Indian Railway: ट्रेन से करने जा रहे हैं सफर? रेलवे ने आज पूरी तरह रद्द कर दीं ये 344 ट्रेनें, देखें लिस्ट

Indian Railways Cancelled Trains Today: भारतीय रेलवे (Indian Railway) कोहरे, मौसम और अन्य कारणों से प्रतिदिन कई ट्रेनों को रद्द कर देता है. ऐसे में अगर आप ट्रेन से कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सफर से पहले रेलवे की अपडेट लिस्ट जरूर चेक कर लें.
रेलवे ने आज यानी 26 दिसंबर 2021 को 344 ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल कर दी हैं. जबकि 50 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है. इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है. अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, रविवार को 21 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. हालांकि, 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक किसी भी ट्रेन को रीशेड्यूल नहीं किया गया है.
Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द
|344 trains cancelled [ Start Date: 26-Dec ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00949 OKHA-GHY PARCEL SPL TRAIN
OKHA (OKHA) - GUWAHATI (GHY)
|PEXP
|05:00
|02576 GKP HYB SPECIAL
GORAKHPUR (GKP) - HYDERABAD DECAN (HYB)
|TOD
|08:30
|03035 KWAE - AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|11:55
|03058 NILE-AZ PASS SPL
NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:15
|03060 NILE- KWAE PASS SPL
NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|04:35
|03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|11:55
|03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL
KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|12:15
|03316 SPJ-KIR MEMU SPECIAL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|05:55
|03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|02:10
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|03:50
|03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|02:00
|03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:10
|03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|22:20
|03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|23:30
|03596 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
|PSPC
|18:00
|04129 FTP-CNB MEMU
FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|07:20
|04130 CNB-FTP MEMU
KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)
|PSPC
|18:25
|04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|02:50
|04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)
|PSPC
|16:32
|04181 SFG-CNB MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|06:10
|04182 CNB-SFG SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)
|PSPC
|14:50
|04193 DDU-SFG MEMU SPL
PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - SUBEDARGANJ (SFG)
|PSPC
|16:30
|04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
|PSPC
|07:05
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|04463 LDH - FZR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|17:40
|04464 FZR - LDH EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|11:00
|04467 HSX-JUC EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|08:00
|04468 HSX-JUC
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|06:45
|04479 JUC - PTK EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:30
|04480 PTK - JUC EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|08:20
|04481 HSX-JUC XPRES SPESAL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:40
|04482 HSX-JUC EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|16:30
|04491 FKA-FZR EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|17:40
|04492 FZR-FKA EXP SPL
FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|06:20
|04503 UMB-LDH MEX SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|05:40
|04504 LDH-UMB MEXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|16:10
|04571 DUI JHL HSR EXP SPL
BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI)
|PSPC
|16:05
|04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)
|PSPC
|05:20
|04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|11:40
|04574 LDH HSR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW)
|PSPC
|05:30
|04575 HISAR LUDHINA PASS
HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|16:00
|04576 LUDHINA HISAR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR)
|PSPC
|09:35
|04603 BTI - FZR MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|06:40
|04604 FZR - BTI MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI)
|PSPC
|17:40
|04615 PTK-JAT-UHP MEX SPL
PATHANKOT (PTK) - UDHAMPUR (UHP)
|PSPC
|04:40
|04616 PTK-JAT-UHP MEX SPL
UDHAMPUR (UHP) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|15:55
|04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|13:45
|04626 FZR-LDH DMU MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|18:30
|04627 FZR-FKA DMU MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|10:15
|04628 FKA-FZR DMU MEX SPL
FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|10:55
|04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|07:00
|04632 FKA-BTI-DMU MEX SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA JN (BTI)
|PSPC
|16:15
|04633 JUC-FZR MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|06:50
|04634 JUC-FZR MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|04:50
|04635 LDH-FZR MEX SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|20:40
|04636 FZR-LDH MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|05:25
|04637 JALANDER FIROZPUR MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|17:35
|04638 FZR-JUC MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|15:20
|04641 PTK-JUC DMU MEX SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|18:35
|04642 PTK-JUC DMU MEX SPL
PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:35
|04643 FZR-FKA MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|05:40
|04644 FKA-FZR MEX SPL
FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|17:20
|04651 HUMSAFAR EXP CLONE SPL
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
|TOD
|04:15
|04652 HUMSAFAR EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|TOD
|10:55
|04657 BTI - FZR MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|14:00
|04658 FZR BTI MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI)
|PSPC
|06:35
|05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:15
|05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:30
|05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE)
|PSPC
|17:50
|05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL
KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|08:35
|05264 SPJ-KIR MEMU PASS SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|12:55
|05275 SHC- SPJ MEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|07:45
|05276 SPJ- SHC MEMU PASS. SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|22:55
|05277 SHC - SPJ MEMU PASS. SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|22:15
|05278 SPJ-SHC MEMU PASS. SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|16:05
|05291 SHC-SPJ MEMU PASS SPL
SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|04:05
|05292 SPJ - SHC MEMU PASS SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)
|PSPC
|13:30
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|06:05
|05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|19:25
|05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|14:08
|05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|05:40
|05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|14:00
|05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)
|PSPC
|08:10
|05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PSPC
|12:45
|05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)
|PSPC
|15:15
|06033 MSB-VLR EXPRESS SPL
CHENNAI BEACH (MSB) - VELLORE CANT (VLR)
|PSPC
|18:00
|06034 VLR-MSB EXPRESS SPL
VELLORE CANT (VLR) - CHENNAI BEACH (MSB)
|PSPC
|06:00
|06927 DBNK-ASR EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|17:50
|06928 DBNK-ASR XPRES SPESAL
DERABABA NANAK (DBNK) - AMRITSAR JN (ASR)
|PSPC
|19:20
|06941 ASR-KEMK EXP SPL
KHEM KARAN (KEMK) - BHAGTANWALA (BGTN)
|PSPC
|11:25
|06942 ASR-KEMK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - KHEM KARAN (KEMK)
|PSPC
|09:15
|07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)
|PSPC
|07:50
|07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)
|PSPC
|15:30
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08094 BQA MSAE MEMU SPL
BANKURA (BQA) - MUSTAPHA CHAK (MFCK)
|PSPC
|13:20
|08097 MSAE BQA MEMU SPL
MUSTAPHA CHAK (MFCK) - BANKURA (BQA)
|PSPC
|17:06
|08149 HTE-ROU PASS SPECIAL
HATIA (HTE) - ROURKELA (ROU)
|PSPC
|17:05
|08150 ROU-HTE PASS SPECIAL
ROURKELA (ROU) - HATIA (HTE)
|PSPC
|04:40
|08263 TIG-BSP MEMU SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|09:30
|08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG)
|PSPC
|06:50
|08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)
|MSPC
|06:00
|08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)
|MSPC
|15:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)
|PSPC
|15:35
|09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|20:20
|09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI)
|PSPC
|07:10
|09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|13:05
|09771 JUC-ASR EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - AMRITSAR JN (ASR)
|PSPC
|09:20
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|12007 MAS-MYS SHATABDI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - MYSORE JN (MYS)
|SHT
|06:00
|12008 MYS-MAS SHATABDI EXP
MYSORE JN (MYS) - CHENNAI CENTRAL (MAS)
|SHT
|14:15
|12013 NDLS-ASR SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)
|SHT
|16:30
|12014 ASR-NDLS SHATABDI
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
|SHT
|04:55
|12027 MAS-SBC SHATABDI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC)
|SHT
|17:30
|12028 SBC-MAS SHATABDI EXP
KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS)
|SHT
|06:00
|12029 SWARNA SHATABDI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)
|SHT
|07:20
|12030 SWARNA SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
|SHT
|16:50
|12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)
|JSH
|14:45
|12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)
|JSH
|06:50
|12137 PUNJAB MAIL
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - FIROZPUR CANT (FZR)
|SUF
|19:35
|12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:31
|12208 KGM GARIBRATH-
JAMMU TAWI (JAT) - KATHGODAM (KGM)
|GBR
|23:20
|12225 KAIFIAT EXP
AZAMGARH (AMH) - DELHI (DLI)
|SUF
|16:25
|12237 BSB-JAT EXP.
VARANASI JN (BSB) - JAMMU TAWI (JAT)
|MEX
|12:40
|12238 JAT-BSB EXP.
JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|14:00
|12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|16:50
|12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|SUF
|05:10
|12243 MAS-CBE SHATABDI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - COIMBATORE JN (CBE)
|SHT
|07:10
|12244 CBE-MAS SHATABDI EXP
COIMBATORE JN (CBE) - CHENNAI CENTRAL (MAS)
|SHT
|15:05
|12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)
|DRNT
|23:10
|12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|DRNT
|19:40
|12332 JAT HWH HIMGRI EXPRESS
JAMMU TAWI (JAT) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|22:45
|12364 HDB-KOAA SF EXP
HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA)
|SUF
|08:30
|12411 CDG-ASR INTERCITY EXP
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|06:40
|12412 ASR-CDG INTERCITY EXP
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|SUF
|17:20
|12425 NDLS-JAT RAJDHANI
NEW DELHI (NDLS) - JAMMU TAWI (JAT)
|RAJ
|20:40
|12426 JAT-NDLS RAJDHANI
JAMMU TAWI (JAT) - NEW DELHI (NDLS)
|RAJ
|21:25
|12445 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|SUF
|20:50
|12446 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|19:55
|12459 ASR-NDLS EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|13:50
|12460 ASR-NDLS EXP
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|06:15
|12491 MOURDHWAJ EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - JAMMU TAWI (JAT)
|SUF
|05:02
|12497 SHANE PUNJAB EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|06:40
|12498 SHANE PUNJAB EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|15:10
|12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|12:40
|12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
|SUF
|07:40
|12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|18:45
|12810 HWH-CSMT MAIL SF
HOWRAH JN (HWH) - C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT)
|SUF
|19:50
|12811 LTT-HTE SUPERFAST EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - HATIA (HTE)
|SUF
|00:15
|12869 CSMT-HWH WEEKLY SF EXP
C SHIVAJI MAHARAJ T (CSMT) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|11:05
|12950 SRC - PBR S.F
SANTRAGACHI JN (SRC) - PORBANDAR (PBR)
|SUF
|20:10
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)
|SUF
|22:55
|12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13005 HWH-ASR MAIL
HOWRAH JN (HWH) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|19:15
|13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)
|MEX
|14:00
|13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|11:45
|13164 SHC-SDAH HATEBAZARE EXP
SAHARSA JN (SHC) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|14:15
|13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|21:40
|14004 NDLS-MLDT EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|18:00
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14011 DLI-HSX EXPRESS TRAIN
DELHI (DLI) - HOSHIARPUR (HSX)
|MEX
|18:30
|14012 HSX-DLI EXPRESS TRAIN
HOSHIARPUR (HSX) - DELHI (DLI)
|MEX
|22:25
|14033 JAMMU MAIL
DELHI (DLI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|MEX
|20:05
|14034 JAMMU MAIL
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:05
|14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|06:00
|14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|17:40
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|13:35
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14229 PYGS-HW EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)
|MEX
|23:35
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:25
|14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|18:15
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:15
|14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|13:10
|14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)
|MEX
|06:40
|14601 FZR-HMH EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - HANUMANGARH JN (HMH)
|MEX
|05:10
|14602 HMH-FZR EXPRESS
HANUMANGARH JN (HMH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|MEX
|11:30
|14606 JAT-HW EXPRESS
JAMMU TAWI (JAT) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)
|MEX
|22:05
|14609 HEMKUNT EXP
RISHIKESH (RKSH) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|MEX
|17:20
|14610 HEMKUNT EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - RISHIKESH (RKSH)
|MEX
|16:30
|14613 CDG-FZR EXP
SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR)
|MEX
|17:35
|14614 FZR-CDG- EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN)
|MEX
|05:00
|14629 SUTLEJ EXP.
CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR)
|MEX
|04:20
|14630 SUTLEZ EXP
FIROZPUR CANT (FZR) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|17:40
|14631 DDN ASR EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|19:05
|14632 ASR DDN
AMRITSAR JN (ASR) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|21:40
|14649 SARYU YAMUNA EXP
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:20
|14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|13:05
|14729 RE-FKA EXP
REWARI (RE) - FAZILKA (FKA)
|MEX
|04:40
|14730 FKA-RE EXP
FAZILKA (FKA) - REWARI (RE)
|MEX
|08:45
|14823 JU-RE EXP
JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE)
|MEX
|01:35
|14824 RE-JU EXP
REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU)
|MEX
|13:10
|15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|23:55
|15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|17:15
|15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)
|MEX
|15:10
|15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)
|MEX
|09:00
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:35
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|03:35
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|MEX
|07:10
|15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:40
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:35
|15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|22:45
|15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|08:25
|15713 KIR-PNBE I/C EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|06:15
|15714 PNBE-KIR I/C EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|14:15
|15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|07:15
|15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)
|MEX
|21:45
|16085 AJJ-JTJ MEMU EXP
ARAKKONAM (AJJ) - JOLARPETTAI (JTJ)
|MEX
|18:05
|16086 JTJ-AJJ MEMU EXP
JOLARPETTAI (JTJ) - ARAKKONAM (AJJ)
|MEX
|06:55
|16089 MAS-JTJ YELAGIRI EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - JOLARPETTAI (JTJ)
|MEX
|17:55
|16090 JTJ-MAS YELAGIRI EXP
JOLARPETTAI (JTJ) - CHENNAI CENTRAL (MAS)
|MEX
|05:00
|18175 HTE-JSG MEMU EXP
HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|MEX
|13:00
|18176 JSG-HTE MEMU EXP
JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)
|MEX
|08:25
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|19107 JANAMBHOOMI EXPRESS
BHAVNAGAR TRMUS (BVC) - UDHAMPUR (UHP)
|MEX
|04:35
|19415 ADI - SVDK EXPRESS
AHMEDABAD JN (ADI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|MEX
|20:20
|19614 ASR AII EXP
AMRITSAR JN (ASR) - AJMER (AII)
|MEX
|17:45
|20471 BKN PURI EXP
BIKANER JN (BKN) - PURI (PURI)
|SUF
|19:35
|20808 ASR-VSKP S/F
AMRITSAR JN (ASR) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|SUF
|23:55
|20936 INDB - GIMB SUF
INDORE JN. (INDB) - GANDHIDHAM BG (GIMB)
|SUF
|23:30
|20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)
|JSH
|15:20
|20972 SHM UDZ EXP
SHALIMAR (SHM) - UDAIPUR (UDZ)
|SUF
|20:20
|22197 PRATHAM S SS EXP
KOLKATA (KOAA) - JHANSI JN (JHS)
|SUF
|07:25
|22402 UHP-DEE AC EXPRESS
UDHAMPUR (UHP) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|MEX
|18:00
|22429 DLI-PTK EXP
DELHI (DLI) - PATHANKOT (PTK)
|SUF
|08:15
|22430 PTK-DLI SUPERFAST
PATHANKOT (PTK) - DELHI (DLI)
|SUF
|07:00
|22439 NDLS-SVDK
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|T18
|06:00
|22440 SVDK-NDLS
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)
|T18
|15:00
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:40
|22461 SHRI SHAKTI EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|SUF
|19:05
|22462 SHRI SHAKTI EXP
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|23:00
|22481 JU DEE EXP
JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|SUF
|18:45
|22482 DEE JU EXP
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)
|SUF
|23:10
|22625 MAS-SBC DOUBLEDECKER EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC)
|SUF
|07:25
|22626 SBC-MAS AC DDCK EXP
KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS)
|SUF
|14:30
|22637 MAS-MAQ SF EXP
CHENNAI CENTRAL (MAS) - MANGALORE (MAQ)
|SUF
|13:15
|22638 WEST COAST SF EXP
MANGALORE (MAQ) - CHENNAI CENTRAL (MAS)
|SUF
|23:45
|22844 PNBE BSP SF EXP
PATNA JN (PNBE) - BILASPUR JN (BSP)
|SUF
|00:10
|22910 PURI - BL SPL
PURI (PURI) - VALSAD (BL)
|SUF
|00:30
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|06:02
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|07:45
|33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)
|SUB
|09:28
|34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|08:20
|34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|07:15
|34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|10:45
|34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:50
|34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|06:13
|34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|09:22
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|06:10
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:35
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|23:00
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|47105 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|10:00
|47109 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|11:35
|47110 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|12:20
|47111 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|13:00
|47112 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|14:00
|47114 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|15:00
|47116 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|15:35
|47118 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|16:30
|47120 HYB-LPI
HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|17:20
|47129 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)
|SUB
|08:10
|47132 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)
|SUB
|10:15
|47133 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)
|SUB
|11:10
|47135 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)
|SUB
|11:55
|47136 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)
|SUB
|12:50
|47137 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)
|SUB
|13:20
|47138 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)
|SUB
|14:25
|47139 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)
|SUB
|15:30
|47140 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)
|SUB
|16:10
|47150 SC-LPI
SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|06:45
|47153 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|06:30
|47164 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|18:17
|47165 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|10:02
|47166 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|19:10
|47176 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|08:25
|47186 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|15:10
|47187 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|17:30
|47189 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|11:40
|47190 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|18:35
|47191 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|19:55
|47192 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|21:00
|47195 LPI-SC
LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)
|SUB
|22:20
|47203 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|20:40
|47210 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|16:40
|47216 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|13:30
|47220 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|22:35
वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.
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