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Samsung Galaxy S26 FE भारत में लॉन्च, 79,999 रुपये में क्या मिलेगा खास?

Samsung ने भारत में Galaxy S26 FE लॉन्च कर दिया है. 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत वाला यह फोन 50MP कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और Galaxy AI जैसे फीचर्स के साथ आता है. फोन में Exynos 2500 प्रोसेसर और 4,900mAh बैटरी दी गई है. Samsung ने इसमें कैमरा और AI पर खास फोकस किया है. कंपनी सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट भी देगी.

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Samsung का नया Galaxy S26 FE भारत में लॉन्च. (Photo:Samsung)
Samsung का नया Galaxy S26 FE भारत में लॉन्च. (Photo:Samsung)

Samsung ने भारत में अपना नया Galaxy S26 FE लॉन्च कर दिया है. FE यानी Fan Edition सीरीज के इस फोन में कंपनी ने फ्लैगशिप फोन वाले कई फीचर्स देने की कोशिश की है. खास फोकस कैमरा, AI और परफॉर्मेंस पर है. इसकी कीमत 79,999 रुपये रखी गई है.

डिस्प्ले

सबसे पहले डिस्प्ले. Galaxy S26 FE में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. यानी फोन चलाते समय स्क्रॉलिंग और दूसरे विजुअल्स ज्यादा स्मूद दिखेंगे.

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कैमरा

कैमरे की बात करें तो पीछे तीन कैमरे मिलते हैं. इसमें 50MP का मेन कैमरा है. इसके साथ 12MP का अल्ट्रा-वाइड और 8MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. टेलीफोटो कैमरा 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है.

सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. वीडियो के लिए My FanCam और Super Steady जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं Nightography का इस्तेमाल कम रोशनी में फोटो और वीडियो के लिए किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: iPhone Duo जैसा Samsung Fold 8, 3 लाख रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ₹72 हजार में खरीदें

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AI फीचर्स

फोन में Galaxy AI भी दिया गया है. One UI 9 के साथ Now Brief और Now Nudge जैसे फीचर्स मिलते हैं. Circle to Search को भी अपग्रेड किया गया है. इसके अलावा Photo Assist की मदद से टेक्स्ट कमांड देकर फोटो में बदलाव किया जा सकता है.

परफॉर्मेंस

अब बात परफॉर्मेंस की. Galaxy S26 FE में Exynos 2500 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है. यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल से लेकर मल्टीटास्किंग तक के लिए फोन को पावरफुल बनाने की कोशिश की गई है.

यह भी पढ़ें: Samsung को नकल की मिली सजा! Swatch को देने होंगे 110 करोड रुपये

बैटरी

बैटरी के लिए फोन में 4,900mAh की बैटरी दी गई है. इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. Samsung का कहना है कि 45W अडैप्टर से फोन करीब 30 मिनट में 69 फीसदी तक चार्ज हो सकता है.

कीमत और ऑफर्स

अब सबसे जरूरी बात, कीमत. Galaxy S26 FE की कीमत 79,999 रुपये है. लॉन्च ऑफर में एक्सचेंज पर 8,000 रुपये तक का अपग्रेड बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर 7,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है.

फोन को Pistachio, Blueberry और Graphite कलर में खरीदा जा सकेगा. साथ ही Samsung सात जनरेशन तक OS अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का दावा कर रहा है.
 

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