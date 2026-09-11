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लव मैरिज से नाराज रिश्तेदारों ने दलित युवक का घर तोड़ा, शादी के अगले दिन ट्रैक्टर से ढहाया

तेलंगाना में एक युवक और युवती ने अंतरजातीय शादी की. इसके एक दिन बाद पत्नी के रिश्तेदारों ने युवक का घर गिरा दिया. दरअसल, रिश्तेदार इस शादी से नाराज थे. गुस्से में उन्होंने ट्रैक्टर से घर को नुकसान पहुंचाया.

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अंतरजातीय शादी से नाराज पत्नी के रिश्तेदारों ने तेलंगाना में दलित युवक का घर गिरा दिया. (Representational Image-Pexels)
अंतरजातीय शादी से नाराज पत्नी के रिश्तेदारों ने तेलंगाना में दलित युवक का घर गिरा दिया. (Representational Image-Pexels)

तेलंगाना के जोगुलाम्बा गडवाल जिले में अंतरजातीय शादी के बाद एक युवक का घर तोड़ने का मामला सामने आया है. युवक की पत्नी के रिश्तेदारों पर उसके घर में तोड़फोड़ करने का आरोप है.  पुलिस ने बताया कि, दोनों ने 9 सितंबर को लव मैरिज की थी. इसके अगले ही दिन युवक के घर का एक कमरा तोड़ दिया गया.

दरअसल, युवक SC समुदाय से है. वहीं, उसकी पत्नी BC समुदाय से आती है. दोनों गडवाल ग्रामीण मंडल के रेपल्ली गांव के रहने वाले हैं. युवक ड्राइवर है, जबकि युवती कॉलेज में लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है.

पुलिस ने बताया कि दोनों कुछ समय से हैदराबाद में रह रहे थे. वहीं दोनों की मुलाकात हुई. धीरे-धीरे दोनों में प्यार हो गया. इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रह रहा था. गांव में बने दो कमरों के घर में पिछले कई महीनों से कोई नहीं रह रहा था. यह घर बंद पड़ा था.

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यह भी पढ़ें: ओडिशा में दलित युवक को 3 दिन कमरे में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा! वायरल VIDEO से मचा हड़कंप

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इंटरकास्ट शादी से नाराज थे युवती के रिश्तेदार

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती के परिवार और कुछ रिश्तेदार इस शादी से नाराज थे. शादी की जानकारी मिलने के बाद युवती के कुछ रिश्तेदार गांव पहुंचे.

आरोप है कि गुरुवार शाम उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से युवक के घर का एक कमरा गिरा दिया. घर में उस समय कोई नहीं रह रहा था. दो कमरों वाले घर में से सिर्फ एक कमरा पूरी तरह तोड़ा गया है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने उस ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल घर तोड़ने में किया गया था.

यह भी पढ़ें: हल्द्वानी के शादी समारोह में पानी पीने पर दलित युवकों की पिटाई, जातिसूचक गालियां देने का आरोप

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है. शुरुआती जांच में शादी का विरोध करने की बात सामने आई है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घर तोड़ने की घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे.

फिलहाल युवक और युवती की शादी के बाद सामने आए इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
 

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