'शक्ति की सप्तधारा' से महाशक्ति बनेगा भारत! पीएम मोदी ने लाल किले से बताया पूरा रोडमैप

आज पूरा देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मना रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया.

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इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में बेहद खास और ऐतिहासिक रहा है. आजादी के इस पर्व पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इसे राष्ट्रगान की तरह सम्मान दिया गया है. अब हर सरकारी और राष्ट्रीय कार्यक्रम में झंडारोहण से ठीक पहले वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी.

लाल किले पर एनसीसी के हजारों कैडेट्स ने एक साथ मिलकर ऐसा शानदार नजारा पेश किया कि ऊपर से देखने पर एक बड़ा सा वंदे मातरम' लिखा हुआ दिखाई दिया. इसके अलावा, वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने आसमान से फूलों की बारिश कर इस जश्न में चार चांद लगा दिए.

प्रधानमंत्री ने लाल किले से दी 76 मिनट की स्पीच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लगातार 13वीं बार देश को संबोधित किया. उनका यह स्पीच 76 मिनट का रहा. अपने इस भाषण में पीएम मोदी ने देश को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोडमैप जनता से शेयर किया.

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प्रधानमंत्री ने देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का एक नया और शक्तिशाली मंत्र रखा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब भारत छोटे सपने नहीं देखता है. देश की तरक्की के लिए उन्होंने सात ऐसी मुख्य बातें बताई हैं, जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगी. आइए विस्तार से पीएम मोदी के इन सात सूत्रों के बारे में जानते हैं.

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देश के युवा और AI की आधुनिक ताकत

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है. हमारे देश की करीब 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है. आज देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल सिस्टम है और करोड़ों बच्चे उच्च शिक्षा ले रहे हैं.

युवाओं को भविष्य की डिजिटल और ग्लोबल चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है. आने वाले एक साल में देश के 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की खास ट्रेनिंग दी जाएगी.

इसके अलावा, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का एक डिजिटल नेटवर्क तैयार किया जाएगा. इससे हर होनहार बच्चे को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा. साथ ही, पीएम ने युवाओं को भटकाने और देश में नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहने की सलाह दी है.

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पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है।



पिछले 12 वर्षों में...

- डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा

- खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5… pic.twitter.com/oYvGqgQtsI — BJP (@BJP4India) August 15, 2026

'मेक इन इंडिया' और बेहतरीन क्वालिटी का दिया मंत्र

पीएम मोदी ने कहा कि आज हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. मोबाइल बनाने के मामले में भारत ने 33 गुना और डिफेंस उपकरणों के उत्पादन में 4 गुना की बड़ी छलांग लगाई है.

प्रधानमंत्री ने देश के व्यापारियों, उद्यमियों और निर्माताओं को क्वालिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान देने को कहा है. उन्होंने कहा कि अब हमें सिर्फ छोटे-मोटे कलपुर्जे बनाने तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि दुनिया के बाजार में छा जाने वाले बेहतरीन फिनिश प्रोडक्ट्स तैयार करने होंगे. इससे हर जगह भारत के सामान की धाक जम सकेगी.

'देश में बनेंगे सेमीकंडक्टर चिप'

पीएम ने कहा कि आज की आधुनिक दुनिया में 'चिप' यानी सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या तकनीक काम नहीं कर सकती. इस तकनीक के मामले में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 'सेमीकॉन 2.0' को मंजूरी दी है. इसके लिए एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट तय किया गया है.

इसके तहत अगले 7 से 8 सालों में देश के अंदर ही 5 से 8 नए चिप प्लांट लगाए जाएंगे. आज दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका और जापान भी भारत को एक भरोसेमंद टेक्निकल पार्टनर मान रहे हैं.

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तेज रफ्तार और आसान कनेक्टिविटी पर दिया जोर

देश के विकास को सुपरफास्ट स्पीड देने के लिए 'गति शक्ति' योजना पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है. पीएम ने कहा कि इसका मकसद देश के हर हिस्से को आपस में जोड़ना है.

इसके तहत देश में नए और आधुनिक हाईवे, हाई-स्पीड ट्रेनें, बड़े एयरपोर्ट्स और वॉटरवे बनाए जा रहे हैं. समंदर के किनारे बने हमारे बंदरगाह अब सिर्फ जहाज खड़ा करने की जगह नहीं रहे, बल्कि व्यापार के नए रास्ते खोल रहे हैं. इससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आना-जाना बहुत आसान हो गया है. समय की भी बड़ी बचत हो रही है.

रक्षा क्षेत्र में बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का किया जिक्र

पीएम ने कहा कि भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश हुआ करता था. लेकिन आज वही भारत दुनिया के बड़े देशों को हथियार बेच रहा है.

उन्होंने बताया कि आज देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर 1 लाख 78 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. हमारा देश आज दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहा है. 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अभियानों ने यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है और किसी के आगे झुकता नहीं है.

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80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने किया शक्ति की सप्तधारा का आह्वान…



- मैन्युफैक्चरिंग पावर

- कृषि और फूड प्रोसेसिंग

- Technology और Innovation

- गति शक्ति

- रक्षा शक्ति

- ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी

- सॉफ्ट पावर#IndiaIndependenceDay… pic.twitter.com/8jEup8OTTh — BJP (@BJP4India) August 15, 2026

ग्रीन एनर्जी और ब्लू इकोनॉमी पर की बात

पीएम ने बताया कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में ग्रीन एनर्जी और ब्लू इकोनॉमी पर बहुत तेजी से काम चल रहा है. ट्रेनों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है. न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नए कानून बनाए गए हैं.

देश में कच्चे तेल, गैस और बिजली की कोई कमी न हो, इसके लिए समुद्र के तटीय इलाकों में भी तेजी से खोज और काम चल रहा है. चिप, डेटा सेंटर और एआई जैसी तकनीकों के लिए बहुत बिजली की जरूरत होती है, इसलिए सरकार ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रख रही है.

नकारात्मकता को दिया करारा जवाब

योग, आयुर्वेद, हमारी कला, सिनेमा और संस्कृति आज पूरी दुनिया में भारत की एक खास पहचान बन चुके हैं. दुनिया भर के लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि जब भी देश आगे बढ़ता है, कुछ लोग समाज में डर और अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं. कोरोना के समय या पश्चिम एशिया के संकट के वक्त भी कुछ लोगों ने पेट्रोल, डीजल और गैस खत्म होने की झूठी अफवाहें फैलाई थीं. उनका मकदस लोगों में डर फैलाना था.

पीएम ने कहा कि सरकार की सही नीतियों के कारण देश में हर चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रही. हमें ऐसी नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहना चाहिए.

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'कश्मीर में लाल चौक से डल झील तक लहराया तिरंगा'

पीएम मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर सबसे खूबसूरत, अलौकिक और दिल को छू लेने वाली तस्वीरें हमारे अपने जम्मू-कश्मीर से आईं.

कभी गोलियों की गूंज और आतंकवाद के साए में रहने वाले कश्मीर में आज बदलाव की एक बहुत ही सुंदर और शांति भरी बयार बह रही है. श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक, डल झील के नीले पानी में तिरंगे से सजे शिकारों और गुलमर्ग की पहाड़ियों पर आज चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है.

शोपियां, पुलवामा और बारामूला जैसी जगहों पर मदरसों के छोटे-छोटे बच्चों ने हाथों में तिरंगा थामकर 'भारत माता की जय' और 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के जोरदार नारे लगाए.

कश्मीर में आई यह शांति, भाईचारा और विकास की बयार यह साबित करती है कि यह नया भारत अब रुकने वाला नहीं है. 'शक्ति की सप्तधारा' के इस रास्ते पर चलकर हमारा देश बहुत जल्द दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा.

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