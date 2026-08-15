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ब्रुनेई: सुल्तान ने अपनी बहू से छीनी शाही उपाधि, खराब आचरण पर लिया कड़ा फैसला

ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने अपनी बहू पेंगिरन राबियातुल अदावियाह से सभी शाही खिताब वापस ले लिए हैं. उनके व्यवहार को शाही परिवार के लिए अनुचित और राजशाही की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है. हालांकि, कथित गलत व्यवहार की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई.

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ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने बहू पेंगिरन राबियातुल अदावियाह से छीने सभी शाही खिताब. (File Photo: Reuters)
ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने बहू पेंगिरन राबियातुल अदावियाह से छीने सभी शाही खिताब. (File Photo: Reuters)

ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया ने अपनी बहू पेंगिरन राबियातुल अदावियाह से उनके सभी शाही खिताब वापस ले लिए हैं. सुल्तान ने उनके व्यवहार को शाही परिवार के सदस्य के लिए अनुचित बताया और कहा कि उनके कार्यों से राजशाही की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.

ब्रुनेई दारुस्सलाम के ऑफिस ऑफ ग्रैंड चेम्बरलेन ने इस महीने की शुरुआत में इसकी पुष्टि की. आधिकारिक बयान में कहा गया कि सुल्तान के आदेश के बाद राबियातुल अदावियाह के शाही खिताब तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए. हालांकि, उनके खिलाफ किस तरह के कथित अनुचित व्यवहार के आरोप हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई.

बयान के मुताबिक, उनका व्यवहार शाही परिवार के सदस्य की पत्नी के लिए उचित नहीं माना गया. उन पर सुल्तान हसनल बोल्किया के प्रति सम्मान की कमी दिखाने और राजशाही की छवि को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया. सरकारी प्रसारक RTB न्यूज ने भी बताया कि फैसला सुल्तान के प्रति कथित अपमानजनक व्यवहार और राजशाही की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों के आधार पर लिया गया.

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33 वर्षीय राबियातुल अदावियाह, सुल्तान के बेटे प्रिंस अब्दुल मलिक की पत्नी हैं. 43 वर्षीय प्रिंस अब्दुल मलिक ब्रुनेई के सिंहासन के उत्तराधिकार की कतार में चौथे स्थान पर हैं. आदेश के बाद राबियातुल अदावियाह से ‘यांग अमात मुलिया पेंगिरन अनाक इस्तेरी’ का खिताब छिन गया है.

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इस मामले ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि पहले शाही खिताब तलाक के बाद वापस लिए जाने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार प्रिंस अब्दुल मलिक और राबियातुल अदावियाह के अलग होने या तलाक की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

पहले भी वापस लिए थे खिताब

साल 2003 में सुल्तान हसनल बोल्किया ने अपनी दूसरी पत्नी मरियम अब्दुल अजीज से तलाक के बाद उनके शाही खिताब वापस ले लिए थे. इसी तरह 2010 में तीसरी पत्नी अजरिनाज मजहर हकीम से तलाक के बाद भी ऐसा फैसला लिया गया था. राबियातुल अदावियाह ने 2015 में बंदर सेरी बेगावान में 10 दिनों तक चले भव्य शाही विवाह समारोह में प्रिंस अब्दुल मलिक से शादी की थी. उनके चार बच्चे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों के शाही खिताब पर कोई असर नहीं पड़ा है. 80 वर्षीय सुल्तान हसनल बोल्किया 1968 से ब्रुनेई पर शासन कर रहे हैं और दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मौजूदा सम्राट हैं.

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