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Rajasthani Ram Pulao: बिना सब्जियों के भी बनेगा लाजवाब पुलाव! लंच में बनाएं राजस्थान का शाही 'राम पुलाव', स्वाद में बिरयानी को भी देगा टक्कर

Rajasthani Ram Pulao: अगर आप सब्जियां वाला पुलाव खाकर बोर हो चुके हैं, तो राजस्थान का ट्रेडिशनल मारवाड़ी 'राम पुलाव' ट्राई कर सकते हैं. बेसन के मसालेदार गट्टे और बासमती चावल के कॉम्बिनेशन से तैयार होने वाला राम पुलाव खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है.

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राम पुलाव में सब्जियां नहीं गट्टे डाले जाते हैं. (Photo: ITG)
राम पुलाव में सब्जियां नहीं गट्टे डाले जाते हैं. (Photo: ITG)

Rajasthani Ram Pulao: पुलाव का नाम सुनते ही दिमाग में मटर, पनीर, काजू, गाजर, धनिया, प्याज जैसी सब्जियां और ढेर सारे मसालों से भरी प्लेट घूमने लगती है. ये खाने में इतना स्वादिष्ट और अच्छा लगता है कि सभी लंच में ये बनाना बहुत पसंद करते हैं. लेकिन अगर हम कहें कि एक ऐसा पुलाव भी बनाया जाता है, जिसमें न पनीर की जरूरत है और न मटर की. फिर भी इसका स्वाद इतना खास होता है कि एक बार खाने के बाद आप इसे दोबारा जरूर बनाना चाहेंगे. ये पुलाव राजस्थान की रसोई में बनता है और इसका नाम है राम पुलाव. मारवाड़ी स्टाइल राम पुलाव खाने में इतना जबरदस्त होता है कि बिरयानी का स्वाद भी फीका लगने लगता है.

इस पुलाव की सबसे खास बात इसमें पड़ने वाले बेसन के गट्टे हैं. चावल और मसालेदार गट्टों का कॉम्बिनेशन इस साधारण सी दिखने वाली डिश को एकदम अलग स्वाद देता है. अगर इस वीकेंड कुछ नया और देसी ट्राई करने का मन है, तो राम पुलाव की ये आसान रेसिपी जरूर नोट कर लें. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं राजस्थान का मशहूर राम पुलाव.

इंग्रेडिएंट्स

  • 1-2 कप बासमती चावल 
  • 2-3 बड़े चम्मच तेल 
  • 1/2 चम्मच जीरा 
  • 1 इंच कद्दूकस अदरक 
  • 4 लौंग 
  • 2 बड़ी इलायची 
  • 8-10 काली मिर्च 
  • 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी 
  • 1/4 चम्मच हल्दी
  • 2 बड़े चम्मच धनिया 
  • स्वादानुसार नमक 
  • 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च 

गट्टे के लिए  

  • 1 कप बेसन 
  • 2 चम्मच चना या मूंग दाल 
  • 2-3 बड़े चम्मच दही 
  • 1/4 चम्मच लाल मिर्च 
  • 1/4 चम्मच गरम मसाला 
  • 1/4 चम्मच अजवाइन 
  • 1/2 चम्मच धनिया पाउडर 
  • 2 बड़े चम्मच तेल 
  •  500 ग्राम पानी
  • स्वादानुसार नमक

राम पुलाव बनाने का आसान तरीका

1. राम पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को अच्छी तरह साफ करके धो लें. इसके बाद इन्हें पानी में करीब एक घंटे के लिए भिगोकर रख दें.

2. इसके बाद गट्टे बनाकर तैयार कर लें. इसके लिए एक कप बेसन में 2-3 बड़े चम्मच दही डालकर मिलाएं.

3. अब बेसन में लाल मिर्च, अजवाइन, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालें. इनके साथ ही स्वाद के मुताबिक नमक मिलाकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बेसन को गूंथ लें. इसका आटा रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट होना चाहिए.

4. अब तैयार आटे को चार हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को हाथों से लंबा बेलनाकार आकार दे दें. 

5. अब एक बड़े बर्तन में करीब 500 ग्राम पानी गर्म करें. पानी उबलने लगे तो बेसन के रोल इसमें डाल दें और लगभग 20 मिनट तक तेज आंच पर पकाएं.

6. जब गट्टे अच्छी तरह पक जाएं तो उन्हें पानी से निकालकर ठंडा होने दें. ठंडे होने के बाद इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अलग रख लें.

7. अब भीगे हुए चावल को कुकर में डालें और जरूरत के मुताबिक पानी डालकर करीब 2 सीटी आने तक पका लें. इस बीच लौंग, इलायची और काली मिर्च को हल्का दरदरा कूट लें.

8. कड़ाही में 2 चम्मच तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालकर चटकने दें. इसके बाद बाकी खड़े मसाले डालकर कुछ सेकेंड भूनें.

9. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर भूनें. इसके बाद तैयार गट्टे कड़ाही में डाल दें.

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10. गट्टों के ऊपर हल्दी, लाल मिर्च, धनिया समेत बाकी मसाले और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. कुछ देर पकाएं, ताकि गट्टों में मसालों का स्वाद अच्छी तरह समा जाए.

11. अब इसमें पके हुए चावल डालें और गट्टों के साथ हल्के हाथ से मिक्स करें. कुछ देर धीमी आंच पर पकाने के बाद गैस बंद कर दें.

12. आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालकर गरमा-गरम सर्व करें. तैयार है राजस्थान का स्वादिष्ट और देसी अंदाज वाला राम पुलाव.

---- समाप्त ----
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