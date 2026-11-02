scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

GRAP लागू होते ही एक्शन में दिल्ली पुलिस, 7,279 वाहनों की जांच, 38 जब्त

दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने GRAP नियमों को कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया है. 1 नवंबर से वाहनों की सख्त जांच की जा रही है, जिसमें हजारों वाहनों की जांच के बाद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

Advertisement
X
प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने GRAP नियमों को लागू कराने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. (File photo: ITG)
प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने GRAP नियमों को लागू कराने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. (File photo: ITG)

दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने GRAP नियमों को लागू कराने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसके लिए पुलिस पड़ोसी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है. साथ ही, वाहनों की भी जांच की जा रही है. 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया, रेडियो आदि संचार माध्यमों के जरिए लोगों को GRAP नियमों के बारे में जागरूक कर रही है. इसके अलावा, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदुषण को लेकर जागरूकता से जुड़े बोर्ड भी लगाए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस भी GRAP नियमों में पालन को लेकर सख्ती बरत रही है. 

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 1 नवंबर को रात 12 बजे से रात आठ बजे तक कुल 7,279 वाहनों की जांच की गई. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों 10 वाहनों के चालान काटे गए. साथ ही, 714 गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री करने के रोककर वापस भेज दिया गया. इसके अलावा 38 गाड़ियों को जब्त भी किया गया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि GRAP नियमों का पालन कराने के लिए वह आगे भी कार्रवाई करेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

delhi-police-notice-bihar-congress-pm-modi-mother-controversial-video
PM मोदी और उनकी मां के AI वीडियो पर एक्शन, बिहार कांग्रेस को नोटिस
Delhi Metro Khalistan Slogans
Diljit के शो पर साजिश नाकाम! दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा
mamata banerjee dig at gyanesh kumar bjp
'ज्ञानेश-ज्ञानेश येस पापा, वोट चोरी, येस पापा...' ममता बनर्जी का BJP पर तंज
ramlila maidan india bloc rally akhilesh yadav claims bjp to lose up election 2027
'यूपी से ऐसी विदाई करेंगे, दोबारा वापसी नहीं होगी', बीजेपी पर बरसे अखिलेश
Fake ₹20 Coins
दिल्ली में ₹20 के नकली सिक्के बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश

प्रदुषण से निपटने के लिए कई पाबंदियां लागू

Advertisement

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से कई सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं. इनमें दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों पर रोक, ज्यादातर बाहरी निर्माण कामों पर बंदी, पार्किंग फीस दोगुनी और सरकारी व निजी दफ्तरों में 50 फीसदी हाजिरी का नियम शामिल है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं! GRAP-1 का उल्लंघन करने पर लग सकता है लाखों का जुर्माना

दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियां 1 नवंबर से 31 जनवरी तक शहर में नहीं चल सकेंगी. सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहनों और दूसरे अधिसूचित वाहनों को छूट रहेगी.

सिविल निर्माण पर 31 जनवरी तक रोक

धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण भी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद रहने वाले हैं. कुछ जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को तय शर्तों पर छूट मिलेगी. घर के अंदर की फिनिशिंग, प्लंबिंग और बिजली का काम धूल रोकने के मानकों का पालन हो तो चल सकता है. 

पार्किंग फीस भी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुनी रहेगी. यह दिल्ली भर के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर लागू होगी, पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की पार्किंग को छूट रहेगी. सरकारी और निजी दफ्तरों में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 50 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, बाकी घर से काम करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    झारखंड: थाने में महिला से दुष्कर्म, थाना प्रभारी समेत 15 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 3 गिरफ्तार |
    Aaj Ka Panchang, 2 November 2026: 2 नवंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 2 November 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 2 November 2026: मीन राशि वालों के आज प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 November 2026: कुंभ राशि वाले आज पक्षियों को दाना डालें, कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी |
    Aaj Ka Makar Rashifal 2 November 2026: मकर राशि वाले आज किसी को पैसा उधार ना दें, जानें कैसी रहेगी सेहत |
    'परिवार संग अयोध्या आइए...', दीपोत्सव से पहले प्रदेशवासियों को CM योगी की पाती |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 2 November 2026: धनु राशि वालों की आज धन की स्थिति में सुधार होगा, करें ये उपाय |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 2 November 2026: वृश्चिक राशिवाले हर काम सावधानी से करें, खर्चों को कंट्रोल करना होगा, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Tula Rashifal 2 November 2026: तुला राशिवालों की महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, किसी तरह की बहस से बचें, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement