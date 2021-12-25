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Indian Railway: रेलवे ने आज करीब 400 ट्रेनें की रद्द, कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट, सफर से पहले देखें लिस्ट

IRCTC Cancelled Trains List: भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने आज यानी 25 दिसंबर 2021 को कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं. ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो पहले रेलवे की लिस्ट को चेक कर लें कहीं आपकी ट्रेन में कोई बदलाव तो नहीं.

Indian Railways Cancelled Trains Today: Indian Railways Cancelled Trains Today:
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 351 ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द
  • आंशित तौर पर रद्द की गईं 45 ट्रेनें

Indian Railways Cancelled Trains Today: अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है. भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने आज यानी 25 दिसंबर 2021 को कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं. जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है. अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें.

रेलवे ने आज 351 ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द किया है. वहीं 45 ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, 21 ट्रेनों के रूट में बदलाव यानी डायवर्ट (Diverted Trains) किया है. इसके अलावा रेलवे ने 4 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया है. 

बता दें कि भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से प्रतिदिन कैंसिल ट्रेनों (Cancelled Trains) की लिस्ट जारी की जाती है. जिसमें विभिन्न कारणों से रद्द की गई ट्रेनों की जानकारी मिलती है. इन ट्रेनों में एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनें और स्पेशल गाड़ियां शामिल हैं.

Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द

351 trains cancelled [ Start Date: 25-Dec ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00101 SGLA-ANDI KISAN SPL
 SANGOLA (SGLA) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		 PEXP 18:00
03055 KWAE AMP PGR SPL
 KATWA JN. (KWAE) - AHAMADPUR JN. (AMP)		 PSPC 08:20
03056 AMP KWAE PASS SPL
 AHAMADPUR JN. (AMP) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 10:50
03057 AZ-NILE PASS SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NIMITITA (NILE)		 PSPC 02:45
03058 NILE-AZ PASS SPL
 NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:15
03059 KWAE-NILE PASS SPL
 KATWA JN. (KWAE) - NIMITITA (NILE)		 PSPC 13:05
03060 NILE- KWAE PASS SPL
 NIMITITA (NILE) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 04:35
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		 PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 04:20
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:20
03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL
 KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 12:15
03316 SPJ-KIR MEMU SPECIAL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 05:55
03411 RPH-BHW PASS SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - BARHARWA JN (BHW)		 PSPC 23:00
03412 BHW-RPH PASS SPL
 BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 05:15
03439 AZ-BGP PASSENGER SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - BHAGALPUR (BGP)		 PSPC 16:35
03461 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 02:00
03469 BWN - TPH PASSENGER
 BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 06:30
03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 14:10
03494 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 22:20
03497 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 23:30
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)		 PSPC 07:05
04129 FTP-CNB MEMU
 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 07:20
04130 CNB-FTP MEMU
 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)		 PSPC 18:25
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
 RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)		 PSPC 16:32
04181 SFG-CNB MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 06:10
04182 CNB-SFG SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)		 PSPC 14:50
04194 SFG-DDU MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)		 PSPC 07:05
04399 JJJ - JUC EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 05:00
04400 JUC - JJJ EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		 PSPC 17:05
04463 LDH - FZR EXP SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 17:40
04464 FZR - LDH EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 11:00
04467 HSX-JUC EXP SPL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 08:00
04468 HSX-JUC
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		 PSPC 06:45
04479 JUC - PTK EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 17:30
04480 PTK - JUC EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 08:20
04481 HSX-JUC XPRES SPESAL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 17:40
04482 HSX-JUC EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		 PSPC 16:30
04491 FKA-FZR EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 17:40
04571 DUI JHL HSR EXP SPL
 BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI)		 PSPC 16:05
04572 DHURI -SSA EXP SPL
 DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)		 PSPC 05:20
04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
 SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 11:40
04574 LDH HSR EXP SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW)		 PSPC 05:30
04575 HISAR LUDHINA PASS
 HISAR (HSR) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 16:00
04576 LUDHINA HISAR EXP SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - HISAR (HSR)		 PSPC 09:35
04603 BTI - FZR MEX SPL
 BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 06:40
04604 FZR - BTI MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI)		 PSPC 17:40
04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 13:45
04626 FZR-LDH DMU MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 18:30
04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL
 BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 07:00
04632 FKA-BTI-DMU MEX SPL
 FAZILKA (FKA) - BHATINDA JN (BTI)		 PSPC 16:15
04633 JUC-FZR MEX SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 06:50
04634 JUC-FZR MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 04:50
04635 LDH-FZR MEX SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 20:40
04636 FZR-LDH MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 05:25
04637 JALANDER FIROZPUR MEX SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 17:35
04638 FZR-JUC MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 15:20
04641 PTK-JUC DMU MEX SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 18:35
04642 PTK-JUC DMU MEX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 05:35
04644 FKA-FZR MEX SPL
 FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 17:20
04657 BTI - FZR MEX SPL
 BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 14:00
04658 FZR BTI MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI)		 PSPC 06:35
04749 BEAS-TTO EXP SPL
 BEAS (BEAS) - TARN TARAN (TTO)		 PSPC 09:40
04750 TTO-BEAS EXP SPL
 TARN TARAN (TTO) - BEAS (BEAS)		 PSPC 11:30
05135 CPR-ARJ EXP. SPL
 CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN (ARJ)		 PSPC 07:55
05146 SV-CPR EXP SPL
 SIWAN JN (SV) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 05:20
05219 DBG-HRGR DEMU PASS. SPL
 DARBHANGA JN (DBG) - HAR NAGAR (HRGR)		 PSPC 16:10
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
 HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
 SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 15:30
05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL
 KATIHAR JN (KIR) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 08:35
05275 SHC- SPJ MEMU PASS. SPL
 SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 07:45
05276 SPJ- SHC MEMU PASS. SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 22:55
05277 SHC - SPJ MEMU PASS. SPL
 SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 22:15
05278 SPJ-SHC MEMU PASS. SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 16:05
05291 SHC-SPJ MEMU PASS SPL
 SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		 PSPC 04:05
05292 SPJ - SHC MEMU PASS SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)		 PSPC 13:30
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		 PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05404 GAYA-JMP SPL
 GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 06:05
05405 RPH-SBG SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 PSPC 06:05
05406 SBG-RPH PGR SPL
 SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 19:25
05407 RPH-GAYA PASS SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 08:35
05408 JMP-RPH SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 14:08
05435 KWAE-AZ SPL
 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 05:55
05436 AZ-KWAE SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 18:45
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 05:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 18:05
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
 MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
 KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)		 PSPC 08:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
 HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 PSPC 12:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
 NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)		 PSPC 15:15
06033 MSB-VLR EXPRESS SPL
 CHENNAI BEACH (MSB) - VELLORE CANT (VLR)		 PSPC 18:00
06034 VLR-MSB EXPRESS SPL
 VELLORE CANT (VLR) - CHENNAI BEACH (MSB)		 PSPC 06:00
06927 DBNK-ASR EXP SPL
 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)		 PSPC 17:50
06928 DBNK-ASR XPRES SPESAL
 DERABABA NANAK (DBNK) - AMRITSAR JN (ASR)		 PSPC 19:20
06941 ASR-KEMK EXP SPL
 KHEM KARAN (KEMK) - BHAGTANWALA (BGTN)		 PSPC 11:25
06942 ASR-KEMK EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - KHEM KARAN (KEMK)		 PSPC 09:15
07369 CMGR-YPR PASS SPL
 CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)		 PSPC 07:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
 YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)		 PSPC 15:30
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:45
08263 TIG-BSP MEMU SPL
 TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP)		 PSPC 09:30
08264 BSP-TIG SPL
 BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG)		 PSPC 06:50
08303 SBP-PURI SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)		 MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
 PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)		 MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)		 PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)		 PSPC 11:55
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		 PSPC 07:20
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
 KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)		 PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
 WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI)		 PSPC 07:10
09444 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 13:05
09771 JUC-ASR EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - AMRITSAR JN (ASR)		 PSPC 09:20
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
12007 MAS-MYS SHATABDI EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - MYSORE JN (MYS)		 SHT 06:00
12008 MYS-MAS SHATABDI EXP
 MYSORE JN (MYS) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SHT 14:15
12013 NDLS-ASR SHATABDI
 NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)		 SHT 16:30
12014 ASR-NDLS SHATABDI
 AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)		 SHT 04:55
12027 MAS-SBC SHATABDI EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC)		 SHT 17:30
12028 SBC-MAS SHATABDI EXP
 KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SHT 06:00
12029 SWARNA SHATABDI EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)		 SHT 07:20
12030 SWARNA SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)		 SHT 16:50
12033 CNB NDLS SHT
 KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)		 SHT 06:00
12034 NDLS -CNB SHATABDI
 NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 SHT 15:50
12053 HW-ASR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)		 JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)		 JSH 06:50
12152 SHM-LTT SAMRASTA EXP
 SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT)		 SUF 19:55
12179 LJN - AF INTERCITY
 LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)		 SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
 AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:31
12226 KAIFIAT EXP
 DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH)		 SUF 20:25
12237 BSB-JAT EXP.
 VARANASI JN (BSB) - JAMMU TAWI (JAT)		 MEX 12:40
12241 CDG-ASR SUPERFAST
 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 16:50
12242 ASR-CDG SUPERFAST
 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)		 SUF 05:10
12243 MAS-CBE SHATABDI EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - COIMBATORE JN (CBE)		 SHT 07:10
12244 CBE-MAS SHATABDI EXP
 COIMBATORE JN (CBE) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SHT 15:05
12266 DURONTO EXPRESS
 JAMMU TAWI (JAT) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		 DRNT 19:15
12267 RJT DURONTO EXP
 MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)		 DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
 HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)		 DRNT 19:40
12292 MAS-YPR SF EXPRESS
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - YASVANTPUR JN (YPR)		 SUF 23:30
12326 NLDM-KOAA WEEKLY EXP
 NANGAL DAM (NLDM) - KOLKATA (KOAA)		 SUF 06:50
12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 22:10
12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
 KOLKATA (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 12:10
12363 KOAA HDB SF EXP
 KOLKATA (KOAA) - HALDIBARI (HDB)		 SUF 09:05
12411 CDG-ASR INTERCITY EXP
 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 06:40
12412 ASR-CDG INTERCITY EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)		 SUF 17:20
12425 NDLS-JAT RAJDHANI
 NEW DELHI (NDLS) - JAMMU TAWI (JAT)		 RAJ 20:40
12426 JAT-NDLS RAJDHANI
 JAMMU TAWI (JAT) - NEW DELHI (NDLS)		 RAJ 21:25
12445 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
 NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 SUF 20:50
12446 UTTAR SMPRKKRANTI EXP
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 19:55
12459 ASR-NDLS EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 13:50
12460 ASR-NDLS EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 06:15
12497 SHANE PUNJAB EXPRES
 NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 06:40
12498 SHANE PUNJAB EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 15:10
12529 PPTA LJN S F
 PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
 LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)		 SUF 05:00
12671 MAS-MTP NILGIRI EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - METUPALAIYAM (MTP)		 SUF 21:05
12672 MTP-MAS NILGIRI EXP
 METUPALAIYAM (MTP) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SUF 21:20
12681 MAS-CBE SF EXPRESS
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - COIMBATORE JN (CBE)		 SUF 22:30
12686 MAQ-MAS SF EXP
 MANGALORE (MAQ) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SUF 16:55
12692 SSPN-MAS EXP
 SAI P NILAYAM (SSPN) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SUF 18:40
12695 MAS - TVC SF EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)		 SUF 15:20
12696 TVC - MAS SUPERFAST EXP
 THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SUF 17:15
12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS
 HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT)		 SUF 09:40
12879 LTT-BBS BI-WEEKLYS.F. EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - BHUBANESWAR (BBS)		 SUF 00:15
12987 SDAH AII EXP
 SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)		 SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
 AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)		 SUF 12:45
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
 SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)		 MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
 NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)		 MEX 11:45
13163 SDAH- SHC HATEBAZARE EXP
 SEALDAH (SDAH) - SAHARSA JN (SHC)		 MEX 20:10
13240 KOTA - PNBE EXPRESS
 KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE)		 MEX 18:10
13308 GANGASUTLEJ EXPRESS
 FIROZPUR CANT (FZR) - DHANBAD JN (DHN)		 MEX 16:15
13430 ANVT-MLDT WKLY EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 17:10
14003 MLDT-NDLS EXPRESS
 MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 09:05
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		 MEX 18:00
14011 DLI-HSX EXPRESS TRAIN
 DELHI (DLI) - HOSHIARPUR (HSX)		 MEX 18:30
14012 HSX-DLI EXPRESS TRAIN
 HOSHIARPUR (HSX) - DELHI (DLI)		 MEX 22:25
14033 JAMMU MAIL
 DELHI (DLI) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 MEX 20:05
14034 JAMMU MAIL
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - DELHI (DLI)		 MEX 14:05
14036 PTK -DEE EXPRESS
 PATHANKOT (PTK) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		 MEX 23:40
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
 AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)		 MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 16:45
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)		 MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
 VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)		 MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
 BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:30
14323 ROK INTERCITY EXP
 NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)		 MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
 ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 14:00
14504 SVDK-KLK EXPRESS
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - KALKA (KLK)		 MEX 18:10
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		 MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
 DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)		 MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)		 MEX 06:40
14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
 AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU)		 MEX 22:20
14601 FZR-HMH EXPRESS
 FIROZPUR CANT (FZR) - HANUMANGARH JN (HMH)		 MEX 05:10
14602 HMH-FZR EXPRESS
 HANUMANGARH JN (HMH) - FIROZPUR CANT (FZR)		 MEX 11:30
14609 HEMKUNT EXP
 RISHIKESH (RKSH) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 MEX 17:20
14610 HEMKUNT EXP
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - RISHIKESH (RKSH)		 MEX 16:30
14613 CDG-FZR EXP
 SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR)		 MEX 17:35
14614 FZR-CDG- EXPRESS
 FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN)		 MEX 05:00
14616 ASR-LKU EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - LAL KUAN (LKU)		 MEX 05:55
14623 PATALKOT EXP
 CHHINDWARA JN (CWA) - FIROZPUR CANT (FZR)		 MEX 09:30
14629 SUTLEJ EXP.
 CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR)		 MEX 04:20
14630 SUTLEZ EXP
 FIROZPUR CANT (FZR) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 17:40
14631 DDN ASR EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 19:05
14632 ASR DDN
 AMRITSAR JN (ASR) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 21:40
14673 SHAHEED EXPRESS
 JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:20
14823 JU-RE EXP
 JODHPUR JN (JU) - REWARI (RE)		 MEX 01:35
14824 RE-JU EXP
 REWARI (RE) - JODHPUR JN (JU)		 MEX 13:10
15011 LJN-SRE EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
 CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 17:15
15035 DLI-KGM S K EXP
 DELHI (DLI) - KATHGODAM (KGM)		 MEX 16:00
15036 KGM-DLI S K EXP
 KATHGODAM (KGM) - DELHI (DLI)		 MEX 08:45
15039 CPA-KSJ EXP
 KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)		 MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
 KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)		 MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 21:00
15055 AF-RMR-EXP
 AGRA FORT (AF) - RAMNAGAR (RMR)		 MEX 20:40
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)		 MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)		 MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
 NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 18:25
15127 BSBS-NDLS K V EXP
 BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 13:30
15160 DURG CPR SARNATH EXP
 DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 20:25
15212 ASR- DBG JANNAYAK EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - DARBHANGA JN (DBG)		 MEX 19:15
15484 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS
 DELHI (DLI) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)		 MEX 07:35
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
 DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)		 MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
 KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)		 MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 08:25
15811 DBB-GHY EXPRESS
 DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)		 MEX 21:45
15909 AVADH ASSAM EXPRESS
 DIBRUGARH (DBRG) - LALGARH JN (LGH)		 MEX 10:20
16085 AJJ-JTJ MEMU EXP
 ARAKKONAM (AJJ) - JOLARPETTAI (JTJ)		 MEX 18:05
16086 JTJ-AJJ MEMU EXP
 JOLARPETTAI (JTJ) - ARAKKONAM (AJJ)		 MEX 06:55
16089 MAS-JTJ YELAGIRI EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - JOLARPETTAI (JTJ)		 MEX 17:55
16090 JTJ-MAS YELAGIRI EXP
 JOLARPETTAI (JTJ) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 MEX 05:00
18413 PRDP-PURI SPECIAL
 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)		 MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)		 MEX 06:15
19408 BSB ADI EXP
 VARANASI JN (BSB) - AHMEDABAD JN (ADI)		 MEX 15:35
19611 AII ASR EXP
 AJMER (AII) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 17:55
20807 VSKP-ASR S/F EXP
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 00:25
20808 ASR-VSKP S/F
 AMRITSAR JN (ASR) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		 SUF 23:55
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
 KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)		 JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)		 JSH 15:20
20971 UDZ SHM EXP
 UDAIPUR (UDZ) - SHALIMAR (SHM)		 SUF 01:00
22429 DLI-PTK EXP
 DELHI (DLI) - PATHANKOT (PTK)		 SUF 08:15
22430 PTK-DLI SUPERFAST
 PATHANKOT (PTK) - DELHI (DLI)		 SUF 07:00
22439 NDLS-SVDK
 NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 T18 06:00
22440 SVDK-NDLS
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)		 T18 15:00
22453 RAJYA RANI EX
 LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)		 SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:40
22461 SHRI SHAKTI EXPRES
 NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 SUF 19:05
22462 SHRI SHAKTI EXP
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 23:00
22481 JU DEE EXP
 JODHPUR JN (JU) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		 SUF 18:45
22482 DEE JU EXP
 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - JODHPUR JN (JU)		 SUF 23:10
22512 KARMABHOOMI EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - LOKMANYATILAK (LTT)		 SUF 18:00
22625 MAS-SBC DOUBLEDECKER EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - KSR BENGALURU (SBC)		 SUF 07:25
22626 SBC-MAS AC DDCK EXP
 KSR BENGALURU (SBC) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SUF 14:30
22637 MAS-MAQ SF EXP
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - MANGALORE (MAQ)		 SUF 13:15
22638 WEST COAST SF EXP
 MANGALORE (MAQ) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SUF 23:45
22640 ALLP-MAS SF EXP
 ALAPPUZHA (ALLP) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SUF 16:05
22649 MAS-ED YERCAUD EXPRESS
 CHENNAI CENTRAL (MAS) - ERODE JN (ED)		 SUF 23:00
22650 ED-MAS YERCAUD EXPRESS
 ERODE JN (ED) - CHENNAI CENTRAL (MAS)		 SUF 21:00
22893 SNSI-HWH SF EXP
 SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - HOWRAH JN (HWH)		 SUF 14:10
25036 RMR-DLI LINK EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 MEX 10:00
28181 TATA-KIR EXPRESS
 TATANAGAR JN (TATA) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 21:25
31311 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 06:02
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
33361 BT-BNJ LOCAL
 BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)		 SUB 09:28
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 07:15
34881 DH SONARPUR LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 09:22
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 06:10
36851 HWH - BWN (CHORD)LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 21:42
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		 SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 04:55
37316 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 23:00
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 07:25
37782 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 06:45
37783 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 03:35
47105 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 10:00
47109 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 11:35
47110 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 12:20
47111 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 13:00
47112 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 14:00
47114 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 15:00
47116 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 15:35
47118 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 16:30
47120 HYB-LPI
 HYDERABAD DECAN (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 17:20
47129 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 08:10
47132 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 10:15
47133 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 11:10
47135 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 11:55
47136 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 12:50
47137 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 13:20
47138 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 14:25
47139 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 15:30
47140 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD DECAN (HYB)		 SUB 16:10
47150 SC-LPI
 SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 06:45
47176 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 08:25
47186 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 15:10
47187 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 17:30
47189 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 11:40
47190 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 18:35
47191 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 19:55
47192 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 21:00
47195 LPI-SC
 LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)		 SUB 22:20
47210 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 16:40

वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.

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