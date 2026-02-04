दिल्ली से लखनऊ तक कोहरे का कहर.... विजिबिलिटी 50 मीटर तक, AQI से सुबह-सुबह धुंध और स्मॉग की चादर

फरवरी की शुरुआत के साथ ही मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मंगलवार सुबह दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा और धुंध देखने को मिली. राजधानी दिल्ली में AIIMS फ्लाईओवर, अक्षरधाम, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, धौला कुआं और नारायण फ्लाईओवर के आसपास कोहरे की मोटी परत छाई देखी जा रही है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई.

अक्षरधाम फ्लाईओवर पर घने कोहरे की वजह से दृश्यता घट गई. वहीं, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 305 रिकॉर्ड किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. सुबह के समय कई इलाकों में वाहनों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर चलना पड़ा.

हरियाणा के करनाल में भी सुबह घना कोहरा छाया रहा. गुरुग्राम से भी आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक देखा गया. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हाइवे पर चल रहे वाहन फॉग लाइट के सहारे आगे बढ़ते नजर आए.

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी हालात बेहतर नहीं रहे. यहां भारी स्मॉग देखने को मिला और AQI 180 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है. शहर में सुबह के समय दृश्यता कम रही.

#WATCH | Delhi covered in a layer of dense fog this morning. Visuals around the Akshardham area. pic.twitter.com/YEpkKzyFtG — ANI (@ANI) February 4, 2026

पिछले 24 घंटे का मौसम हाल

पिछले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया, जहां कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही. हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहा.

पंजाब के आदमपुर में विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यह शून्य मीटर तक पहुंच गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी विजिबिलिटी 30 से 100 मीटर के बीच रही. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई.

#WATCH | Delhi covered in a layer of dense fog this morning. Visuals around India Gate and Kartavya Path. pic.twitter.com/a6mURw8UNn — ANI (@ANI) February 4, 2026

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. हिमाचल प्रदेश में 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और आंधी चली. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई.

तापमान की स्थिति

पिछले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस भटिंडा में रिकॉर्ड किया गया.

#WATCH | Haryana: A layer of dense fog engulfs Karnal this morning. pic.twitter.com/U9tL3ZhwBe — ANI (@ANI) February 4, 2026

मौसम विभाग का अलर्ट और आगे का अनुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 7 दिनों के दौरान तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे. 5 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

3 फरवरी को उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि हो सकती है. 5 और 6 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं.

VIDEO | Delhi: The capital city witnesses a shallow fog cover as the day begins. Early morning visuals from Dhaula Kuan and Naraina Flyover.#Delhi #WeatherUpdate



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Rngg506oLp — Press Trust of India (@PTI_News) February 4, 2026

दिल्ली-NCR का मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार 3 से 6 फरवरी तक दिल्ली-NCR में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. 6 फरवरी को हवाओं की रफ्तार 20 से 30 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

