'हर समुदाय के बीच सौहार्द बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी...', मणिपुर में NDA विधायक दल के नेता बने खेमचंद सिंह का बयान

मणिपुर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) विधायक दल के नव-निर्वाचित नेता वाई खेमचंद सिंह ने राज्य में सभी समुदायों के बीच सौहार्द, सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है. मंगलवार को उन्होंने कहा कि वह मणिपुर की विविधता का सम्मान करते हुए समुदायों के बीच एकता मजबूत करने पर फोकस करेंगे.

वाई खेमचंद सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मणिपुर बीजेपी के सभी विधायकों का आभार जताया. उन्होंने लिखा कि उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर पार्टी नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, उसके लिए वह कृतज्ञ हैं.

सिंजामेई से विधायक खेमचंद सिंह ने कहा कि उन्होंने यह जिम्मेदारी पूरी विनम्रता और गहरे दायित्व भाव के साथ स्वीकार की है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह पूरी ईमानदारी से पार्टी और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे.

विकसित भारत और विकसित मणिपुर का विजन दोहराया

खेमचंद सिंह ने कहा कि वह विकसित भारत और विकसित मणिपुर के विजन को साकार करने के लिए काम करेंगे. उनका जोर राज्य में शांति, गरिमा और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर रहेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी समुदायों के बीच सहानुभूति, करुणा और सौहार्द बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी.

दिल्ली में हुआ विधायक दल नेता का चुनाव

मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई, जहां 62 वर्षीय वाई खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से नेता चुना गया. इस बैठक में बीजेपी के 37 में से 35 विधायक मौजूद रहे. बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग, उत्तर-पूर्व प्रभारी संबित पात्रा और मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा देवी भी शामिल रहीं.

मणिपुर भवन में NDA विधायकों की बैठक, समर्थन पर मोहर

इसके बाद मणिपुर भवन में NDA के घटक दलों की बैठक हुई. इसमें नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) के छह विधायक, नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF) के पांच विधायक, तीन निर्दलीय विधायक और बीजेपी विधायक शामिल हुए. सभी ने वाई खेमचंद सिंह को NDA विधायक दल का नेता चुने जाने का समर्थन किया.

नेमचा किपगेन बनीं डिप्टी लीडर

बैठक में महिला कुकी नेता नेमचा किपगेन को NDA विधायक दल का उपनेता चुना गया. इसे मणिपुर की राजनीति में संतुलन और प्रतिनिधित्व की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ

वाई खेमचंद सिंह के NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही मणिपुर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है. माना जा रहा है कि वह जल्द ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे.

बीजेपी विधायक डी गंगमेई ने खेमचंद सिंह को बधाई देते हुए कहा कि उनका अनुभव, मजबूत नेतृत्व और प्रतिबद्धता पार्टी को आगे बढ़ाने और जनता के कल्याण में अहम भूमिका निभाएगी. उन्होंने उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं.

