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सोनीपत में नंदू गैंग के शूटरों का एनकाउंटर, 2 करोड़ की रंगदारी मांग दफ्तर पर की थी फायरिंग

सोनीपत में 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने वाले नंदू गैंग से जुड़े बदमाशों और स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंकित और हर्ष घायल हुए. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 3 देशी पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की.

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सोनीपत में 2 करोड़ की फिरौती मांगने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़.(Representative image
सोनीपत में 2 करोड़ की फिरौती मांगने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़.(Representative image

सोनीपत में 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी. नेशनल हाईवे 334 बी पर गांव हरसाना के पास स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई.

देर रात बदमाशों ने खरखौदा निवासी दीपक को फोन कर 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी. रकम नहीं देने पर बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी थी. नंदू गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी.

धमकी देने के करीब आधे घंटे बाद खांडा रोड स्थित दीपक के कार्यालय पर बदमाशों ने फायरिंग की थी. बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर पहुंचे दोनों बदमाश कार्यालय पर गोलियां बरसाकर मौके से फरार हो गए थे.

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अस्पताल में कराया भर्ती

फायरिंग की सूचना मिलते ही स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने बदमाशों का पीछा करना शुरू किया. घेराबंदी के बाद बदमाशों ने स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट पर फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए. घायल बदमाशों की पहचान भटाना निवासी अंकित और लहराड़ा निवासी हर्ष के रूप में हुई. दोनों बदमाशों को पुलिस ने काबू कर खरखौदा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.

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पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 देशी पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की. मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. वारदात से जुड़े तमाम पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है.

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