Maharashtrian Ravan Bhat Recipe: बिरयानी-पुलाव जाएंगे भूल! जब बिना प्याज-लहसुन के बनाएंगे महाराष्ट्रीयन 'रावणभात', आसान है रेसिपी

Maharashtrian Ravan Bhat Recipe: पुलाव, बिरयानी और तहरी चावल से बनने वाली यह सभी डिशेज तो आपने जरूर कभी ना कभी खाई होगी. मगर क्या आज हम आपको चावल की नई और झटपट बनने वाली रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत मजेदार लगेगी. कभी रोटी-सब्जी, दाल खाने का मन नहीं करता है, उस समय आप यह महाराष्ट्रीयन भात की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं.

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महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ऐसी डिश बनाई जाती है, जिसके बारे में देश के ज्यादातर लोग शायद ही जानते हों. इसका नाम है रावण भात. नाम सुनते ही रामायण का रावण याद आ जाता है, लेकिन इस डिश की खासियत इसका नाम ही नहीं, बल्कि इसका बेहद अलग और चटपटा स्वाद है. सबसे खास बात यह है कि रावण भात में न प्याज पड़ता है और न ही लहसुन. इसके स्वाद की असली जान हैं सूखी लाल मिर्च, मूंगफली, चना दाल, सूखा नारियल, इमली और हींग.आइए आपको रावण भात बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

रावण भात बनाने के लिए सामग्री

2 छोटे चम्मच तेल

½ छोटा चम्मच सरसों

½ छोटा चम्मच जीरा

2-3 सूखी लाल मिर्च

8-10 करी पत्ते

½ कप चना दाल

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

1 छोटा चम्मच इमली का रस

2-3 कप पके हुए चावल

बारीक कटा हरा धनिया

रावण भात बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरह धोकर पानी में करीब 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें. इसके बाद दाल का अतिरिक्त पानी निकाल दें. दाल को भिगोने के बाद पतीले में पानी गर्म करें और उसमें चावल को साफ धोने के बाद डाल पकने के लिए रख दीजिए. क्योंकि इसमें पके हुए चावल का इस्तेमाल किया जाता है, आप चाहे तो बचे हुए चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें सरसों डालकर चटकने दें. इसके बाद जीरा डालें. जीरा चटकने लगे तो सूखी लाल मिर्च, करी पत्ते और लाल मिर्च पाउडर डालकर कुछ सेकेंड तक भूनें. अब पैन में भीगी हुई चना दाल डालें और स्वादानुसार नमक मिलाएं. सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें. पैन को ढककर मिडियम आंच पर करीब 10 मिनट तक पकाएं. दाल नरम हो जाए तो इसमें इमली का रस और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिला दें. अगर आपको खट्टा स्वाद पसंद नहीं है तो इमली को छोड़ भी सकते हैं. अब पके हुए चावल को एक बड़े बर्तन में लें और उसमें तैयार की हुई चना दाल डालें. दोनों को हल्के हाथ से अच्छी तरह मिला लें, ताकि चावल टूटे नहीं. चावल और चना दाल को गैस पर ढ़क्कन रखकर कुछ देर के लिए पकाएं. आखिर में रावण भात को हरे धनिये से गार्निश करके गर्मागर्म परोसें. इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं या ऊपर से बारीक कटा प्याज, भुनी हुई मूंगफली या काजू डालकर भी सर्व कर सकते हैं.

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