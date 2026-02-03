कोलकाता में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.9 रही तीव्रता

मंगलवार रात को कोलकाता के कई इलाकों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, जहां इसकी तीव्रता 5.9 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई है. अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान या किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है. अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

अधिकारियों और निवासियों के मुताबिक, पड़ोसी देश म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद मंगलवार रात कोलकाता और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्के झटके महसूस किए गए. शहर के लोगों ने रात करीब 9:05 बजे लगभग 10-15 सेकंड तक जमीन हिलने की सूचना दी, जिसके चलते कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. कोलकाता में तत्काल किसी के घायल होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है.

जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार, म्यांमार में आज सुबह 6.0 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप का केंद्र लगभग 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर था, जिससे इसके झटके एक बड़े क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किए गए.

भूकंपीय आंकड़ों के अनुसार, भूकंप का केंद्र मध्य म्यांमार के येनांग्याउंग से लगभग 95 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था.

म्यांमार दुनिया के सबसे सक्रिय सिस्मिक जोन में से एक है, जहां कई बड़ी फॉल्ट लाइनें मौजूद हैं. इससे पहले मार्च 2025 में भी म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, जिसने मध्य म्यांमार में भारी तबाही मचाई थी और थाईलैंड व चीन तक असर दिखाया था. मंगलवार रात आए झटकों के बाद अधिकारी और क्षेत्रीय एजेंसियां नुकसान का सटीक आकलन करने में जुटी हैं. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं.

