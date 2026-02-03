scorecardresearch
 
UP Police Constable Exam Date 2026: यूपी कांस्टेबल की परीक्षा की तारीख का ऐलान, यहां देखें पूर शेड्यूल

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है. 32,679 पदों के लिए लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को होगी. परीक्षा तीन दिन में दो पालियों में ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. इसमें नागरिक पुलिस, पीएसी और जेल वार्डर के पद शामिल हैं.

यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख की घोषणा. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बोर्ड के अनुसार जून 2026 में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा कुल तीन दिनों तक चलेगी और हर दिन दो पालियों में कराई जाएगी.

भर्ती बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून 2026 को आयोजित होगी. इस परीक्षा के जरिए कुल 32,679 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें नागरिक पुलिस, पीएसी और जेल वार्डर के पद शामिल हैं. परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी.

परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होगी

बताया गया है कि भर्ती बोर्ड ने करीब चार महीने पहले ही अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा को लेकर सूचना दे दी थी. अब परीक्षा की तारीख तय होने के बाद लाखों उम्मीदवारों की तैयारी तेज हो गई है. परीक्षा तीन दिनों में कुल छह शिफ्ट में होगी, ताकि सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके.

लंबे समय से भर्ती का इंतजार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाएगा. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे. बोर्ड की ओर से आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी समय पर आधिकारिक माध्यमों से साझा की जाएगी. सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं में उत्साह का माहौल है. लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह एक अहम अवसर माना जा रहा है.

