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Indian Railway: ट्रेन से करने जा रहे हैं सफर? रेलवे ने आज पूरी तरह रद्द कर दीं ये 344 ट्रेनें, देखें लिस्ट

IRCTC Trains List: रेलवे ने आज यानी 26 दिसंबर 2021 को कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं. जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है. अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें.

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स्टोरी हाइलाइट्स
  • 344 ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द
  • आंशिक तौर पर रद्द की गईं 50 ट्रेनें

Indian Railways Cancelled Trains Today: भारतीय रेलवे (Indian Railway) कोहरे, मौसम और अन्य कारणों से प्रतिदिन कई ट्रेनों को रद्द कर देता है. ऐसे में अगर आप ट्रेन से कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सफर से पहले रेलवे की अपडेट लिस्ट जरूर चेक कर लें.

रेलवे ने आज यानी 26 दिसंबर 2021 को 344 ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल कर दी हैं. जबकि 50 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है. इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है. अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, रविवार को 21 ट्रेनों  के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. हालांकि, 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक किसी भी ट्रेन को रीशेड्यूल नहीं किया गया है. 

Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द

344 trains cancelled [ Start Date: 26-Dec ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00949 OKHA-GHY PARCEL SPL TRAIN
 OKHA (OKHA) - GUWAHATI (GHY)		 PEXP 05:00
02576 GKP HYB SPECIAL
 GORAKHPUR (GKP) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 TOD 08:30
03035 KWAE - AZ SPL
 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 11:55
03058 NILE-AZ PASS SPL
 NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:15
03060 NILE- KWAE PASS SPL
 NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 04:35
03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 11:55
03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL
 KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 12:15
03316 SPJ-KIR MEMU SPECIAL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 05:55
03412 BHW-RPH PASS SPL
 BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 05:15
03461 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 02:00
03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 14:10
03494 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 22:20
03497 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 23:30
03596 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)		 PSPC 18:00
04129 FTP-CNB MEMU
 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 07:20
04130 CNB-FTP MEMU
 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)		 PSPC 18:25
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
 RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)		 PSPC 16:32
04181 SFG-CNB MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 06:10
04182 CNB-SFG SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)		 PSPC 14:50
04193 DDU-SFG MEMU SPL
 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG)		 PSPC 16:30
04194 SFG-DDU MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)		 PSPC 07:05
04399 JJJ - JUC EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 05:00
04400 JUC - JJJ EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		 PSPC 17:05
04463 LDH - FZR EXP SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 17:40
04464 FZR - LDH EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 11:00
04467 HSX-JUC EXP SPL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 08:00
04468 HSX-JUC
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		 PSPC 06:45
04479 JUC - PTK EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 17:30
04480 PTK - JUC EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 08:20
04481 HSX-JUC XPRES SPESAL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 17:40
04482 HSX-JUC EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		 PSPC 16:30
04491 FKA-FZR EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 17:40
04492 FZR-FKA EXP SPL
 FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 06:20
04503 UMB-LDH MEX SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 05:40
04504 LDH-UMB MEXP SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)		 PSPC 16:10
04571 DUI JHL HSR EXP SPL
 BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI)		 PSPC 16:05
04572 DHURI -SSA EXP SPL
 DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)		 PSPC 05:20
04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
 SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 11:40
04574 LDH HSR EXP SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW)		 PSPC 05:30
04575 HISAR LUDHINA PASS
 HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 16:00
04576 LUDHINA HISAR EXP SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR)		 PSPC 09:35
04603 BTI - FZR MEX SPL
 BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 06:40
04604 FZR - BTI MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI)		 PSPC 17:40
04615 PTK-JAT-UHP MEX SPL
 PATHANKOT (PTK) - UDHAMPUR (UHP)		 PSPC 04:40
04616 PTK-JAT-UHP MEX SPL
 UDHAMPUR (UHP) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 15:55
04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 13:45
04626 FZR-LDH DMU MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 18:30
04627 FZR-FKA DMU MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 10:15
04628 FKA-FZR DMU MEX SPL
 FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 10:55
04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL
 BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 07:00
04632 FKA-BTI-DMU MEX SPL
 FAZILKA (FKA) - BHATINDA JN (BTI)		 PSPC 16:15
04633 JUC-FZR MEX SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 06:50
04634 JUC-FZR MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 04:50
04635 LDH-FZR MEX SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 20:40
04636 FZR-LDH MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 05:25
04637 JALANDER FIROZPUR MEX SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 17:35
04638 FZR-JUC MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 15:20
04641 PTK-JUC DMU MEX SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 18:35
04642 PTK-JUC DMU MEX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 05:35
04643 FZR-FKA MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 05:40
04644 FKA-FZR MEX SPL
 FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 17:20
04651 HUMSAFAR EXP CLONE SPL
 JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)		 TOD 04:15
04652 HUMSAFAR EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)		 TOD 10:55
04657 BTI - FZR MEX SPL
 BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 14:00
04658 FZR BTI MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI)		 PSPC 06:35
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
 HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
 SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 15:30
05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
 CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE)		 PSPC 17:50
05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL
 KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 08:35
05264 SPJ-KIR MEMU PASS SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 12:55
05275 SHC- SPJ MEMU PASS. SPL
 SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 07:45
05276 SPJ- SHC MEMU PASS. SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 22:55
05277 SHC - SPJ MEMU PASS. SPL
 SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 22:15
05278 SPJ-SHC MEMU PASS. SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 16:05
05291 SHC-SPJ MEMU PASS SPL
 SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 04:05
05292 SPJ - SHC MEMU PASS SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 13:30
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		 PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05404 GAYA-JMP SPL
 GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 06:05
05406 SBG-RPH PGR SPL
 SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 19:25
05408 JMP-RPH SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 14:08
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 05:40
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
 MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
 KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)		 PSPC 08:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
 HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 PSPC 12:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
 NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)		 PSPC 15:15
06033 MSB-VLR EXPRESS SPL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELLORE CANT (VLR)		 PSPC 18:00
06034 VLR-MSB EXPRESS SPL
 VELLORE CANT (VLR) - CHENNAI BEACH (MSB)		 PSPC 06:00
06927 DBNK-ASR EXP SPL
 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)		 PSPC 17:50
06928 DBNK-ASR XPRES SPESAL
 DERABABA NANAK (DBNK) - AMRITSAR JN (ASR)		 PSPC 19:20
06941 ASR-KEMK EXP SPL
 KHEM KARAN (KEMK) - BHAGTANWALA (BGTN)		 PSPC 11:25
06942 ASR-KEMK EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - KHEM KARAN (KEMK)		 PSPC 09:15
07369 CMGR-YPR PASS SPL
 CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)		 PSPC 07:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
 YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)		 PSPC 15:30
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		 PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 PSPC 17:40
08094 BQA MSAE MEMU SPL
 BANKURA (BQA) - MUSTAPHA CHAK (MFCK)		 PSPC 13:20
08097 MSAE BQA MEMU SPL
 MUSTAPHA CHAK (MFCK) - BANKURA (BQA)		 PSPC 17:06
08149 HTE-ROU PASS SPECIAL
 HATIA (HTE) - ROURKELA (ROU)		 PSPC 17:05
08150 ROU-HTE PASS SPECIAL
 ROURKELA (ROU) - HATIA (HTE)		 PSPC 04:40
08263 TIG-BSP MEMU SPL
 TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP)		 PSPC 09:30
08264 BSP-TIG SPL
 BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG)		 PSPC 06:50
08303 SBP-PURI SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)		 MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
 PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)		 MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)		 PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)		 PSPC 11:55
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		 PSPC 07:20
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
 KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)		 PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
 WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI)		 PSPC 07:10
09444 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 13:05
09771 JUC-ASR EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - AMRITSAR JN (ASR)		 PSPC 09:20
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
12007 MAS-MYS SHATABDI EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - MYSORE JN (MYS)		 SHT 06:00
12008 MYS-MAS SHATABDI EXP
 MYSORE JN (MYS) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SHT 14:15
12013 NDLS-ASR SHATABDI
 NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)		 SHT 16:30
12014 ASR-NDLS SHATABDI
 AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)		 SHT 04:55
12027 MAS-SBC SHATABDI EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC)		 SHT 17:30
12028 SBC-MAS SHATABDI EXP
 KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SHT 06:00
12029 SWARNA SHATABDI EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)		 SHT 07:20
12030 SWARNA SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)		 SHT 16:50
12053 HW-ASR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)		 JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)		 JSH 06:50
12137 PUNJAB MAIL
 C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - FIROZPUR CANT (FZR)		 SUF 19:35
12179 LJN - AF INTERCITY
 LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)		 SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
 AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:31
12208 KGM GARIBRATH-
 JAMMU TAWI (JAT) - KATHGODAM (KGM)		 GBR 23:20
12225 KAIFIAT EXP
 AZAMGARH (AMH) - DELHI (DLI)		 SUF 16:25
12237 BSB-JAT EXP.
 VARANASI JN (BSB) - JAMMU TAWI (JAT)		 MEX 12:40
12238 JAT-BSB EXP.
 JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 14:00
12241 CDG-ASR SUPERFAST
 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 16:50
12242 ASR-CDG SUPERFAST
 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)		 SUF 05:10
12243 MAS-CBE SHATABDI EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - COIMBATORE JN (CBE)		 SHT 07:10
12244 CBE-MAS SHATABDI EXP
 COIMBATORE JN (CBE) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SHT 15:05
12267 RJT DURONTO EXP
 MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)		 DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
 HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)		 DRNT 19:40
12332 JAT HWH HIMGRI EXPRESS
 JAMMU TAWI (JAT) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 22:45
12364 HDB-KOAA SF EXP
 HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA)		 SUF 08:30
12411 CDG-ASR INTERCITY EXP
 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 06:40
12412 ASR-CDG INTERCITY EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)		 SUF 17:20
12425 NDLS-JAT RAJDHANI
 NEW DELHI (NDLS) - JAMMU TAWI (JAT)		 RAJ 20:40
12426 JAT-NDLS RAJDHANI
 JAMMU TAWI (JAT) - NEW DELHI (NDLS)		 RAJ 21:25
12445 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
 NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 SUF 20:50
12446 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 19:55
12459 ASR-NDLS EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 13:50
12460 ASR-NDLS EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 06:15
12491 MOURDHWAJ EXPRESS
 BARAUNI JN (BJU) - JAMMU TAWI (JAT)		 SUF 05:02
12497 SHANE PUNJAB EXPRES
 NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 06:40
12498 SHANE PUNJAB EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 15:10
12505 NORTHEAST EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 12:40
12506 NORTHEAST EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)		 SUF 07:40
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
 GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 18:45
12810 HWH-CSMT MAIL SF
 HOWRAH JN (HWH) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)		 SUF 19:50
12811 LTT-HTE SUPERFAST EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - HATIA (HTE)		 SUF 00:15
12869 CSMT-HWH WEEKLY SF EXP
 C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 11:05
12950 SRC - PBR S.F
 SANTRAGACHI JN (SRC) - PORBANDAR (PBR)		 SUF 20:10
12987 SDAH AII EXP
 SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)		 SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
 AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)		 SUF 12:45
13005 HWH-ASR MAIL
 HOWRAH JN (HWH) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 19:15
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
 SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)		 MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
 NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)		 MEX 11:45
13164 SHC-SDAH HATEBAZARE EXP
 SAHARSA JN (SHC) - SEALDAH (SDAH)		 MEX 14:15
13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
 DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 21:40
14004 NDLS-MLDT EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 18:00
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		 MEX 18:00
14011 DLI-HSX EXPRESS TRAIN
 DELHI (DLI) - HOSHIARPUR (HSX)		 MEX 18:30
14012 HSX-DLI EXPRESS TRAIN
 HOSHIARPUR (HSX) - DELHI (DLI)		 MEX 22:25
14033 JAMMU MAIL
 DELHI (DLI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 MEX 20:05
14034 JAMMU MAIL
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - DELHI (DLI)		 MEX 14:05
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
 AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)		 MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 16:45
14229 PYGS-HW EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)		 MEX 23:35
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)		 MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
 VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)		 MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
 BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
 NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)		 MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
 ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		 MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
 DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)		 MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)		 MEX 06:40
14601 FZR-HMH EXPRESS
 FIROZPUR CANT (FZR) - HANUMANGARH JN (HMH)		 MEX 05:10
14602 HMH-FZR EXPRESS
 HANUMANGARH JN (HMH) - FIROZPUR CANT (FZR)		 MEX 11:30
14606 JAT-HW EXPRESS
 JAMMU TAWI (JAT) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)		 MEX 22:05
14609 HEMKUNT EXP
 RISHIKESH (RKSH) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 MEX 17:20
14610 HEMKUNT EXP
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - RISHIKESH (RKSH)		 MEX 16:30
14613 CDG-FZR EXP
 SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR)		 MEX 17:35
14614 FZR-CDG- EXPRESS
 FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN)		 MEX 05:00
14629 SUTLEJ EXP.
 CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR)		 MEX 04:20
14630 SUTLEZ EXP
 FIROZPUR CANT (FZR) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 17:40
14631 DDN ASR EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 19:05
14632 ASR DDN
 AMRITSAR JN (ASR) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 21:40
14649 SARYU YAMUNA EXP
 JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:20
14674 SHAHEED EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)		 MEX 13:05
14729 RE-FKA EXP
 REWARI (RE) - FAZILKA (FKA)		 MEX 04:40
14730 FKA-RE EXP
 FAZILKA (FKA) - REWARI (RE)		 MEX 08:45
14823 JU-RE EXP
 JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE)		 MEX 01:35
14824 RE-JU EXP
 REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 13:10
15011 LJN-SRE EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
 CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 17:15
15039 CPA-KSJ EXP
 KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)		 MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
 KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)		 MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 21:00
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)		 MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 14:35
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 18:25
15128 NDLS -BSBS K V EXP
 NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)		 MEX 11:35
15159 CPR DURG EXP
 CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)		 MEX 07:10
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
 DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)		 MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
 KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)		 MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 08:25
15713 KIR-PNBE I/C EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - PATNA JN (PNBE)		 MEX 06:15
15714 PNBE-KIR I/C EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 14:15
15811 DBB-GHY EXPRESS
 DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)		 MEX 21:45
16085 AJJ-JTJ MEMU EXP
 ARAKKONAM (AJJ) - JOLARPETTAI (JTJ)		 MEX 18:05
16086 JTJ-AJJ MEMU EXP
 JOLARPETTAI (JTJ) - ARAKKONAM (AJJ)		 MEX 06:55
16089 MAS-JTJ YELAGIRI EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - JOLARPETTAI (JTJ)		 MEX 17:55
16090 JTJ-MAS YELAGIRI EXP
 JOLARPETTAI (JTJ) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 MEX 05:00
18175 HTE-JSG MEMU EXP
 HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 MEX 13:00
18176 JSG-HTE MEMU EXP
 JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)		 MEX 08:25
18413 PRDP-PURI SPECIAL
 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)		 MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)		 MEX 06:15
19107 JANAMBHOOMI EXPRESS
 BHAVNAGAR TRMUS (BVC) - UDHAMPUR (UHP)		 MEX 04:35
19415 ADI - SVDK EXPRESS
 AHMEDABAD JN (ADI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 MEX 20:20
19614 ASR AII EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII)		 MEX 17:45
20471 BKN PURI EXP
 BIKANER JN (BKN) - PURI (PURI)		 SUF 19:35
20808 ASR-VSKP S/F
 AMRITSAR JN (ASR) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		 SUF 23:55
20936 INDB - GIMB SUF
 INDORE JN. (INDB) - GANDHIDHAM BG (GIMB)		 SUF 23:30
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
 KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)		 JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)		 JSH 15:20
20972 SHM UDZ EXP
 SHALIMAR (SHM) - UDAIPUR (UDZ)		 SUF 20:20
22197 PRATHAM S SS EXP
 KOLKATA (KOAA) - JHANSI JN (JHS)		 SUF 07:25
22402 UHP-DEE AC EXPRESS
 UDHAMPUR (UHP) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		 MEX 18:00
22429 DLI-PTK EXP
 DELHI (DLI) - PATHANKOT (PTK)		 SUF 08:15
22430 PTK-DLI SUPERFAST
 PATHANKOT (PTK) - DELHI (DLI)		 SUF 07:00
22439 NDLS-SVDK
 NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 T18 06:00
22440 SVDK-NDLS
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)		 T18 15:00
22453 RAJYA RANI EX
 LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)		 SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:40
22461 SHRI SHAKTI EXPRES
 NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 SUF 19:05
22462 SHRI SHAKTI EXP
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 23:00
22481 JU DEE EXP
 JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		 SUF 18:45
22482 DEE JU EXP
 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)		 SUF 23:10
22625 MAS-SBC DOUBLEDECKER EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC)		 SUF 07:25
22626 SBC-MAS AC DDCK EXP
 KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SUF 14:30
22637 MAS-MAQ SF EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - MANGALORE (MAQ)		 SUF 13:15
22638 WEST COAST SF EXP
 MANGALORE (MAQ) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SUF 23:45
22844 PNBE BSP SF EXP
 PATNA JN (PNBE) - BILASPUR JN (BSP)		 SUF 00:10
22910 PURI - BL SPL
 PURI (PURI) - VALSAD (BL)		 SUF 00:30
31311 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 06:02
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
33361 BT-BNJ LOCAL
 BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)		 SUB 09:28
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 07:15
34881 DH SONARPUR LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 09:22
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 17:55
36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 06:10
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		 SUB 19:15
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		 SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 04:55
37316 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 23:00
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 07:25
37782 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 06:45
37783 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 03:35
47105 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 10:00
47109 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 11:35
47110 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 12:20
47111 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 13:00
47112 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 14:00
47114 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 15:00
47116 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 15:35
47118 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 16:30
47120 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 17:20
47129 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 08:10
47132 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 10:15
47133 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 11:10
47135 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 11:55
47136 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 12:50
47137 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 13:20
47138 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 14:25
47139 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 15:30
47140 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 16:10
47150 SC-LPI
 SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 06:45
47153 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 06:30
47164 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 18:17
47165 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 10:02
47166 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 19:10
47176 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 08:25
47186 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 15:10
47187 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 17:30
47189 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 11:40
47190 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 18:35
47191 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 19:55
47192 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 21:00
47195 LPI-SC
 LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)		 SUB 22:20
47203 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 20:40
47210 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 16:40
47216 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 13:30
47220 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 22:35


वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.

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