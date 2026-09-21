दिल्ली पुलिस का फिजिकल टेस्ट देते वक्त युवक की मौत, दौड़ते समय बिगड़ी थी तबीयत

दिल्ली के वजीराबाद स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी (DPA) में दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए चल रहे फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट (PEMT) के दौरान एक दुखद घटना घटी. कॉन्स्टेबल रैंक की भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे एक 23 वर्षीय उम्मीदवार की दौड़ के दौरान मौत हो गई.



प्राप्त जानकारी के अनुसार,अनूपशहर के सलामतपुर स्थित नेता नगर गांव के रहे वाले सौरव कुमार सोमवार सुबह करीब 9:09 बजे रेस इवेंट के दौरान उन्होंने पहले तीन राउंड सफलतापूर्वक पूरे कर लिए. इसके बाद उन्हें परेशानी महसूस हुई और वह ट्रैक के किनारे चले गए, जहां अन्य उम्मीदवार पहले से बैठे थे और वहां पहुंचते ही वह बेहोश हो कर गिर पड़े.



मैदान पर मौजूद ग्राउंड स्टाफ ने सौरभ को गिरते देख तुरंत मेडिकल टीम और एम्बुलेंस को बुलाया. ग्राउंड पर पहले से तैनात एम्बुलेंस फौरन मौके पर पहुंची. पैरामेडिक्स ने तुरंत उन्हें सीपीसीआर (CPCR) दिया और बिना देर किए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.



इस दुखद घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मृतक अभ्यर्थी के परिजनों और रिश्तेदारों को मामले की सूचना दे दी है. वहीं, घटना से जुड़ी आगे की जरूरी जांच स्थानीय पुलिस को सौंप दी गई है. भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से हर कोई स्तब्ध है.

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