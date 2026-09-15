scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत में मदरसों का रजिस्ट्रेशन और मान्यता कैसे मिलती है? जानिए नियम, बोर्ड और सरकारी मदद की पूरी तस्वीर

भारत में मदरसा चलाने के लिए पहले सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर कानूनी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तभी बैंक खाता और सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है. इससे अलग मान्यता की प्रक्रिया राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड से होती है.

Advertisement
X
भारत में मदरसा शिक्षा का नियमन मुख्य रूप से राज्य स्तर पर होता है (File Photo: PTI)
भारत में मदरसा शिक्षा का नियमन मुख्य रूप से राज्य स्तर पर होता है (File Photo: PTI)

भारत में मदरसों के रजिस्ट्रेशन और मान्यता को लेकर पूरी तस्वीर सामने आई है. देश में मदरसा शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधीन आती है और हर मदरसे को सबसे पहले एक कानूनी संस्था के तौर पर रजिस्टर होना पड़ता है. उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मदरसा सिस्टम है, जहां नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून को ज्यादातर सही ठहराया था. वहीं जनवरी 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ मान्यता न होने की वजह से किसी मदरसे को बंद नहीं किया जा सकता.

किसी भी मदरसे को चलाने के लिए सबसे पहले उसे कानूनी रूप देना जरूरी होता है. इसके लिए तीन रास्ते होते हैं, सोसाइटी के तौर पर रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट बनाना या सेक्शन 8 कंपनी खोलना. अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो मदरसे को न तो कानूनी मान्यता मिलती है, न बैंक खाता खुल पाता है और न ही सरकारी योजनाओं का फायदा मिल पाता है.

इससे अलग एक और प्रक्रिया होती है, जिसे मान्यता कहा जाता है. ज्यादातर राज्यों में इसके लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड या इससे मिलती जुलती संस्था होती है. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के तहत काम करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सही ठहराया था.

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार मदरसों में पढ़ाई के स्तर, सिलेबस और परीक्षाओं को नियंत्रित कर सकती है. हालांकि कामिल और फाजिल जैसी बड़ी डिग्रियों को यूनिवर्सिटी स्तर की मान्यता देना यूजीसी कानून के खिलाफ माना गया और उस हिस्से को असंवैधानिक करार दिया गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: योगी सरकार ने पलटा अखिलेश यादव का फैसला, खत्म हुआ मदरसा वेतन विधेयक; जानिए क्या था पूरा मामला

बिना मान्यता वाले मदरसे भी चल सकते हैं. इस साल जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि सिर्फ मान्यता न होने के आधार पर किसी मदरसे को बंद करने का कोई नियम नहीं है. लेकिन ऐसे मदरसों को सरकारी अनुदान, बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने का अधिकार या बच्चों की डिग्री को सरकारी मान्यता नहीं मिलती.

उत्तर प्रदेश में साल 2017 से हर मान्यता प्राप्त मदरसे का रजिस्ट्रेशन मदरसा पोर्टल पर कराना जरूरी है. इससे पारदर्शिता बढ़ती है और विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों को भी मदरसों में जोड़ा जाता है. केंद्र सरकार की स्कीम एसपीईएमएम का फायदा भी सिर्फ मान्यता प्राप्त मदरसों को ही मिलता है.

बाकी राज्यों में व्यवस्था अलग है. उत्तराखंड में पुराना मदरसा बोर्ड खत्म करके नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है, जहां राज्य शिक्षा बोर्ड से जुड़ना जरूरी है. पश्चिम बंगाल में भी हाल में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण का प्रस्ताव आया है. कई राज्यों में बिना मान्यता वाले यानी खारजी मदरसों की संख्या काफी ज्यादा है.

कुल मिलाकर मदरसा चलाना संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकार है, लेकिन राज्य पढ़ाई का स्तर बनाए रखने के लिए नियम बना सकता है. अगर मदरसों को सरकारी मदद, परीक्षा और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो रजिस्ट्रेशन और मान्यता जरूरी कदम बन जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'बिहार डूब रहा है, मनोज तिवारी बेटी के प्रमोशन में बिजी हैं', भोजपुरी एक्टर पर बरसी जनता |
    Pitru Paksha 2026 date: 26 या 27 सितंबर, कब से शुरू होंगे पितृ पक्ष? नोट करें श्राद्ध की सारी तिथियां |
    गहलोत-पायलट, बेनीवाल, भजनलाल-दीया कुमारी... राजस्थान के दिग्गजों में कौन गेनर रहा, कौन लूजर? |
    पुणे में 30 वर्षीय गर्भवती महिला से हैवानियत, रेप के बाद हत्या |
    सिर्फ किराए की कमाई नहीं, REIT में कीमत बढ़ने से भी मिल रहा मोटा रिटर्न |
    Makke Ke Aate Ki Puri: मक्के के आटे से बनाएं खस्ता पूरी, आलू दम के साथ लगेगी बेहद टेस्टी |
    दिल्ली में MCD का ताबड़तोड़ एक्शन! 40 पर चलाया बुलडोजर, 8 संपत्तियां सील |
    250 करोड़ पार 'हनुमान अंश', श्रीश्री रविशंकर के कदमों में झुके शोभिनव सत्य, लिया आशीर्वाद |
    बढ़ता AI और घटती नौकरियां? Oracle समेत इन कंपनियों में छंटनी, इतने लाख हुए बेरोजगार |
    दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी चूक! बिना जांच देश से निकले 3 विदेशी... Air India को शो-कॉज नोटिस, गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक
    Advertisement