुदायों के आबादी वाले इलाकों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं और अन्य राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर आवाजाही तत्काल रोकने की घोषणा की है.

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हालांकि, बंद से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, पेयजल आपूर्ति, बिजली और दूरसंचार जैसी आवश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है.

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