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तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की दीवार तोड़ अंदर घुसी तेज रफ्तार कार, नशे में था ड्राइवर

तिरुवनंतपुरम में एक तेज रफ्तार कार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार तोड़ दी, जिसमें तीन लोग घायल हो गए. पुलिस ने ड्राइवर को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

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तेज रफ्तार कार ने तिरुवनंतपुरम इंटरनेशन एयरपोर्ट की एक दीवार से टकरा गई
तेज रफ्तार कार ने तिरुवनंतपुरम इंटरनेशन एयरपोर्ट की एक दीवार से टकरा गई

केरल के तिरुवनंतपुरम में रविवार को एक तेज रफ्तार कार हाई सिक्योरिटी वाले तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चारदीवारी तोड़कर अंदर घुस गई. हादसे में कार में सवार तीन लोग घायल हो गए. पुलिस को संदेह है कि कार चला रहा शख्स शराब के नशे में था. आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने कार चालक की पहचान मनु के रूप में की है. वह बलरामपुरम के अथियन्नूर गांव के थलयाल का रहने वाला बताया गया है. पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में कार्रवाई की गई है.

पहले बाइक को मारी टक्कर

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FIR के मुताबिक, कार ने सबसे पहले ऑल सेंट्स कॉलेज-शंखुमुखम रोड पर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी. हादसे में बाइक सवार घायल हो गए. इसके बावजूद कार नहीं रुकी और तेज रफ्तार से शंखुमुखम की तरफ बढ़ती रही. इसके बाद शाम करीब 4.45 बजे कार शंखुमुखम एयरफोर्स स्टेशन के पास तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाहरी सुरक्षा दीवार से जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार एयरपोर्ट की चारदीवारी को तोड़ते हुए आगे निकल गई.

घटना की सूचना मिलने पर वलियाथुरा पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की बातचीत, उसके व्यवहार और सांस से आ रही शराब की गंध से उसके नशे में होने का संदेह हुआ.

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FIR में कहा गया है कि पुलिस को ड्राइवर के नशे में होने का पूरा संदेह था. इसके बाद उसे तिरुवनंतपुरम जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जांच के लिए उसके ब्लड सैंपल लिए गए.

कार में सवार तीन लोग घायल

पुलिस के मुताबिक कार में ड्राइवर के अलावा सवार तीन अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. हादसे की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. सुरक्षा की दृष्टि से एयरपोर्ट की क्षतिग्रस्त चारदीवारी वाले हिस्से को तत्काल मेटल शीट से ढक दिया गया.

इसके साथ ही घटनास्थल और आसपास के इलाके में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और ड्राइवर के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है.

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