'मैंने उन्हें गोद में खिलाया है...', महिला पार्षद पर दिए विवादित बयान पर कैलाश विजयवर्गीय की सफाई

इंदौर में महिला पार्षद पर टिप्पणी को लेकर विवाद में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अब सफाई दी है. उन्होंने वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद जताया और कहा कि उनके शब्दों को कांग्रेस के लोगों ने गलत तरीके से उठाया. विजयवर्गीय ने महिला पार्षद को अपनी बेटी जैसी बताते हुए कहा कि उनके मन में उन्हें लेकर कोई गलत भावना नहीं है.

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दरअसल, इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह बीजेपी की महिला पार्षद के बारे में उनकी शारीरिक बनावट को लेकर टिप्पणी करते सुनाई दिए. जिसमें उन्होंने कहा था कि दीदी की चौड़ाई बढ़ गई है थोड़ी सी. वीडियो सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया और कांग्रेस ने विजयवर्गीय के बयान पर सवाल उठाए.

विवाद बढ़ने के बाद विजयवर्गीय ने जारी वीडियो संदेश

विवाद बढ़ने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो संदेश जारी कर अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि पार्षद को उन्होंने बचपन में गोद में खिलाया है और वह उन्हें अपनी बेटी जैसी लगती हैं. विजयवर्गीय ने कहा, "न उनके मन में कुछ है, न मेरे मन में कुछ है."

उन्होंने आगे कहा कि उनकी टिप्पणी को जिस तरह से मीडिया में जगह मिली, उससे उन्हें दुख हुआ है. विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले से उनकी बेटी भी दुखी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य महिला को पार्षद को किसी तरह से आहत करना नहीं था.

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कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे विवाद पर आखिर में खेद प्रकट करते हुए कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से लिया गया. उनके स्पष्टीकरण के बाद अब यह मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है.

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