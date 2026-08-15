डिज्नी की नई सौगात! अगले तीन साल में लाएंगे इतनी फिल्में-वेब सीरीज, D23 में किया ऐलान

हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियो में से एक डिज्नी ने अपने फैन्स को एक जबरदस्त तोहफा दिया है. D23 द अल्टिमेट फैन इवेंट में उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, जो या तो सिनेमाघरों में या छोटे पर्दे पर देखे जा सकेंगे. इस इवेंट में MCU से लेकर कुछ लाइव एक्शन फिल्मों के टीजर-ट्रेलर भी दिखाए गए. एक-एक करके हर फिल्म के बारे में बताने की कोशिश करते हैं.

और पढ़ें

इंक्रेडिबल्स 3

डिज्नी पिक्सार की सबसे मशहूर एनिमेटेड फैमिली फ्रेंडली फिल्म इंक्रेडिबल्स 3 की अनाउंसमेंट हुई. एक नए पोस्टर के साथ सभी किरदारों को इंट्रोड्यूस किया गया. साथ में इसकी रिलीज से जुड़ी जानकारी दी गई. ये फिल्म जून 2028 में रिलीज की जाएगी.

लिलो एंड स्टिच 2

‘लिलो एंड स्टिच’ की स्टार माइया केलोहा ने संकेत दिया है कि इसका लाइव-एक्शन सीक्वल 28 मई, 2028 को रिलीज हो सकता है. फिल्म में स्टिच की गुलाबी रंग की दोस्त एंजेल भी दिखाई दे सकती है.

आइस ऐज: बॉइलिंग पॉइंट

क्वीन लतीफा और डेनिस लेरी ने एनिमेटेड फिल्म ‘आइस एज: बॉइलिंग पॉइंट’ की पहली झलक दिखाई है. ये फिल्म 5 फरवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

टैंगल्ड (लाइव एक्शन)

टैंगल्ड के लाइव-एक्शन वर्जन की पहली झलक सामने आ गई है. इस फिल्म में टेगन क्रॉफ्ट रैपुन्ज़ेल का किरदार निभा रही हैं. फिल्म 31 मार्च, 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Advertisement

ऑस्वल्ड

D23 में ओजी कार्टून खरगोश यानी ओसवाल्ड की पहली झलक दिखाई, जो एक तीन एपिसोड वाली सीरीज होने वाली है और फरवरी 2027 में डिज्नी+ पर स्ट्रीम होगी.

विजन क्वेस्ट

मार्वल की नई वेब सीरीज विजन क्वेस्ट का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जो विजन की कहानी पर फोकस करेगा. इसे 10 अक्टूबर को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा.

एवेंजर्स डूम्सडे

एवेंजर्स डूम्सडे की स्टारकास्ट भी इस इवेंट में अपनी फिल्म के स्पेशल लुक ट्रेलर को लॉन्च करने पहुंची. ये ट्रेलर डॉ.डूम के आतंक पर फोकस रखता है और बताता है कि एवेंजर्स का सामना इस बार एक बड़े खतरे से होने वाला है. ये फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होगी.

एक्स-मेन (न्यू कास्ट अनाउंसमेंट)

मार्वल ने अपनी नई एक्स-मेन फिल्म की कास्ट भी अनाउंस कर दी. सैडी सिंक जीन ग्रे की भूमिका निभाएंगी. इस इवेंट में, एडम ड्राइवर को आखिरकार नथानिएल मिलबरी - मिस्टर सिनिस्टर की भूमिका के लिए चुना गया. क्रिस एबॉट को भी चार्ल्स जेवियर, उर्फ ​​प्रोफेसर एक्स के रूप में म्यूटेंट्स में शामिल होने के लिए चुना गया है. इंडे नवारेटे ने रोग की भूमिका और माया बॉयड ने स्टॉर्म की भूमिका निभाई. समारा वीविंग एम्मा फ्रॉस्ट की भूमिका निभाएंगी और किट कॉनर साइक्लोप्स की भूमिका में नजर आएंगे. ये फिल्म 5 मई 2028 को रिलीज होगी.

Advertisement

फ्रोजन 3

फ्रोजन सीरीज का तीसरा पार्ट भी जल्द आने वाला है, जिसमें उनके किरदारों को आवाज देने वाली कास्ट का भी खुलासा किया गया. फ्रोजन 3 फिल्म फॉल 2027 में रिलीज की जाएगी.

जूटोपिया 3

पिछले साल आई जूटोपिया 2 की सक्सेस के बाद, जूटोपिया 3 भी अनाउंस हो चुकी है. डिज्नी ने ऐलान किया है कि इस एनिमेटेड फिल्म पर काम शुरू कर दिया गया है और ये जल्द रिलीज भी होने वाली है.

अहसोका 2

स्टार वॉर्स वर्ल्ड से जुड़ी एक और हिट सीरीज अहसोका का नया सीजन भी आने वाला है. D23 फैन इवेंट में इसकी पुष्टि एक नए टीजर के साथ हुई, जिसमें पूरी कास्ट शामिल थी. ये शो 20 जनवरी 2027 से डिज्नी प्लस पर देख सकेंगे.

स्टार वॉर्स स्टारफाइटर

रायन गॉस्लिंग की फिल्म स्टार वॉर्स स्टारफाइटर का पोस्टर भी रिलीज हुआ, जिसे साल 2028 में रिलीज किया जाना है. इस फैन इवेंट में पूरी टीम शामिल हुई और अपनी फिल्म के बारे में भी खुलकर बात की.

---- समाप्त ----