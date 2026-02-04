Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 फरवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 4 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. वहीं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका दौरे के दौरान ट्रेजरी सचिव और यूएस विदेश मंत्री से अहम बैठकें कीं. इन खबरों के अलावा, DRDO ने 3 फरवरी को ओडिशा के चांदीपुर में सॉलिड फ़्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

बंगाल में SIR मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ममता बनर्जी वकील के रूप में देती दिखेंगी दलील!



सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इसमें CM ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल है. वे स्वयं इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रह सकती हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल हैं, मामले की सुनवाई करेगी.

अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर... बेसेंट और रुबियो से की मुलाकात, ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कवायद!



विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर हैं. मंगलवार को उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से अहम बैठकें कीं. इन बैठकों का मकसद भारत-अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करना है. यह 3 दिवसीय यात्रा ऐसे वक्त हो रही है, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद बड़े व्यापार समझौते की घोषणा की.

हवा को ही ईंधन बना लेगी मिसाइल! DRDO ने रैमजेट तकनीक का किया सफल परीक्षण, IAF के लिए बनेगा गेम चेंजर

DRDO ने सॉलिड फ़्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है. 3 फ़रवरी को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में यह परीक्षण किया गया. यह तकनीक अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइलों के लिए अहम है. इस सफलता से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास रैमजेट-संचालित मिसाइल तकनीक मौजूद है.



दिल्ली से लखनऊ तक कोहरे का कहर.... विजिबिलिटी 50 मीटर तक, AQI से सुबह-सुबह धुंध और स्मॉग की चादर



बुधवार सुबह दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा और धुंध छाई रही. राजधानी दिल्ली में AIIMS फ्लाईओवर, अक्षरधाम, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, धौला कुआं और नारायण फ्लाईओवर के आसपास दृश्यता काफी कम हो गई. अक्षरधाम फ्लाईओवर पर घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर चलना पड़ा.

UP Police Constable Exam Date 2026: यूपी कांस्टेबल की परीक्षा की तारीख का ऐलान, यहां देखें पूर शेड्यूल



उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया है. यह परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून 2026 को होगी. परीक्षा तीन दिनों तक दो पालियों में कराई जाएगी. इसके जरिए 32,679 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें नागरिक पुलिस, पीएसी और जेल वार्डर शामिल हैं. यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी.

कोलकाता में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.9 रही तीव्रता



मंगलवार रात को कोलकाता और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, जहां तीव्रता 5.9 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई. मंगलवार रात करीब 9:05 बजे 10 से 15 सेकंड तक झटके महसूस हुए, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए. फिलहाल किसी नुकसान या घायल होने की खबर नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है.

'हर समुदाय के बीच सौहार्द बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी...', मणिपुर में NDA विधायक दल के नेता बने खेमचंद सिंह का बयान



मणिपुर में NDA विधायक दल के नव-निर्वाचित नेता वाई खेमचंद सिंह ने सभी समुदायों के बीच सौहार्द, सहानुभूति और करुणा बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने कहा कि वह मणिपुर की विविधता का सम्मान करते हुए समुदायों के बीच एकता मजबूत करेंगे. वाई खेमचंद ने पीएम मोदी और मणिपुर बीजेपी के सभी विधायकों का सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया.

U-19 World Cup: सेमीफाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से, वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर



आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा. अब तक अजेय रही भारतीय टीम छठे खिताब की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी. मजबूत बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और अनुभव भारत को बढ़त दिलाता है, जबकि अफगानिस्तान उलटफेर की उम्मीद के साथ उतरेगा.

गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने बिल्डिंग से कूदकर की खुदकुशी, खेलती थीं टास्क-बेस्ड कोरियन लवर गेम



गाजियाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां तीन सगी नाबालिग बहनों ने देर रात 9वीं मंज़िल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना बीती रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है. घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

