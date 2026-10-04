scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या है 20 साल पुराना केस? जिससे बढ़ सकती हैं ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें, केरल सरकार के एक्शन से मची हलचल

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के PWD सचिव रहने के दौरान गड़बड़ी के आरोपों से जुड़े मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. यह मामला 2006 में मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से भी जुड़ा है.

Advertisement
X
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरल में शुरू हुई जांच.(Photo: PTI)
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरल में शुरू हुई जांच.(Photo: PTI)

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के केरल लोक निर्माण विभाग (PWD) सचिव रहने के दौरान गड़बड़ी से जुड़े मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा 2006 में मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या का मामला भी जुड़ा है. बीन इंडो-मलेशियन ज्वाइंट वेंचर PATI-BEL से जुड़े हुए थे.

यह कंसोर्टियम केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत MC रोड के अपग्रेडेशन का काम कर रहा था. MC रोड करीब 240 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे है, जो तिरुवनंतपुरम को अंगमाली से जोड़ता है. चेन्निथला ने कहा कि PATI-BEL के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रहे बीन ने पीछे छोड़े एक नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम लिखा था. उस समय कुमार केरल PWD में काम कर रहे थे.

यह जांच इस आरोप के बाद शुरू की जा रही है कि मामले की शुरुआती जांच को जानबूझकर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया गया. जांच का आदेश कांग्रेस नेता मलयालमकीझु वेणुगोपाल की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर दिया गया है.यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस, अन्य विपक्षी दल और युवा संगठन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पूरे भारत में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Home Minister Ramesh Chennithala Orders Vigilance Probe Into Alleged Irregularities Involving CEC Gyanesh Kumar
CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े पुराने मामले की फिर होगी विजिलेंस जांच
R Sreelekha resigns as councillor
केरल BJP में बगावत? मेयर नहीं बनीं तो महिला नेता ने दिया इस्तीफा
BJP युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य के LSGD मंत्री K M शाजी की आधिकारिक गाड़ी रोक दी (File Photo: Facebook/@kms.shaji)
केरलम में सियासी संग्राम, पैदल सड़क पर चलने को मजबूर हुए मंत्री
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2026 में KS राधाकृष्णन
हिंदू वोटों पर CPM का कब्जा, केरल में BJP की राह कठिन: के. एस. राधाकृष्णन
केरल में 7% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य
केरल को 7% ग्रोथ की जरूरत, रोजगार के लिए बढ़ाना होगा निवेश: केएम चंद्रशेखर
Advertisement

ज्ञानेश कुमार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया

गृह मंत्री के कार्यालय के मुताबिक, चेन्निथला ने केरल के विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (VACB) के निदेशक को मामले में बाहरी प्रभाव के आरोपों की पूरी जांच करने का सीधा निर्देश दिया है. जांच के निष्कर्ष के आधार पर उचित कार्रवाई करने को भी कहा गया है. केरल की कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार के मुताबिक, ज्ञानेश कुमार पर PWD सचिव रहते हुए ठेकेदारों को सरकारी काम देने में आपराधिक अनियमितता करने के आरोप हैं.

शिकायत के मुताबिक, VACB ने पहले भी इन आरोपों की जांच की थी, लेकिन जांच को अचानक बंद कर दिया गया. शिकायतकर्ता ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की जांच की मांग की है. उसका दावा है कि कुमार ने उस समय अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर खुद को बचा लिया था. बीन की मौत के बाद 2006 में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए थे. हालांकि, यह जांच आगे नहीं बढ़ सकी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद कुमार डेपुटेशन पर रक्षा मंत्रालय चले गए थे.

सरकार चुप नहीं बैठ सकती

रविवार को नई जांच के आदेश पर बोलते हुए चेन्निथला ने बीन के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार के नाम का जिक्र होने की बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार चुप नहीं बैठ सकती और वह मूकदर्शक नहीं बन सकते.लेकिन उन्होंने कहा कि यह जांच राजनीतिक बदले की भावना से नहीं की जा रही है.

Advertisement

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्निथला ने कहा कि SIR और दूसरे मुद्दे अपनी जगह हैं और वे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यह मामला अलग है. उन्होंने कहा कि मंत्री होने के नाते मामले की पूरी जानकारी देखना उनकी जिम्मेदारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    असम: मवेशी चराने जा रहे थे, बीच झील में पलटी नाव... 3 लोगों की डूबकर मौत |
    'भदोही अब कहलाएगा संत रविदास नगर', CM योगी बोले- जिले को मिलेगी नई पहचान |
    यूरोप बाहर से खूबसूरत, लेकिन भारत में भविष्य बेहतर? भारतीय शख्स की पोस्ट पर छिड़ी बहस |
    ‘ये मेरी जिंदगी है’, 8 साल तक रश्मिका को गुपचुप डेट करने पर बोले विजय देवरकोंडा |
    क्या है 20 साल पुराना केस, जिससे बढ़ेंगी ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें? केरल सरकार के एक्शन से मची हलचल |
    गठबंधन पर अखिलेश का कांग्रेस को सीधा संदेश, कहा- सीट नहीं जीत है जरूरी |
    EC के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, अखिलेश ने कांग्रेस को दिया कड़ा संदेश, देखें टॉप न्यूज |
    पितृपक्ष में बदरीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 8 दिन में 60 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे ब्रह्मकपाल |
    Navratri Cleaning Tips: महंगे क्लीनर को छोड़ें, काले पड़े तांबे के बर्तन और पूजा की थाली मिनटों में चमकेगी, इस सफेद पाउडर से करें सफाई |
    7वें महीने में पैदा हुआ बेटा, इलाज में खर्च हुए 40 लाख... कर्ज, डिप्रेशन और विवाद से परेशान इंजीनियर ने 43वीं मंजिल से लगाई छलांग
    Advertisement