हैदराबाद में गणेश उत्सव के दौरान सातवीं मंजिल से फेंका मीट, 3 लोग डिटेन

हैदराबाद में रविवार दोपहर करीब 3 बजे गणेश उत्सव की तैयारी के दौरान एक अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल से कथित तौर पर मीट फेंके जाने के बाद तनाव फैल गया. घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

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चारमीनार जोन के डीसीपी खरे किरण ने बताया कि पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर पूछताछ के लिए अपार्टमेंट के तीन निवासियों को डिटेन कर लिया. डिटेन किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद इमरान कुरैशी, अर्शिया बेगम और सबीना के रूप में हुई है.

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पुलिस ने बताया कि इसके बाद कार्यक्रम के आयोजकों ने घटना पर कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई. डीसीपी ने कहा कि शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, डिटेन किए गए लोगों को प्रक्रिया के अनुसार रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने की संभावना है.

डीसीपी ने बताया कि मौके पर स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है और लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रहे हैं.

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शांति बनाए रखने की अपील करते हुए डीसीपी खरे किरण ने लोगों से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया पर अफ़वाहों या बिना पुष्टि किए दावों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें.

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